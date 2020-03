Неочаквана ваканция

© Shutterstock

Докато опасността от коронаепидемия отмине, а публичните форми на забавление са временно отменени, по всичко личи, ще прекарваме повече време вкъщи. Ето и нашите препоръки за книги, които ще ви помогнат да забравите тревогите (но не и да си миете ръцете често).

"Вторият пол"

Симон дьо Бовоар

На български току-що беше преиздаден трактатът "Вторият пол" на френската писателка, феминистка и екзистенциален философ Симон дьо Бовоар (1908-1986). "Човек не се ражда жена, човек става жена", пише Дьо Бовоар през 1949 г. и защитава това историческо твърдение, дало основа на джендър изследванията в социалните науки, чрез дълбок анализ на живота на жената от античността до модерната епоха, който доказва, че полът е социален конструкт.

"Вторият пол" (превод Евгения Грекова, 936 стр.) изследва патриархалното общество, потисничеството на жената и женската еманципация. Този труд оказва силно влияние върху развитието на феминисткото движение.

изд. "Колибри"

"Огнената тайна" и други новели"

Стефан Цвайг

"Огнената тайна" и други новели" събира някои от ранните творби на австрийския писател от еврейски произход Стефан Цвайг (1881-1942), с които той набира широка популярност. Историите, появили се за първи път през 1911 г., са всъщност първа част от трилогия концептуални сборници.

Преводът от немски език е на Димитър Стоевски (1902-1981), който извън професията си на лекар запознава българската аудитория не само с прозата на Цвайг, но и с класиките на Гьоте, Томас Ман, Хайнрих Хайне, Бертолд Брехт, Франц Кафка.

изд. "Колибри"

"Дълг и наслада"

Цветан Тодоров

"Дълг и наслада: един живот на посредник" е книга с разговори между родения в България и живял във Франция философ Цветан Тодоров (1939 - 2017) и френската журналистка Катрин Портвен. За българските читатели книгата е изключително ценна с детайлния разказ на Тодоров за заминаването му за Франция и погледа му върху комунистическа България.

"Тоталитаризмът, независимо дали е нацистки, съветски или камбоджански, има своите кулминации, моменти, при които иска буквално да елиминира част от населението: изтребват се "кулаци", т.е. селяни, убиват се евреи и цигани, "превъзпитават" се до смърт хора от градовете. Но през останалото време животът си тече и тогава се случва друго - гангрена в дълбочина, всеобщ морален упадък", разсъждава Тодоров в "Дълг и наслада" (превод Тодорина Атанасова). И още: "В началото бях чужденец, после исках да бъде асимилиран, а след като получих гражданство и вече се бях интегрирал, открих, че съм всъщност човек "на чужда земя"... Предпочитам този израз пред "без корени"."

изд. "Изток-Запад"

"10 минути и 38 секунди в този странен свят"

Елиф Шафак

Най-новият роман на турската писателка, която в момента живее в Лондон, е дълбоко човешка история, чиято тема са пораженията на консервативното и нетолерантно общество върху личността. Разказва за героиня, която издъхва на улицата в краен квартал на Истанбул и в мислите си поглежда ретроспективно на живота си, изпълнен с недоимък и насилие. Книгата е номинирана за награда "Букър".

изд. "Егмонт"

"Назови ме с твоето име"

Андре Асиман

Call Me by Your Name, преведена на български като "Назови ме с твоето име", е нежен, увлекателен роман, който доставя интелектуална наслада с всичките литературни, исторически и музикални препратки и поражда множество нови диалози. Любовната история между седемнадесетгодишното момче Елио и младия докторант Оливър беше екранизирана от режисьора Лука Гуаданино и съвсем заслужено спечели "Оскар" за най-добре адаптиран сценарий. През ноември 2019 Асиман издаде продължение на романа, което се казва Find Me.

изд. Black Flamingo Publishing

"Гениалната приятелка"

Елена Феранте

Увлекателен роман (а и едноименен сериал по HBO) за сложните взаимоотношения между две момичета в покрайнините на Неапол през 50-те и 60-те години. Феранте проследява израстването на Елена и Лила на фона на следвоенната бедност, неграмотност и насилие с дълбок психологизъм.

изд. "Колибри"

"Поздрави от синята палатка"

Петя Кокудева

Пътеписи от 25 страни на 5 континента.

"Поздрави от синята палатка" събира 95 от най-ценните ми срещи със света. Това не е пространен пътепис, а калейдоскоп от кратки, фрагментарни истории с много личен поглед към разнолики места и култури", лично представя книгата си Петя Кокудева в Goodreads. "Някои от текстовете са същински трилъри, други са разговори, трети са документален разказ - от вулкан, кафене или оризище, четвърти са фрагмент от философията на далечна култура. От Скандинавия, Прибалтика и Русия през Азия и Нова Зеландия до Африка и САЩ - тези пътешествия ще ви отведат в домовете на велики писатели и на обикновени хора. Ще ви разкажат за богове с плетени шапки и за страховити затвори, за хумористични републики и свободни слонове, за пустинни дяволи и далечни ледници."

изд. "Жанет 45"

"Истории от 90-те"

Сборник, в който интересни личности разказват за живота си през това десетилетие, но без излишна носталгия. "Имитациите са стихията на цялото ми поколение. Беше наша беда. Стана наша вина", пише журналистката Еми Барух в своето есе. Сред другите автори, включени в сборника, са Димитър Коцев-Шошо, Ерол Ибрахимов, Мирослава Кацарова, Веселина Седларска, Георги Господинов.

изд. ICU

"Детският влак"

Виола Ардоне

"Детският влак" излиза през 2019 г. и мигновено се превръща в сензация в Италия. Книгата (преведена от Вера Петрова) разказва за това как деца от бедни семейства в Южна Италия са били изпращани на север, за да търсят препитание и по-добър живот. Самите италианци знаят малко за този епизод от собствената си история, въпреки че той е променила съдбата на хиляди италиански семейства. Идеята е на италианската комунистическа партия и въпреки добрите намерения - децата да бъдат спасени от глада, ефектът е сърцераздирателен. Романът разкрива обстоятелствата, без да съди. Историята на Америго е вълнуваща и читателят може да не усети как е стигнал до последната страница, когато бедното момче се е превърнало в прочут цигулар и вече носи собствени обувки по мярка.

изд. "Обсидиан"

"Любов по време на холера"

Габриел Гарсия Маркес

Излязлата през 1985 г. класика на колумбийския писател, отличен с Нобелова награда за литература, Габриел Гарсия Маркес е роман за една любовна история, която прави живота по-безкраен от смъртта.

изд. "Лъчезар Минчев"

"По пътя към върха. Историята на Христо Проданов"

Димитър Димитров

Тази книга излиза в памет на първия българин, покорил Еверест и загинал на връщане от върха - прочутият алпинист Христо Проданов, който щеше да навърши 77 години на 24 февруари. Книгата съдържа нови свидетелства за живота на Христо Проданов, разкрити в интервюта от негови близки и колеги. Авторът Димитър Димитров - историк, екскурзовод и запален планинар, разглежда и ролята на комунистическата партия в развитието на българския алпинизъм, като се позовава на непубликувани досега архиви.

"В центъра на повествованието обаче остава изпълнената с трудности житейска съдба на именития алпинист, изминал пътя от порутената родна къща в Карлово до перлата на хималайската корона", уточняват издателите.

Текстът е под редакцията на спортния журналист и доктор по история Теодор Борисов.

В изданието е поместен и богат снимков материал от архива на покойния Аврам Аврамов - ръководител на експедицията Еверест '84.

изд. "Българска история"

"Хей, дядо Готин"

Пол Макартни

Освен гениални текстове за песни един от създателите на "Бийтълс" има талант и за увлекателни детски книжки. Новото начинание на Пол Макартни започва съвсем естествено, докато разказва истории на внуците си, осем на брой. Един от тях се обръща към него с "Хей, дядо готин!" и така се ражда идеята за книга. В нея дядо Пол пътешества по магически начин с децата и им свири на китара на най-неочаквани места. Илюстрациите са на Катрин Дъст. Новият проект на сър Пол Макартни не е изолирано явление, а е част от тенденцията все повече известни хора, музиканти, актьори, но и тесни експерти в съвсем други области като биолози и физици да пишат детски книги.

изд. "Сиела"

