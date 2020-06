Long Live Rock N Roll – 10 книги за рок легенди

© "Адикс" "Светлина в мрака" е първата книга, писана някога за Рони Джеймс Дио.

В началото на юни на български език излезе автобиографията на Елтън Джон - един от най-успешните съвременни рок музиканти. По този повод ви предлагаме селекция от 10 книги за знакови рокаджии, които са оставили дълбока следа в историята на рок музиката.

Да служиш на слугата. Спомен за Кърт Кобейн Купете

Кърт Кобейн (1967-1994) е наричан от феновете си "Бога на рока". Той е поет, композитор и вокалист на гръндж групата "Нирвана". Дани Голдбърг пише книгата си по повод 25-годишнината от смъртта на Кобейн. Авторът е мениджър и работи с "Нирвана" от 1991 до 1994 г., което е най-впечатляващият период от живота на Кърт. Голдбърг поема групата, без дори да подозира, че един ден Кобейн ще стане поп икона с наследство, голямо колкото това на Джон Ленън, Майкъл Джексън или Елвис Пресли.

Албумът "Nevermind" постига космически успех и не само превръща "Нирвана" в най-успешната рок банда в света, но и поставя пънка и грънджа на световната сцена. По това време Кобейн се жени за Къртни Лав, а връзката им става основна тема на медиите. Той се бори и със зависимостта си към хероина. Битка, която в крайна сметка загуби - тя завърши със съкрушителното му самоубийство.

"Да служиш на слугата" разказва детайлно за всичко това.

DIO: Светлина в мрака Купете

Рони Джеймс Дио (1942-2006) е един от най-великите и влиятелни вокалисти в света на рок музиката. Той е безспорният рицар на хеви метъла и "Светлина в мрака" е първата книга, писана за него. Тя дава възможност да се надникнете зад завесата - да се прочетат коментари, признания и истории на Вивиън Кембъл, Джими Бейн, Вини Аписи, Трейси Джи, Роуън Робъртсън, Джеф Пилсън, Дъг Олдрич и много други, които са работели с Рони.

Мартин Попов е считан за "най-известния световен журналист на хеви метъла". Автор е на близо 30 книги за хард рок и хеви метъл. Бил е главен редактор на "Brave Words and Bloody Knuckles" - първото канадско метъл издание. Пише статии за "Revolver", "Guitar World", "Goldmine", "Record Collector", както и много биографии на групи и рецензии.

Queen - Извън прожекторите Купете

"Queen" е една от най-успешните музикални групи на всички времена, а фронтменът й Фреди Меркюри (1946 - 1991) е със статут на икона на рока.

В книгата си Питър Хинс с обич и откровено разказва най-паметните моменти от своите години, прекарани близо до рок групата. Бил е с Фреди, когато той е композирал "Онази дреболия, наречена "любов"; негова отговорност е било сценичното представяне на Фреди да мине безукорно и често е бил свидетел на прословутите му изблици на ярост.

Авторът е бил участник и в оргиите, друсането и рокендрола, които са неизбежна част от живота на една рок банда по време на турне. За "Queen" и Фреди Меркюри са изписани много книги, но за първи път историята се разказва от вътрешен човек. Щедро илюстрирана със снимки на автора, пропита от привързаност и чувство за хумор, книгата е едновременно забавен и богат на спомени за събития и впечатления разказ.

Highway to Hell - животът и смъртта на легендата на AC/DC - Бон Скот Купете

Бон Скот е свързан с най-успешните години на австралийската банда AC/DC. Той е от онази плеяда рок звезди, които са безсилни да се поберат в кожата си - световна слава и трагичен, без време, край. Потвърждава го приживе и самият той: "Питaт мe: "Ти АC ли си, или си DC?", a aз отговapям: "Нито eдното, нито другото, aз съм гpъмотeвицaтa по сpeдaтa!"

Позовaвaйки сe нa много лични интepвютa и включвaйки гaлepия от peдки снимки, Клинтън Уолкъp пpослeдявa кapиepaтa нa АC/DC пpeз годинитe им с оpигинaлния им фpонтмeн от Шотландия, пpeз мaлкитe концepти, студийнитe зaписи и мeждунapодния им успex - чaк до шокиpaщaтa смъpт нa Скот пpeз 1980 г., точно когaто гpупaтa зaпочвa дa получaвa мeждунapоднитe пpизнaния, зa които e paботилa толковa нeумоpно.

Клинтън Уолкъp пpepaзглeждa обстоятeлствaтa около смъpттa нa Скот и paзкpивa някои нови дeтaйли, стaнaли извeстни пpeз послeднитe няколко години. B peзултaт нa товa, "Нighwаy to Неll" сe paдвa нa стaтутa нa нaй-достовepнa вepсия нa животa и пpeждeвpeмeннaтa смъpт нa eдин от нaй-голeмитe обpaзи в pокa.

"Бон Скот e вepоятно eдин от нaй-симпaтичнитe paзбойници нa зeмятa и Клинтън Уолкъp pисувa живописнa кapтинa нe сaмо нa нeго, но и нa мaшинaциитe, съпътствaщи всякa eднa pок гpупa", отбелязва "Who Wееkly", когaто "Нighwаy to Неll" e публикувaнa зa пъpви път в Aвстpaлия.

Род. Автобиография Купете

Род Стюарт е роден през 1945 г. в Северен Лондон. Два пъти е влизал в "Залата на славата" на рокендрола и е обявен за жива легенда на наградите "Грами". Спечелил е общо над 200 млн. долара от продажби на албуми и сингли с песни като "Maggie May", "Sailing", "Baby Jane", "Hot Legs", "Da Ya Think I'm Sexy?", "Young Turks", "Rhythm of My Heart" и още много.

Животът му е невероятен и в автобиографията си за първи път разказва откровено, без да спестява нищо на феновете си - всички смешни, абсурдни и нелепи събития в живота си, но отделя и внимание на всички сериозни.

Пише открито за извънбрачната си дъщеря, изразява съжаление за грешките си, за болестта си, за безразсъдното си поведение, за хората, които е наранил. И най-важното - не пропуска да разкаже подробно за създаването на най-големите си хитове.

Пинк Флойд отвътре Купете

Ник Мейсън е един от студентите, които през 1965 г. основават рок групата "The Abdabs", по-късно преименувана на "Пинк Флойд". Той е единственият член на емблематичната банда, който никога не я напуска. Затова, ако искаме да знаем истината за легендите от "Пинк Флойд", трябва да се доверим именно на Ник Мейсън и на неговия архив, който е разказан на страниците на "Пинк Флойд отвътре".

"Едва ли в рока са останали много истории, големи като тази на "Пинк Флойд". И аз се съмнявам дали някой може да разкаже тази история толкова добре, колкото търпеливия, остроумен мъж, който я е гледал как се развива от своето място зад барабаните", пише Пол дю Нойер, редактор и основател на сп. "Mojo"

Роджър Уотърс. Човекът зад Стената Купете

Роджър Уотърс е другият легендарен съосновател на "Пинк Флойд". След напускането на Сид Барет (поет, композитор, музикант, съосновател на бандата) през 1968 г. Уотърс става автор на популярните песни на групата, както и основен автор и лидер. Групата впоследствие постига световен успех през 70-те години с концептуалните албуми "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here", "Animals" и "The Wall".

"Роджър Уотърс. Човекът зад Стената" е първата пълна биография на легендарния музикант. Тя проследява живота му от следвоенна Великобритания до множеството войни, които той самият води с другите от групата, с публиката, с музикалната индустрия, с Маргарет Тачър и най-вече със самия себе си.

Изпълнена с фактология и интервюта, книгата на журналиста и музикален критик Дейв Томпсън руши стената, изградена около Роджър Уотърс, тухла по тухла, разкривайки истинския характер на човека, който я е построил.

Истинските приключения на The Rolling Stones Купете

Книгата излезе на английски по случай 50-годишнината от създаването на групата. Китаристът Кийт Ричардс е категоричен, че това е единствената книга, която показва истината за "Ролинг Стоунс".

Стенли Бут се движи в средите на "Ролинг Стоунс" от дълги години. Той се запознава с групарите още през 1968 г., няколко месеца преди Брайън Джоунс - басист и основател на "Стоунс", да се удави в басейн. Бут живее и пътува с тях и по време на американското турне през 1969 г. - едно от най-вълнуващите в историята на групата.

Той слуша и говори за музика с тях, запознава се със семействата им. Книгата отделя доста внимание на трагедията на Джоунс и нейното влияние върху останалите. Журналистът описва много от върховите, но и кризисните моменти на "Ролинг Стоунс". Той обяснява и защо му отнема толкова дълго, за да напише тази книга.

Актуалните членове на "Стоунс" са Мик Джагър (вокал), Кийт Ричардс (китара), Чарли Уотс (барабани) и Рони Ууд (бас китара). Групата е създадена от Джагър, Брайън Джоунс и Иън Стюарт, като Джоунс и Стюарт вече не са между живите. "Ролинг Стоунс" са автори на много вечни хитове. От техните албуми са продадени над 200 милиона копия.

Дни и нощи с Judas Priest Купете

"Judas Priest" е сочена за една от най-успешните метъл групи в историята на рока. Най-продаваният албум на бандата е "Screaming for Vengeance" от 1982 г. В състава й тогава е и китаристът Кей Кей Даунинг. Именно той отвежда читателите зад кулисите на грандиозното им шоу и разказва дългата и шокираща история за това как "свещениците" на метъла са изковали своя неповторим стил. Описани са десетилетия на възходи и падения, бизнес провали, лични конфликти, съдебни дела и скандали.

Кей Кей Даунинг е откровен и обективен - признава своите грешки, но и не спестява нищо нито на другите музиканти от бандата, нито на конкурентите от други групи като "Iron Maiden".

Китаристът описва самото зараждане на специфичното хеви метъл звучене, на хеви метъл стила на обличане, на самата метъл "идеология" - огромната сила и свобода, които твърдата музика дава на феновете си.

Брус Дикинсън - животът и легендата от Iron Maiden Купете

"Брус Дикинсън - животът и легендата от Iron Maiden" от Джо Шумън

Пол Брус Дикинсън е пилот, радио водещ, DJ, историк, телевизионен водещ, фехтовач, продуцент, пивовар, писател, композитор и текстописец. Но най-известен е като вокалист на хеви метъл иконите "Iron Maiden".

Книгата разказва историята на легендата чрез серия от ексклузивни интервюта с тези, които го познават най-добре - започва от ранните му дни на гребена на Новата вълна в британския хеви метъл, последвани от годините на Брус в "Maiden" и соловата кариера на певеца, преминава през неговите любими странични проекти, за да достигне до днешния му легендарен статус на фронтмен на "Iron Maiden".