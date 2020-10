Коя е Луиз Глюк – новата носителка на Нобела за литература

© Скрийншот, YouTube Темите, които я вълнуват и намират място в творчеството й, са семейството, децата, връзката между поколенията, самота, смисълът на живота, страхът от смъртта, тленността.

"За нейния безпогрешно разпознаваем поетичен глас, който с аскетична красота прави индивидуалното съществуване универсално" - Нобеловият комитет на Кралската шведска академия на науките.

Американската поетеса Луиз Глюк - носител на Нобеловата награда за литература за 2020 г., е малко познато име в България. Нейни стихотворения на английски са публикувани в сайта liternet.bg, а преводи на няколко стихотворения има в списанието "Нова социална поезия".

Глюк е родена преди 77 години в Ню Йорк в семейството на бизнесмена Даниел Глюк и Беатрис Гросби. Родът й по бащина линия произхожда от еврейски имигранти от Австро-Унгария.

Луиз Глюк е учила в колежа "Сара Лорънс" и в Колумбийския университет, но не получава никакви дипломи. Преподавала е английски език в Уилямс колидж в Уилямстаун (Масачузетс), в "Йейл", Бостън и Айова, колежа "Годард" във Върмонт.

От 2004 г. е доцент в Йейлския университет, член е на Американската академия за изкуства и литература, канцлер е на Академията на американските поети от 1999 г., член е на Американското философско общество. Носител е и на титлата "Поет лауреат на САЩ" (2002 - 2003).

През 1968 г. излиза дебютната й книга Firstborn, която й носи признание с награда на Американската академия на поетите. Големият й пробив в американската литература е през 1985 г., когато поетичната й книга The Triumph of Achilles е отличена с националната награда на критиците.

Седем години по-късно стихосбирката й The Wild Iris й носи "Пулицър" и авторитетната награда на името на поета лекар Уилям Карлос Уилямс.

През 1999 списание "Ню Йоркър" й връчва наградата си за поезия за книгата й Vita Nova, а през 2008 г. е удостоена с премията "Уолъс Стивънс", която се дава за доказано майсторство в изкуството на поезията.

Има издадени и два сборника с есета - Proofs and Theories: Essays on Poetry (1994) и American Originality: Essays on Poetry (2017).

Американската критика я определя като майстор на черния хумор, на злъчния сарказъм и с оригинално остроумие. Пословична е с пестеливостта на думите си и умението си да вплита личните си изживявания в класическите митове. Не пише в рима.

Темите, които я вълнуват и намират място в творчеството й, са семейството, децата, връзката между поколенията, самотата, смисълът на живота, страхът от смъртта, тленността.

Живее в Кеймбридж, Масачузетс.