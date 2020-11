Читатели избраха нигерийката Чимаманда Адичи за "победител на победителите"

© Скрийншот от youtube.com Романът й "Половин жълто слънце" е отличен през 2007 г. с наградата "Ориндж". По повод 25-годишнината на приза, известен като Women's Prize for Fiction, над 8500 души определиха фаворита си сред наградените през годините.

Тринадесет години след като романът на Чимаманда Адичи "Половин жълто слънце" спечели женската литературна награда "Ориндж", беше избран за "победител на победителите", съобщи БНР.

По повод 25-годишнината от създаването на наградата, която сега е известна като Women's Prize for Fiction, организаторите й направиха допитване до читателите, коя от наградените книги ги е впечатлила най-много. В анкетата са се включили над 8500 души. Наградата е еднократна.

"Половин жълто слънце" е роман за гражданската война в Нигерия и разглежда темите за колониализма, расата, класата и овластяването на жените.

"Развълнувана съм много от признанието на публиката, понеже тази награда за първи път привлече читатели към книгите ми, а също така ме запозна в работите на много талантливи писателки", казва Адичи.

Тя е позната на българските читатели от романа й "Американа", публикуван от издателство "Жанет 45" в превод на Бистра Андреева.

Чимаманда Нгози Адичи е родена е през 1977 г. в Нигерия и е петото от шест деца. Израства в семейство на интелигентни хора - баща й е първият нигерийски професор по статистика, който по-късно става и ректор, а майка й е първата жена регистратор в Нигерийския университет.

Чимаманда учи известно време фармация, след което заминава за САЩ. Там написва първите си романи, за които получава редица литературни номинации и награди. Днес тя е омъжена и е уважавана писателка, а темата на повечето от книгите ѝ е именно (не)равнопоставеността между половете, класовите различия и стереотипите; живее в САЩ и Нигерия, където преподава творческо писане.

Първият й роман Purple Hibiscus (2003) получава много похвали и награди. "Половин жълто слънце" (2006) е превърнат във филм. Третият роман на Чимаманда Нгози Адичи - "Американа" (2013), разказва за двама влюбени, които се борят поотделно с проблемите на имигрантите: раса, подозрителност и самота. Издава също сборника с разкази The Thing Around Your Neck (2009).

"Американа" е отличен с National Book Critics Circle Award за проза и Chicago Tribune за проза и попада и в списъците на десетте най-добри книги на 2013 г. на New York Times Book Review и ВВС, а редакторите на списание TIME са категорични, че тя е една от десетте най-добри книги на десетилетието.