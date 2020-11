Четенето е свободата да разговарям със себе си чрез текстовете на други хора

© Личен архив на Виргиния Захариева "Предпочитам книги, посветени на творческия процес. Книги за човешки истории, в които нещо започва от начало има изграждане, създаване", казва Виргиния Захариева - писател, артист и психотерапевт.

В поредицата "Книжен плъх" в рубриката "Книги" гостува Виргиния Захариева - писател, артист и психотерапевт . Романът й "Девет зайци" е преведен на английски и e публикуван в Англия (Istross books 2012) и САЩ (Blacк Baloon 2014). Автор е също на сборника с есета "Милостта на малките огледала" ("Сиела", 2010), както и сборното издание "Виргинии" ("Сиела", 2011), в което са включени 4 поетични книги: "Камъкът, който не слуша реката" - 1989 г ("Мост"), "Кокошката с зашитото око"(1992, "Свободно поетическо общество"), "Кадрил късно следобед" (1996, "Люк"), и "Вътре в теб е винаги 6.30 сутринта" (2011, "Сиела"). Последната й книга е "Етюди за една ръка" - поезия (Virginianotes 2018).

Защо четете?

- За да разбера, да забравя, да се присъединя, да избягам, да общувам с близки по дух хора, за да се почувствам разбрана, за удоволствие от думите

Какво четете?

- Спрях да чета романи. Поезия рядко. Чета будистка литература, професионална литература за психоанализа и психотерапия и изкуство.

Как избирате четива?

- Говоря с книжари, следя препоръки. Снимам си кориците и после ги търся.

Какво за четене има върху нощното ви шкафче?

- "Беседи върху Сандокай" на Шунриу Сузуки. "Екзистенциална психотерапия" на Ървин Ялом.

Коя е последната книга, която ви впечатли?

- Дариън Лийдър: "Новото черно" и "Какво е лудостта".

Какъв е вашият ритуал, свързан с четенето - кога, къде, колко?

- Навсякъде. Това е за мен свободата да разговарям тихо със себе си чрез текстовете на други хора, които са поели риска да се споделят. Непрекъснато се спъвам в един лапсус: казвам къща вместо книга.

Електронна книга, аудио или на хартия?

- Предпочитам хартия. "Киндъл"-а не мога да го огъвам, да си драскам в полето.

Четете ли на друг език, освен на български? Има ли разлика в преживяването? Ако имате избор, какво предпочитате, оригинала или превода?

- Английски, френски и руски. Зависи. Понякога не ми се напъва и предпочитам да чета, ако има добър превод. Но ако няма, се справям.

Какво търсите в книгите - емоция, знание, развлечение, интелектуално предизвикателство?

- Всичко това.

Предпочитаният от вас жанр?

- Книги, посветени на творческия процес. Книги за човешки истории, в които нещо започва от начало, има изграждане, създаване.

Коя е най-добрата книга, която сте получавали като подарък или препоръка?

- Текстовете на Нагарджуна.

Любимият ви литературен герой?

- Снусмумрик.

На кои автори се възхищавате най-много, в това число поети, сценаристи, журналисти?

- Маргьорит Дюрас. Емили Дикинсън. Туве Янсон. Борис Христов.

Как съхранявате книгите си?

- В "собствена" стая с черен таван, дантелено перде на една кука, картини, рисувани от мен, рафтове книги и писалищна маса.

След "The power of less" на Лео Бабута обмислям да раздам една част, че вече няма място.

Коя е последната книга, която ви разсмя?

- "Вегаски истории за мистици и простаци" на Иван Владимиров - Нав.

Коя ви разплака?

- Обикновено рева на филми.

Последната книга, която ви разочарова?

- Опитах да чета "Бегуни" на нобелистката Олга Токарчук...

Кой бихте искали да напише историята на вашия живот?

- Аз вече го направих в романа" 9 зайци" отчасти.

Как ще се казва вашата автобиография?

- Продължението на зайците може да се казва "Изплюй дъвката".

Една книга, която не успяхте да дочетете до края?

- Ужасно много са, навсякъде из къщата, защото чета едновременно поне 30 книги."Фигури" на Мария Попова - много исках да я прочета, но се оказа гъст текст, нямам глава за толкова много факти

Кое класическо литературно произведение никога не сте чели (и ви е неудобно от това)?

- "Одисей" на Джойс.

Коя книга няма да спрете да препрочитате?

- "Дзен ум за начинаещи".

Как се променя вкусът ви във времето?

- Повече тегна към документалната литература, есета и детски приказки. Сега чета едновременно "My dear bomb" на Йоши Ямамото, "Кът за мечти" на Дейвид Линч и "Танцът на реалността" на Ходоровски, защото и тримата са напълно откачени. Като ми стане много плоско наоколо, прескачам при тях и си трещим.

Кое е най-интересното нещо, което научихте от книга напоследък?

- Твърдението от "Дао на физиката", че пустотата е радост.

