"Колко прави 1+1?" Фотокнига съпоставя Тодор Живков и Бойко Борисов

© "Жанет 45" Изданието е двуезично - на български и английски

Колко прави 1+1? Какво получаваме, когато съпоставим в огледалото на времето образите на Тодор Живков и Бойко Борисов, едно или две? Отговорът на това уравнение вероятно ще зависи от политическия уклон на човека, който гледа."

Това е началото на анотацията на фотокнигата "Чупи, реже, полива" на фотографа Никола Михов. Тя ще има онлайн премиера на 1 април от 19 ч във "Фейсбук", съобщи издателство "Жанет 45".

Модератор на събитието ще бъде Ирина Недева, а за книгата ще говорят авторът й и издателят Манол Пейков.

© "Жанет 45"

"Чупи, реже, полива" съчетава архивни снимки на Тодор Живков и цитати на Бойко Борисов като намигване към актуалната политическа ситуация. Подредени тематично и извадени от оригиналния си пропаганден контекст, фотографиите дешифрират ритуала по откриване на нови обекти. Изданието е двуезично - на български и английски. Ще се продава в книжарниците от 7 април.

© "Жанет 45"

При създаването на книгата са използвани снимки от архива на БТА, а за цитатите на Бойко Борисов - книгата на издателство "Ludite" "Бойко Борисов (в) първо лице".

Никола Михов е роден в София през 1982 г. Участва в редица международни изложби и фестивали, между които: Athens Photo Festival (2019), Биенале на фотографията в Солун (2018), Международни фотографски срещи - Rencontres d'Arles в Арл, Франция (2017) и Фестивал за млада европейска фотография - Circulation(s) в Париж (2015).

Първата му фотокнига "Forget Your Past - монументалните паметници от времето на комунизма" (изд. Жанет 45, 2012) е включена в селекцията "The Best Photobooks of the Year" на British Journal of Photography". Тя е част от колекцията с фотокниги на Марин Пар в музея "Тейт Модърн". За работата си по проекта Михов е номиниран за Deutsche Börse Photography Foundation Prize (2014).

Втората му книга "Hello and Welcome to Paris" (2016) е номинирана за наградата Kassel Dummy Award (2016) на Фестивала за фотокниги в Касел, Германия.

Михов е съосновател на платформата за съвременна българска фотография Bulgarian Photography Now и платформата за фотокниги ПУК! От 2019 г. е част от кураторския екип на Галерия Синтезис. През 2017 г. е гост-куратор на първото издание на Sofia Art Book Fair.