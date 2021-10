Кои заглавия се състезават за книга на годината на "Файненшъл таймс"

© Facebook @14dawa

Ако досега сте избягвали бизнес книгата на годината на вестник "Файненшъл таймс", защото си мислите, че е само за бизнесмени, пропуснали сте някои от най-интересните заглавия. Достатъчно е да отворите "Без филтър: Вътрешната история на "Инстаграм" на Сара Фрайър (наградата за 2020 г.) - за израстването на тази прочута платформа за споделяне на снимки, как я купува "Фейсбук" и колко дълбоко това променя основната концепция - за да разберете колко увлекателни и много добре написани истории се състезават за тази награда.

Тази година до финала достигнаха теми като промените в климата, расовата дискриминация и киберпрестъпленията. Те се състезават в конкурс, организиран съвместно с консултантската компания "Маккинзи". Победителят се обявява в Лондон на 1 декември и получава 30 хил. паунда. И подгласникът не си тръгва с празни ръце - за второто място е предвидена награда 10 хил. паунда. А специална награда "Бракен Бауър" с 15 хил. паунда е за най-добрата бизнес книга от автор до 35 години - добра идея, мотивираща писателите тепърва да радват читателите си.

Списъкът с кандидати постепенно се свива до 15, а преди няколко дни бяха отделени от тях 6 заглавия за финала. Ето кои са те:

The World for Sale ("Свят за продан") от Хавиер Блас и Джак Фарки (бивши журналисти от "Файненшъл таймс"), разказваща как група търговски компании за суровини доведоха до бум в цените на тези материали.

Empire of Pain ("Империя на болката") от Патрик Радън Кийфи описва връзките между милиардерската фамилия Саклър и пандемията от пристрастяване към упойващи и обезболяващи вещества, известни като опиоиди, чрез възхода и падението на Purdue Pharma - компания, собственост на двама братя Саклър и техните семейства. Специалисти твърдят в документалния филм на НВО "Престъплението на века", че на практика чрез агресивния маркетинг на OxyContin те продават синтетичен хероин на хапчета с разрушителен ефект за цели общности.

The Conversation ("Разговорът") от Робърт Ливингстън е за това как обсъждането на расовите отношения - на работното място и в обществото като цяло - да бъде превърнато в смислена промяна на расова справедливост.

The New Climate War ("Новата климатична война") е от климатолога Майкъл Ман, спори с привържениците на позицията, че не трябва нищо да се прави за климатичните промени, и показва как компаниите за изкопаеми горива водят от 30 години кампания за отхвърляне на вината и отговорността и забавяне на промените. Призиви като "Рециклирай, лети със самолети по-рядко, яж по-малко месо" поставят несправедливо по-голям акцент върху потребителите, докато компаниите бавят алтернативите или бягат от отговорност за разрешаване на проблема, който сами създават.

This Is How They Tell Me the World Ends ("Така ми казват, че светът загива") от Никол Перирот анализира заплахата от своеобразната "надпревара във въоръжаването" между киберпрестъпници, разузнавачи и хакери, опитващи се да проникнат в най-важните компютърни системи.

The Aristocracy of Talent ("Аристокрацията на таланта") е от Ейдриън Улдридж и е представена като широкообхватен анализ за вълната от съпротива срещу принципа да се успява заради системни постижения в образованието и кариерата и така се възражда конкуренцията, в която побеждават наистина талантливите, а не завършилите престижни университети.

Наградата "Най-добрата бизнес книга на годината" бе връчена за пръв път през 2005 г. Тази година в журито са имена като икономиста Мохамед ел Ериан и Мичъл Бейкър, ръководител на Mozilla Corporation.