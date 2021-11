"АББА Завръщането" на Георги Тошев (откъс)

Издателство "Книгомания"

В рубриката "Четиво" Дневник публикува откъс от "АББА Завръщането", с автор Георги Тошев, предоставен от Издателство "Книгомания"

През септември най-популярната шведска поп група АББА обяви излизането на новия си албум Voyage след 40-годишна пауза. До заветната дата 5 ноември феновете успяха да чуят три сингъла от него: I Still Have Faith in You, Don't Shut Me Down и Just a Notion. Днес с излизането на Voyage голямото завръщане на квартета се отбелязва в България с пускането в продажба на специално издание "АББА. Завръщането", чийто автор е журналистът Георги Тошев. Той е един от най-заклетите фенове на шведската четворка от десетилетия и успява да получи информация буквално "от кухнята" за предстоящото през май 2022 г. аватарно шоу на АББА в Лондон.

Комплектът АББА се издава от Книгомания и ще започне да се разпространява по книжарниците от 5 ноември. Той включва 2 бр. книги: "АББА. Завръщането" (88 стр.) и "Mamma Mia! Филмът. АББА. Продължението" (184 стр.) + 3 бр. оригинални пощенски картички с фотографии на групата от 70-те години + 1 бр. плакат (28*41 см).

Включените цветни снимки са част от изданието "АББА. Завръщането" благодарение на Вирджиния рекърдс, Анимато мюзик, Polar music, Universal music, ABBA: The Мuseum, BLITZ Media Ltd., Георги Тошев, Румен Василев, Официален АББА фен клуб - България, Kelly Jonson (частна колекция), Andrew Stock, M&R photos services.

За колекционерите има и още една изненада: лимитиран тираж от 100 броя ще бъде придружен и от българското издание на CD с новия албум Voyage и ще се продава на специална цена онлайн от Книгомания и само в избрани търговски обекти. Очаквайте лимитираното издание в книжарниците от 9 ноември.

От "АББА. Завръщането" ще научите за т.нар. АББАтари, които ще видим на специалното дигитално 100-минутно шоу, което се подготвя от екип на Джордж Лукас ("Междузвездни войни") вече няколко години в строга секретност, какво ще представляват костюмите, какви са новостите в живота на Агнета, Бени, Бьорн и Ани-Фрид. Арената, която бе построена за спектакъла, се обслужва от над 100 работници, а за изпълненията се грижат над 800 аниматори, разказва Георги Тошев, който следи всички новини за групата. Премиерата на албума Voyage ще се състои днес, на 5 ноември.

Търпеливото очакване на феновете на АББА, което продължи 40 години, е възнаградено: групата се събра отново и записа нови песни в духа на 70-те години.

Голямото завръщане на АББА в България се отбелязва и с филм, подготвен от Георги Тошев. Ще се излъчи тази събота - на 6 ноември по bTV в предаването "bTV репортерите".

Откъс от "АББА Завръщането" на Георги Тошев

Често наричаме изпълнителите, които харесваме, "крале/кралици, принцове/принцеси на поп музиката", но истинските кралски особи на попа са АББА. Макар и мнозина днес да ги свързват с блестящи диско тоалети с пайети или с филмите с участието на Мерил Стрийп и Аманда Сейфрид Mamma Mia!, днешната поп музика всъщност нямаше да съществува без репертоара на шведската четворка. Песни като Waterloo, Dancing Queen и Chiquitita са техният ключ към успеха.

АББА остават една от най-великите групи на всички времена с продадени албуми в световен мащаб официално 400 милиона копия. Музиката им поставя началото на шведското поп течение, което оказва влияние върху кариерите на звезди като Мадона, Бритни Спиърс, Тейлър Суифт, The Weeknd и много други.

Заразителни мелодии, безпогрешни съзвучия и гениални акорди оформят еволюцията на поп музиката от 70-те години на ХХ век до днес. Въпреки че песните им стават поп класики без особени усилия, Aгнета, Бьорн, Бени и Фрида не издържат изпитанието на времето. Те правят прекъсване през 1982 година, което по същество слага край на кариерата им като група.

"Нямахме намерение да спираме, но искахме да си починем след тези луди 10 години по света. Личните ни отношения се бяха пропукали, пътищата ни - разделили. Аз и Бени имахме нови семейства, деца. За Фрида и Агнета беше по-болезнено оставането в групата. Те гледаха към соловите си кариери, ние с Бени към мюзикъла. Просто си обещахме да се видим скоро И така се събрахме в студиото след 35 години", ми казва с усмивка Бьорн Улвеус в Стокхолм.

При срещата ни в Швейцария Фрида добавя: "Нямаше драма, имаше умора. Музикалната сцена се променяше. Ние не бяхме готови така бързо да сменим музикалната посока. Публиката беше пренаситена от песните на АББА. Появиха се нови групи. Ние поехме по собствен път - всеки със своите музикални пристрастия".

Новината от 2018 година, че Агнета, Бьорн, Бени и Фрида се събират за нови песни, събуди интереса на всички.

"Преоткрихме отново удоволствието да правим музика заедно", казва Бени Андершон в студиото си на остров Шепсхолмен в Стокхолм. Цяло ново поколение, което израства с песните и влиянието на АББА, но без действителното присъствие на групата, днес получава шанс да се наслаждава на нова музика заедно с феновете, които следват шведската четворка още от триумфа им с песента Waterloo от 1974 година на фестивала "Евровизия". Очакванията са големи.