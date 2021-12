Джон Ленън: По-лесно се живее със затворени очи

© "Изток - Запад"

Животът на Джон Ленън - музикант, поет, борец за човешките права - е прекъснат от убиеца Марк Чапман на 8 декември през 1980 г., когато е едва на 40 години.

През краткия си живот Ленън пише есета, разкази, поезия. Известни негови книги са In His Own Write и "A Spaniard in the Works". Със съпругата си Йоко Оно се включват в поредица от социални и политически кампании. Хитовете му Imagine, Give Peace a Chance, Working Class Hero са евъргрийни.

По повод годишнината от убийството му "Дневник" припомня кои книги за него могат да се купят в момента в България и публикува някои от крилатите му фрази.

"Кой уби Джон Ленън?" от Лесли-Ан Джоунс

Кой уби Джон Ленън? Купете

В "Кой уби Джон Ленън?" журналистката Лесли-Ан Джоунс проследява възходите и паденията в професионалния и в личния живот, които принуждават Джон Ленън да се премести в Ню Йорк, където на 8 декември 1980 година е застрелян на улицата пред дома си.

Разследването е базирано на изследвания, ексклузивни интервюта с хората, които са познавали най-добре Ленън. Осветлени са непознати до публикуването на книгата факти от живота му.

Публикувани са и разговори с първата му съпруга Синтия, първородния му син Джулиън, както и с колегата му от "Бийтълс" Пол Маккартни, бившата приятелка на Джон - Мей Панг, и Анди Пийбълс - последният британски радиоводещ, който интервюира Ленън няколко дни преди да бъде убит.

"ФБР и ЦРУ срещу Джон Ленън" от Слободан Лазаревич

ФБР и ЦРУ срещу Джон Ленън Купете

Милиони почитатели на Ленън и до днес се питат: защо и след смъртта си легендарният музикант от Ливърпул продължава да заплашва националната сигурност на САЩ; защо е било необходимо ФБР да прави и засекретява досието му.

Причината е, че Ленън е общувал активно с антивоенното движение в САЩ, че се обявявал открито срещу войната във Виетнам. Музикантът влиза във фокуса не само на ФБР и ЦРУ, но и на Белия дом и имиграционните служби. Въпреки че телефонът му е бил подслушван и следен, службите не успяват да уличат в престъпление Ленън - американското правосъдие не се поддава на натиска на Хувър - несменяемият шеф на ФБР, да бъде отнето правото на музиканта да живее в САЩ.

В крайна сметка убийството на Ленън е част сериозната криза на демокрацията в САЩ в онези години.

"Imagine"/"Представи си" от Джон Ленън и Жан Жулиен

Imagine / Представи си Купете

Текстът на "Imagine" е ярко заявление, написано с невероятно дълбока любов и загриженост към човечеството и неговото бъдеще. Книгата с едноименно заглавие е предназначена и за деца. Илюстрирана е от френския графичен дизайнер Жан Жулиен.

"Тази книга е много специална за мен - пише Йоко Оно. Текстът е на съпруга ми Джон и аз съм много щастлива да го видя така прекрасно илюстриран. Джон написа песента "Imagine" като призив за мир в света. Днес мирът ни е по-нужен от всякога, затова думите му са все така важни...

Трябва да се отнасяме с всички еднакво, независимо откъде са и на какъв език говорят. Та нали гълъбът в тази книга приветства всички останали птици - независимо от цвета на перата им и от формата на клюна им."

Част от печалбата от продажбата на книгата ще бъде дарена на "Амнести Интернешънъл".