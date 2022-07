Не умея да се разделям с книги, което е огромна битова тегоба

© Яна Лозева, Личен архив "Предпочитам оригинала, защото дори най-гениалният превод е ремикс", казва Лора Шумкова

В поредицата "Книжен плъх" в рубриката "Книги" гостува Лора Шумкова - литературен теоретик, редактор и критик. Интересите й са в областта на литературната и визуалната семиотика и на литературната антропология на града.

На 13 юли Лора Шумкова ще е водещ на литературния маршрут "Шишманови в София". Той е част от поредицата турове, посветени на интересни факти и истории за значими български писатели, легендарни писателски кафенета и знакови художествени произведения, свързани със столица, които фондация "Прочети София" организира.

Защо четете?

- Защото четенето е признак на живот.

Какво четете?

- Художествена литература, научни изследвания, мемоари, пътеписи, текстове на песни, политически коментари и анализи.

Как избирате четива?

- По необходимост, по препоръка и/или по резултатите в Google.

Какво за четене има върху нощното ви шкафче?

Чумни нощи

- Нощното ми шкафче е малка библиотечка (буквално). В нея винаги има книги по теми, по които работя, както и нови книги "за разтуха", които чакат да им дойде времето. В момента съм струпала няколко издания, свързани с проф. Иван Шишманов, ксерокопия на ранните повести на Димитър Шишманов, "Чумни нощи" от Орхан Памук, "Момичето с гръмовния глас" от Аби Даре и "Бомбето" от Йордан Радичков.

Коя е последната книга, която ви впечатли?

Момичето с гръмовния глас

- "Додекамерон" от Иван Стамболов - Сула. Един изключителен градски роман, който някак бях пропуснала и едва преди половин година прочетох по препоръка на майка ми.

Какъв е вашият ритуал, свързан с четенето - кога, къде, колко?

- Нямам ритуал. Чета където мога и колкото се налага. За удоволствие предпочитам да чета на обществено място - трамвай, парк, плаж.

Електронна книга, аудио или на хартия?

Бомбето

- Която ми е подръка.

Четете ли на друг език освен на български? Има ли разлика в преживяването? Ако имате избор, какво предпочитате, оригинала или превода?

- Свободно и редовно чета най-вече на английски, макар че се справям и с други европейски езици.

Предпочитам оригинала, защото дори най-гениалният превод е ремикс - нещо, подчиняващо се на различни конвенции, положено в различен контекст.

Какво търсите в книгите - емоция, знание, развлечение, интелектуално предизвикателство?

- Търся информация. Понякога намирам нови хоризонти, друг път - прозрения, а в най-хубавите случаи - мъдрост.

Додекамерон. Четиво за рентиери

Предпочитаният от вас жанр?

- Есе.

Коя е най-добрата книга, която сте получавали като подарък или препоръка?

- "Собствена стая" от Вирджиния Улф. Подари ми я мой преподавател в първи курс. Макар че за вече не поддържам контакт с преподавателя, продължавам да препрочитам книгата.

Любимият ви литературен герой?

- Снусмумрик, приятелят на Муминтрол. За един филолог любимите герои са възможни само в четивата на детството, по-късно те се превръщат в персонажи, алегории и символи.

На кои автори се възхищавате най-много, в това число поети, сценаристи, журналисти?

- На всички, за чиито текстове си казвам: "Ето, това бих искала да съм го написала аз!" или "Ето, така бих искала да пиша!". За щастие ми попадат такива във всички жанрове.

Бащите не си отиват

Как съхранявате книгите си?

- Както успея. Не умея да се разделям с книги, което е огромна битова тегоба.

Коя е последната книга, която ви разсмя?

- Фейлетоните и разказите на Чудомир, които препрочитах наскоро.

Коя ви разплака?

- На нощното ми шкафче-библиотека отдавна пребивава "Бащите не си отиват" - книга, която винаги ме разплаква, затова я чета на малки порции.

Чудомир. Събрани произведения – том 3: Разкази, анекдоти, спомени, пътеписи

Последната книга, която ви разочарова?

- Нашумял роман от нашумяла българска авторка, в който безславно катастрофирах около първата четвърт. С времето все по-често се разочаровам от книги, нови и стари. Сигурно защото остарявам.

Кой бихте искали да напише историята на вашия живот?

- Никой. Ако е добър писател, ще умра от срам, ако е слаб писател, ще умра от отегчение. Предпочитам по-неочакван край.

Как ще се казва вашата автобиография?

- "The Best of Literary Sofia". Или "Литературна София. Избрано".

Една книга, която не успяхте да дочетете до края?

- За такива книги предпочитам да казвам, че са "в процес на четене". Не само заради политическата коректност.

Кое класическо литературно произведение никога не сте чели (и ви е неудобно от това)?

- "Мадам Бовари". Наистина ми е неудобно да го кажа, но преди няколко дни гледах филма с Изабел Юпер и може би най-после ще прочета книгата.

Коя книга няма да спрете да препрочитате?

- Има много "стари, но златни" книги, към които се връщам периодично. Както биха казали в един друг език: Read new books but keep the old.Those are silver, these are gold.

Как се променя вкусът ви във времето?

- Концентрира се. Харесвам почти същите типове книги и автори, но имам по-високи изисквания както към формата, така и към съдържанието, а най-вече - към съответствието между двете.

Кое е най-интересното нещо, което научихте от книга напоследък?

Дневник и досиета (1879 – 1927 г.)

- Че проф. Иван Шишманов, украински зет, пристига в Киев като български пълномощен министър на 1 май 1918 г. - два дни след като генерал Павло Скоропадски е извършил държавен преврат, разтурил е Радата и е уволнил правителството. Мисията му, изпълнена с перипетии, приключва през март 1919 г., надживявайки три български правителства. Междувременно синът му Димитър Шишманов подготвя за печат първите си две книги - "Хайлайф" и "Депутатът Стоянов", които стават бестселъри.