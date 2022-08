Разследването "Хората на Путин" ще има премиера в Пловдив

© "Сиела" Книгата ще представят проф. Тодор Тагарев, доц. Георги Лозанов и създателят на поредицата "Власт и отговорност" на издателство "Сиела" Свилен Спасов

Мащабното разследване "Хората на Путин" на журналистката и бивш кореспондент в Москва Катрин Белтън, в което тя документира смайващото заграбване на властта в Русия от Путин и неговите приближени, ще бъде представено и в Пловдив, съобщи издателство "Сиела". В София премиерата на книгата се състоя на 10 юни и бързо се превърна в едно от търсените заглавия за година.

Изданието ще бъде представено на 9 септември, петък, от 18 ч в културния център "Бизнесът за Пловдив" (ул. "Цанко Лавренов" № 5). В разговора ще участват проф. Тодор Тагарев, доц. Георги Лозанов и създателят на поредицата "Власт и отговорност" Свилен Спасов. Модератор на събитието ще бъде журналистът Асен Григоров.

В книгата си Белтън детайлно описва престъпните действия и схеми на управляваща върхушка в Русия начело с президента Путин. Разследването е базирано на хиляди разговори със стотици хора в продължение на седем години. За него авторката е удостоена със знаковата награда за защита на човешките права на името на руския адвокат Сергей Магнитски. "Хората на Путин" е обявена за книга на годината от The Economist, Financial Times, New Stateman и The Telegraph. Изданието е обект на пет отделни съдебни дела, заведени от руски милиардери и "Роснефт".

Катрин Белтън е била дългогодишен московски кореспондент на Financial Times. Преди това е работила за Moscow Times и представителството на Business Week в Русия. Днес тя живее в Лондон и в момента работи като кореспондент на "Ройтерс".

Из "Хората на Путин" от Катрин Белтън

ОПЕРАЦИЯ "ЛЪЧ"

Санкт Петербург - началото на февруари 1992 г.

Служебна кола от градската администрация бавно се движи по главната улица на града. Тротоарите са частично почистени от сивкавата киша, а хората крачат в студа, сгушени до неузнаваемост в дебелите си палта и шапки, натоварени с торби и прегърбени срещу мразовития вятър. Зад избледнелите фасади на някогашните величествени сгради на Невския проспект магазините са почти празни. Рафтовете им са практически оголени от вторичните трусове след внезапния разпад на Съветския съюз. Изминали са само шест седмици, откакто Съветският съюз престана да съществува, от онзи съдбовен ден, когато президентът на Русия Борис Елцин и лидерите на другите съветски републики подписаха края на съюза си с един щрих на химикалката.

Дистрибуторите на хранителни продукти в града се мъчат да реагират на бързата промяна, след като строгите съветски регулации, които десетилетия наред контролираха снабдителните вериги, и фиксираните цени внезапно престанаха да съществуват.

На опашките за автобуси и импровизираните пазари, появяващи се из града, докато жителите се стремят да припечелят пари, продавайки обувки и други предмети от домовете си, цяла зима се говори за недостиг на храна, купони за дажби, витае униние. И нещо още по-лошо, хиперинфлацията изяжда спестяванията. Някои дори предупреждават за глад, което звучи като тревожен камбанен звън в град, който пази болезнени спомени за блокадата по време на Втората световна война, когато до хиляда души умираха от глад всеки ден.

Но високопоставеният градски служител зад волана на черния седан "Волга" изглежда спокоен. Слабата, решителна фигура, която гледа съсредоточено напред, е Владимир Путин. Той е на 39, заместник- кмет на Санкт Петербург и наскоро е назначен за шеф на градската комисия за отношения с чужбина. Тази сцена се заснема за поредица от документални филми за новата администрация на града, като този е посветен на младежки изглеждащия заместник-кмет, чиито отговорности включват осигуряване на адекватен внос на храна.

Кадрите на филма се връщат обратно в офиса му в кметството в Смолни, където Путин представя поредица от цифри за тоновете зърно, което е хуманитарна помощ, изпратена от Германия, Англия и Франция. Няма място за притеснение, казва той. Близо десет минути от филма той внимателно обяснява за мерките, които неговата комисия е предприела за осигуряване на спешни доставки на храна, включително новаторска сделка за зърнен фураж за добитък на стойност 20 милиона британски лири, осигурена по време на среща между кмета на града Анатолий Собчак и британския министър-председател Джон Мейджър.

Без този акт на щедрост от Обединеното кралство младият добитък в региона нямаше да оцелее, казва заместник-кметът.

Той има впечатляващо умение да владее детайлите, а също така отлично разбира огромните проблеми, пред които е изправена икономиката на града. Говори убедително за необходимостта да се изгради класа от собственици на малък и среден бизнес като гръбнак на новата пазарна икономика. Всъщност казва: "Класата на предприемачите трябва да стане основа за процъфтяването на нашето общество като цяло".

Той говори с прецизност за проблемите по конверсията на огромните отбранителни предприятия в региона от съветската епоха в гражданско производство, за да ги запази живи. Мощни предприятия като Кировския завод, огромен производител на артилерия и танкове в южната част на града, бяха основният работодател в региона още от царско време. Сега производството в тях беше замряло, тъй като безкрайните поръчки за военна техника, които подхранваха, а в крайна сметка и фалираха съветската икономика, внезапно секнаха. Трябва да привлечем западни партньори и да интегрираме заводите в глобалната икономика, казва младият високопоставен градски служител.

С внезапно забързана реч той започва да говори за вредата, която комунизмът нанесе, като изкуствено отряза Съветския съюз от свободните пазарни отношения, свързващи го с останалия развит свят. Идеите на Маркс и Ленин "донесоха колосални загуби на страната ни", казва той. "Имаше период от живота ми, когато изучавах теориите на марксизма и ленинизма и ги намирах за интересни и както много от нас, логични. Но когато пораснах, истината ставаше все по-ясна за мене - тези теории не са нищо повече от вредни измислици."

Наистина болшевишките революционери от 1917 г. са отговорни за "трагедията, която преживяваме днес - трагедията на краха на нашата държава", смело казва той на интервюиращия. "Те нарязаха страната на републики, които не са съществували преди, и след това унищожиха това, което обединява хората в цивилизованите страни: разрушиха пазарните отношения."

Изминаха само няколко месеца от назначаването му за заместник-кмет на Санкт Петербург, но неговите действия на този пост са мощни и внимателно режисирани. Той седи небрежно облегнат назад на един стол, но всичко останало сочи към прецизност и подготовка. Петдесетминутният филм го показва на татамито (постелката) за джудо как прехвърля опонентите си през рамо, говори свободно немски с гостуващ бизнесмен и приема обаждания от Собчак за най-новите договорки за чуждестранна помощ.

Той щателно се е подготвил за снимките чак дотам, че сам е посочил човека, който да проведе интервюто с него и да режисира филма: става дума за известен и обичан в целия Съветски съюз автор на документални филми. Дело на Игор Шадхан е документалната поредица, проследяваща живота на група деца - съветска версия на популярния британски телевизионeн сериал Seven Up ("От седем нагоре"). Той е евреин, който наскоро се е завърнал в Санкт Петербург след заснемането на поредица от филми за ужасите на съветския ГУЛАГ в далечния север; човек, който все още трепва при спомена за антисемитските изблици от съветските времена и който, по собствено признание, все още навежда глава от страх, когато минава покрай бившия щаб на КГБ на Литейния проспект в града на Нева.

И все пак това е човекът, когото Путин избра да му помогне да направи едно много специално разкритие, човекът, който ще разкрие пред света факта, че Путин е служил като офицер в страшното и ненавиждано КГБ. Това все още е първата вълна на движението за демокрация - време, когато едно такова признание може да компрометира шефа му Собчак, пламенен оратор, който се издигна до кмет на вълната на заклеймяването на тайните на стария режим, на репресиите, извършвани от КГБ. И до този момент Шадхан все още се съмнява дали изборът, направен от Путин, не е бил част от внимателно подготвен план за изчистване на образа му.

"Винаги се питам защо избра мене. Той разбра, че съм нужен, и беше готов да ми каже, че е от КГБ. Искаше да покаже, че хората от КГБ също са прогресивни." Путин направи добър избор. "Един критик веднъж ми каза, че винаги съм очовечавал обекта (на творбите) си, без значение за кого става дума - спомня си Шадхан. - Очовечих и него (Путин). Исках да знам кой е той и какво е видял. Бях човек, който винаги е критикувал съветските власти. Изтърпях много от тях. Но изпитвах симпатия към него. Станахме приятели. Той ми се струваше човек, който ще тласка страната напред, който наистина ще направи нещо. Той наистина успя да ме вербува."

През целия филм Путин изкусно използва възможностите да подчертае добрите качества на КГБ. Там, където е служил, настоява той в отговор на деликатния въпрос дали е злоупотребил със своето положение, за да взема подкупи, подобни действия се считат за "предателство на родината" и ще бъдат наказани с пълната сила на закона. Що се отнася до това да си "официално лице" - чиновник, в тази дума според него не трябва непременно да се влага негативен смисъл. Той беше служил на страната си като военен чиновник, а сега беше цивилен служител, обслужващ - както и преди - страната си "извън сферата на политическата конкуренция".

Към края на документалния филм Шадхан, изглежда, напълно е приел тези аргументи. Филмът завършва с намек и реверанс към славното минало на КГБ: Путин е показан как оглежда заледената река Нева, защитен от студа с кожена шапка, като човек от народа зад волана на бяло жигули, вездесъщия в онези дни автомобил с форма на кутия. Докато той наблюдава града със стоманен и грижовен поглед, филмът завършва под звуците на емблематичната мелодия от популярния съветски сериал "17 мига от пролетта", превърнал в герой един шпионин на КГБ под прикритие, внедрен дълбоко в управляващите структури на нацистка Германия. Това е избор на Шадхан. "Той беше човек, точно характерен за професията си. Исках да покажа как се оказа така, че все още е в същата професия."

Путин обаче се беше погрижил в интервюто да създаде впечатлението, че се е оттеглил от КГБ веднага след като се е върнал в Ленинград, както тогава се наричаше Санкт Петербург - през февруари 1990 г. Той каза на Шадхан, че е напуснал (КГБ) по "най-различни причини", а не по политически, давайки да се разбере, че го е направил, преди да започне работа през май същата година със Собчак, тогава професор по право в Ленинградския държавен университет и бързо изгряваща звезда на новото демократично движение в града.

Путин се беше завърнал в бившата руска столица от царската епоха след пет години служба в Дрезден в Източна Германия (Германската демократична република - ГДР), където е бил офицер за връзка между КГБ и Щази, източногерманската тайна полиция. По-късна легенда гласи как е доверил на свой колега страховете си, че може би не го чака по-добро бъдеще от това да работи като таксиметров шофьор при завръщането си.

Очевидно е искал да създаде впечатлението, че е прекъснал всички връзки със старите си господари, че бързо променящите се порядки в Русия са го изхвърлили на свободно плаване по течението.

Това, което Путин каза на Шадхан, беше само началото на поредица от лъжи и заблуди относно кариерата му в КГБ. В разпадащата се империя, в която се беше върнал от Дрезден, нищо не беше така, както изглеждаше.

От вилата на КГБ, кацнала високо над брега на река Елба, с изглед към елегантно разрастващия се Дрезден Путин вече беше свидетел от първа ръка на края на контрола на съветската империя над ГДР, на краха на така наречената социалистическа мечта. Създаденият от Съветския съюз военен блок - Варшавският договор - се беше разпаднал пред очите му, след като неговите граждани се разбунтуваха срещу комунистическото ръководство. Той беше наблюдавал, първо отдалеч, как вторичните трусове започват да отекват в Съветския съюз, а националистическите движения, вдъхновени от рухването на Берлинската стена, се разпространяват все по-бързо в цялата страна, принуждавайки комунистическия лидер Михаил Горбачов към все по-големи компромиси с едно ново поколение демократични лидери.

По времето на интервюто на Путин с Шадхан един от тези лидери, Борис Елцин, излезе победител от опита за хардлайнерски преврат през август 1991 г. Неуспешният пуч се опита да върне часовника назад за завоюваните политически и икономически свободи, но завърши с грандиозен провал. Елцин забрани Комунистическата партия на Съветския съюз. Старият режим изведнъж сякаш беше пометен.