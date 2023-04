"Октомври, Октомври" на Катя Бейлън (откъс)

© "Дъбови листа" Романът е носител на престижната международна награда за детска и юношеска литература "Карнеги"

В рубриката "Четиво" Дневник публикува откъс от "Октомври, Октомври", с автор Катя Бейлън, предоставен от издателство "Дъбови листа"

"Октомври, Октомври" от Катя Бейлън е нов роман за деца с мечти, диви и свободни. Издателство "Дъбови листа" представя книга, носител на голямата награда за детска и юношеска литература "Карнеги"

Какво е първото нещо, което ви хрумва, когато чуете "Октомври, Октомври"? Може ли така да се казва едно момиченце, което живее в гората, а баща ѝ се обръща към нея с това име, като винаги го повтаря два пъти. Сякаш така иска да ѝ покаже колко е специална.

"Октомври, Октомври" е увлекателна и смислена история, която пресъздава хармоничното единство между дивата природа и живота в града - два коренно различни свята, които не се противопоставят един на друг. Докато съчинява чудновати истории и търси ценни съкровища в гората, които събира в малко ковчеже, момиченцето спасява едно изоставено бебе сова, като това я учи на състрадание и съпричастност.

Романът е носител на престижната международна награда за детска и юношеска литература "Карнеги" (2022). Книгата е поетичен и литературен шедьовър, който показва на децата как да разперят крилете си, а на родителите - как да подкрепят този свободен полет на въображението.

Историята поставя общочовешки въпроси, свързани с изборите, които правим, чувството за вина, преодоляването на срама от отхвърляне при децата, справянето с емоциите на ярост, гняв, тъга, разочарование и самота. Писателката създава великолепни описания, чрез които вплита в сюжета едни от най-важните човешки добродетели - свободолюбие, любопитство, състрадание, уважение към духа на миналото и настоящето, търпение и благодарност. Историята има още по-дълбок смисъл, защото разказва за кръговрата на живота, но през погледа на 11-годишното момиченце Октомври.

"Когато видях за първи път чуждоезиковото издание на романа на Катя Бейлън, още тогава знаех, че искам тази невероятна книга да стигне до децата в България, които са на възраст между 9 и 14 години. Вярвам, че добродетелите, разказани по увлекателен и затрогващ начин, ще развълнуват детската душа, като ще отворят ново пространство за разсмисъл в родителите", споделя Нуша Роянова - издател, писател и художник.

Действието в романа ще ви пренесе във вълшебния свят на дивите животни и растения, където Октомври вижда всичко различно, а после неусетно майка ѝ, която я напуска, когато още е малка, се връща неочаквано, за да открадне тези моменти на свобода. Но дали това е така, както изглежда, когато момиченцето попада в големия град?

"Ние живеем в гората и сме диви." Така малкото дете описва в едно изречение възприятията, които има.

Октомври обича толкова силно дивата природа и приключенията в гората, като не допуска, че може да открие и друг живот - покрай брега на река Темза. Живот, пълен с мечти и нови приятелства.

"Децата могат да бъдат диви и свободни навсякъде - независимо дали са в гората или в града, като така опознават най-доброто от двата свята. Този роман е толкова възхитителен, че няма как да бъде забравен, защото той живее във времето на децата, които порастват с истории на уважение и любов към живата и неживата природа. Истории, които преди това са чули от някой възрастен. И тогава си спомнят отново за красотата на небето, слънцето, дърветата, цветята, животните", допълват от издателство "Дъбови листа".

Детският роман се отличава с неподражаем стил на писане и дълбок смисъл на посланията, които се простират отвъд последната страница на историята. Тя по скоро е повод за продължение, а не завършек. Децата сами ще разберат това, когато прочетат книгата, защото Катя Бейлън оставя финала на детската фантазия, като ги кара да мечтаят за нови светове. В края на тази житейска история, разказана през мислите на малкото момиченце Октомври, писателката подсказва на родителите как могат да удължат приключението на децата с книгата, като им помогнат да развият своите преживявания в нещо повече, което пробужда детското любопитство.

Художник на книгата е популярната илюстраторка Анджела Хардинг. Българското издание е в превод от английски на Габриела Кожухарова, редактор на романа е Бела Чолакова.

Катя Бейлън следва английска филология в университета. Оттогава е работила в много училища за деца със специални нужди и в момента е съуправителка на благотворителната организация "Мейнспринг Артс", която организира творчески семинари за невронетипични хора. Когато не пише книги или проекти, тя обича да разглежда сайтове за спасяване на бездомни кучета и да прави печива, като се опитва да не умори всичките си домашни растения. Живее в Лондон заедно с партньора си и безумно мързеливото си куче Рафи. Катя Бейлън е автор на "The Space We're In".

Корицата на романа разказва още за историята:

Октомври и баща ѝ живеят в гората. Спят в къщата, която Татко им е построил, и се познават като най-добри приятели с дърветата, камъните, езерото и звездите. Те живеят в гората и са диви. И нещата винаги са били такива. Докато не идва годината, в която Октомври навършва единайсет. Това е годината, в която Октомври спасява бебе сова. Годината, в която Татко пада от най-голямото дърво в гората и влиза в болница. Годината, в която жената, представяща се за майка на Октомври, се връща. Годината, в която всичко се променя.

Като читател на "Дневник" може да купите книгата със специална отстъпка от поне 10% в Ozone.bg. Кодът за нея е 10Dnevnik. Поръчайте книгата тук.

Ако в актуална промоция има по-висока отстъпка - тя важи за вашата покупка.

Из "Октомври, Октомври" от Катя Бейлън

Октомври, октомври Купете

На сутринта след бурята накрай нашата гора откриваме совата. Обрулена е от вятъра, със замръзнали в полет крила и оцъклени очи. Докосвам леко перата ѝ с върха на пръстите си и се изненадвам, защото имам чувството, че пипам все още жива сова, въпреки че тя неусетно се е пренесла другаде. Татко вече копае дупка за нея в напоената от дъжда земя.

Вдигам тялото ѝ - изглежда огромно в ръцете ми, но кухите кости го правят съвсем леко и за секунда си помислям, че совата може да отърси перата си от вкочанението и да отлети. Понякога зървам прехвърчащи сови да се спускат между дърветата. Чувам приглушения им зов, сякаш пеят нощни песни една на друга. Те са толкова красиви - като тайни, обгърнати в мрак. Не е честно тази да бъде заровена в дупка в земята.

Споделям го на татко, а той отвръща, че това е кръговратът на живота и че сега совата отново ще стане част от природата. Ще изгние до кост и ще подхрани почвата с плътта си, а от перата ѝ ще израснат корените на растенията. Почти ми се иска да видя как се случва това. Веднъж се натъкнах на скелет на лисица - странен полукръг от кости и малки остатъци козина. Извивката на черепа ѝ и арфата на ребрата ѝ бяха мръснобели и красиви.

Татко изрива последните лопати пръст и сяда в основата на едно дърво, изпускайки толкова дълбока въздишка, че тя го обвива като валма дим. Слагам птицата в дупката и отбелязвам гроба с малко гладко камъче, за да знам винаги къде е.

След като заравяме совата, с татко тръгваме да обикаляме гората и да разчистваме най-тежките щети, нанесени от ветровете, пороя и тънките езици на светкавиците, лизнали стария дъб, чиито клони се протягат като пипалата на гигантска сепия. Пораженията не са чак толкова големи, колкото са били преди, и даже ми се струва, че бурята е прочистила всичко и му е възвърнала неопетнения, свеж облик.

Отглеждам терена с очите си като на ястреб, стрелкам зорко земята с поглед и както винаги, откривам съкровища в изораната от пороя пръст. Парчета от керамични съдове, скъпоценности от загладено синьо-зелено стъкло и нещо, което може дори да е римска монета. Пъхам ги в джоба си и те се удрят едно в друго - вдигат врява, сякаш искат да ми разкажат историите си, но ще ги изслушам по-късно. Сега оглаждаме, сечем и изгребваме, докато не придадем по-спретнат вид на полупрекършените клони, на разцепените стволове и на оръфаните краища на гората.

Помагам на татко да натовари изпопадалите клони в ремаркето, за да ги нацепим за подпалки или пък за огън на открито, а после подкарваме моторната четириколка по калните пътеки обратно към къщи, където ще ги разтоварим в бараката за дърва. Никак не обичам да правя това, защото мускулите ми се схващат и независимо колко дърва пренеса от ремаркето до бараката, купчината сякаш никога не намалява.

Мисля си обаче за историите в джоба ми - вече мога да доловя как началото, средата и краят на всяка една от тях се съшиват в ума ми - и мускулите ми заработват сами. Пресягам се отново и отново, докато накрая ръцете ми не напипват единствено въздух - ремаркето е празно. С татко се качваме на моторната четириколка и я подкарваме из гората, за да направим последен оглед.

Той ми дава да карам, въпреки че краката ми не са достатъчно дълги, за да натискам педалите, та се налага той да го прави, докато седи зад мен. Обикаляме гората в кръг и се връщаме обратно на мястото, на което намерихме совата.

Татко възкликва почакай, намали малко, но аз карам толкова бавно, че просто спирам напълно. Той слиза от задната седалка, избутва надолу сплъстения саван от острица и се навежда.