Войната и мирът са темите на летните "Литературни срещи" в София (програма)

Точно преди година фондация "Прочети София" постави началото на "Литературни срещи". През пролетта на 2023 г. започна второто издание на поредицата от литературни събития, които се провеждат няколко пъти в годината с различни гости, акценти и в разнородни формати.

На 24 и 25 юни ни очаква неговото лятно издание, което ще се проведе в партньорство с Театрална работилница "Сфумато". По същото време в театъра започва и ежегодният фестивал "Малък сезон", посветен на творческата работа на най-младите в различните изкуства. "Войната и мирът" е темата, която обединява програмата и на двете събития.

Сред основните задачи, заложени във формата на "Литературните срещи" е да оглеждат различни аспекти в литературата по най-разнородни начини: детайлно, стриктно и отблизо или контекстуално - положени в широката картина на взаимодействия с изкуствата, политиката, социалното и актуалното. В регистъра на точно тази опитност и с усещането, че се намираме в специфична междинна точка, от която да погледнем войната и стремежът към мир, ще продължи и лятното издание на формата.

Неговият основен акцент няма да бъде съвсем обичаен. Летните "Литературни срещи" ще съсредоточат вниманието върху разнообразни видове писане, върху свидетелския (дори устен) разказ, върху литературната журналистика, репортажа, есеистиката и писмата - върху писането, което разказва, анализира и документира.

Програма на летните "Литературни срещи":

24 юни (събота)

Разбира се, войната е тема на много литературни произведения и именно художествените текстове буквално ще ни отведат до първото събитие от програмата на "Литературни срещи" - звуковата и визуалната инсталация "Убежища", която в рамките на два дни ще се помещава в зала Underground. Публиката ще бъде поканена на място, където са експонирани онази вещи, които крепят личния мир в извънредната ситуация - вещи, които пазим, за да помним нормалността. "Убежищата" могат да са скривалище, сигурно място, но и онова място, в което непредвидимо и жестоко събитие като войната може да захвърли съществуването. Всеки човек от публиката ще има възможност да се включи, като остави свой списък на онези вещи-убежища и уютни скривалища. С тези споделяния няма да се симулира състоянието на война, а обратното - ще бъде направен опит да се види вещественото, което пази мира.

Откриването на "Убежища" ще започне на 24 юни, точно в 19:30 ч. от фоайето на ТР "Сфумато", веднага след представлението "Времеобичане" по романа на Георги Господинов - "Времеубежище", който режисьорът Василена Радева прави заедно със студенти от департамент "Театър" на Нов български университет. От 18:00 ч. той пък ще постави началото на "Малкия сезон" на ТР "Сфумато". Цялата визуална среда на "Литературни срещи" ще бъде подготвена от Боряна

Зафирова.

Първият ден на "Литературни срещи" ще продължи с основното събитие от 20:00 ч. на Голяма сцена, наречено: "Разкази за войната и мира: седем лични истории". Войната в Украйна вкара мисленето за войната и мира съвсем конкретно в дневния ред на цяла Европа. Проследяването на всяка война по света, генезисът на войната въобще и разбирането за постоянното усилие, което мирът изисква, често попада в регистъра на абстрактното или на преобладаващо експертния анализ. Личните истории обаче рисуват ясна картина и ни доближават до научаването на това какво именно преживяват хората по време на война, защо е важно да полагаме повече усилия за мира.

Това може да са истории от позицията на журналист, военен репортер, литературен теоретик и поет, доброволец, но и историите от първо лице на хора, които бягат от войната. Тези седем истории няма да са истории за геройства. Те ще поставят на преден план перспективата и отговорността на свидетеля, който се стреми към или все още живее в мир. Част от участниците в "Разкази за войната и мира" ще са журналистите Мария Черешева и Георги Милков, издателят Манол Пейков, поетът и преподавател Йордан Ефтимов.

25 юни (неделя)

В подобна, но строго литературна логика, продължава вторият ден на "Литературни срещи". В 17:00 ч. в Камерна зала писателите Албена Тодорова, Албена Стамболова, Петър Денчев, Петя Кокудева и Тодор П. Тодоров ще прочетат своите специално написани за събитието и непубликувани никъде досега "Писма за фронта". Текстовете ще останат за публиката на "Литературни срещи".

От 18:00 ч. в Голяма зала на "Сфумато" ще бъде и централната дискусия: "Репортажи от разломите на света", посветена както на жанровете, така и на възможните разкази на някои от най-стъписващите събития в съвременната ни история.

Специално за нея в България пристига британският журналист, писател и историк Оуен Матюс. Той е роден в Лондон, а неговата майка е от Краков. Матюс завършва модерна история в Оксфорд, преди да стане журналист на свободна практика в Босна. През 1997 г. Оуен Матюс става кореспондент на списание "Нюзуик" и отразява втората чеченска война, както и руската политика и общество. Между 2001 и 2006 той живее в Истанбул и отразява конфликтите в Афганистан и Ирак. Матюс е сътрудник на BBC, CNN, NBC и много други. След 2006 ръководи и списание "Нюзуик" в Москва. Още първата му книга Stalin's Children: Three Generations of Love and War ("Децата на Сталин: три поколения на любов и война") е била в краткия списък на Guardian First Books Award, Orwell Prize за политическо писане и френския Prix Medicis Etranger. Книгата е преведена на 20 езика и всъщност проследява личните истории на три поколения от семейството на Оуен Матюс в Русия.

Последната книга на Матюс (Overreach, 2022) е разследване, което разглежда началото на войната в Украйна през исторически връзки, какво се е случило по време

Covid-периода и плановете на Путин, вътрешна информация, свързана с Кремъл и пропагандната машина, сведения от руски и украински войници. Книгата не проследява единствено причините за войната, но и как се разгръщат военните действия в първите шест месеца. Книгата бе в краткия списък на Parliamentary Book Awards. Оуен Матюс е автор и на книгата "Безупречен шпионин", която е преведена на български и е посветена на житейската история на един от известните шпиони на Съветския съюз. Матюс е автор и на романи, базирани на реални житейски истории. Книгите му са преведени на повече от 28 езика.

Друг основен участник в събитието ще бъде журналистът и поет Димитър Кенаров, чиято книга "Диктатори, трактори и други приключения" излезе преди броени дни. Кенаров е учил в Американския колеж в столицата, а през 2004 г. получава бакалавърска степен по американска и руска литература от Мидълбъри колидж (САЩ). Дипломната му работа върху поезията на У. Х. Одън и Йосиф Бродски е удостоена с три академични награди. Димитър е завършил Мидълбъри колидж и Университета "Бъркли". Негови стихове, преводи, есета, репортажи и пътеписи са публикувани в българската и чуждестранна преса. Носител е на годишната награда за публицистика на сп. "Вирджиня куотърли ревю". Работил е като стажант в "Литературная газета" (Русия) и "Атлантик мънтли" (САЩ). Стихосбирката му "Пътуване към кухнята" печели специална награда в Националния конкурс за литературен дебют "Южна Пролет". Димитър Кенаров живее близо 12 години живее в САЩ и пише репортажи за издания като The New Yorker, Foreign Policy, Boston Review и др. Част от тези репортажи той събира в книгата "Диктатори, трактори и други приключения". Той също така превежда и художествена литература.

Модератор на дискусията ще бъде литературната теоретичка и преподавателка Биляна Курташева. Тя е доктор по теория и история на литературата, доцент в Нов български университет. Автор е на книгите "По ръба на сравнението. Яворов и Ролинг Стоунс и други не/възможни нтертекстове" (2018, номинация за национална награда "Христо Г. Данов") и "Антологии и канон: антологийни модели на българската литература" (2012, Национална награда "Южна пролет" за литературна история и критика). Биляна Курташева е съосновател и редактор на независимото списание за литература "Витамин Б", а от 2000 г. е главен редактор на "Следва", списание за университетска култура и хуманитаристика, издавано от Нов български

университет.

Въпреки че това издание на "Литературни срещи" ще бъде фокусирано предимно върху нехудожествената литература, документа и свидетелството, поезията винаги има своето значимо място във всички литературни събития на фондация "Прочети София", затова и летните "Литературни срещи" ще завършат с четене на поезия от антологията "Поезия срещу войната". То ще започне в 20:00 ч. на сцената пред ТР "Сфумато". Събитието ще бъде съпроводено и с музиката на Свилен Ноев от група "Остава. Нейни съставители са Георги Гаврилов, Стефани Дънева, Райчо Ангелов и Анна Лазарова. "Поезия срещу войната" включва стихотворения на 101 автори, 80 от които български поети. Издадена преди година, приходите от продажбите на антология се даряват на фондация Ukraine Support and Renovation (представлявана от Наталия Еллис).

Веднага след поетическото четене (в 21:00 ч.) публиката може да види и "Приказки за мъртвата царкиня" от Николай Коляда, под режисурата на Ана Батева на Голяма сцена и част от "Малкия сезон".

Всички събития са със свободен достъп.