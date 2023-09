"Професионален измамник": кой е Грийнууд, съучастникът на Ружа Игнатова

© "Изток - Запад" Откъс от книгата на Николай Стоянов "Уанкойн: жената, която измами света"

Преди ден стана известно, че Себастиан Карл Грийнууд, съосновател с Ружа Игнатова на схемата за криптовалута OneCoin, е осъден на 20 години затвор в САЩ. Според съда той е влязъл в престъпен сговор с Игнатова и други хора и заедно са откраднали от инвеститори с измама повече от $4 милиарда. Историята на измамата е разказана в детайли от журналиста от "Капитал" Николай Стоянов в книгата му "Уанкойн: жената, която измами света". "Дневник" публикува откъс, в който се разказва биографията на Грийнууд.

Заглавието е на редакцията.

Съучастник на Ружа Игнатова в OneCoin е осъден в САЩ на 20 години затвор

Из "Уанкойн: жената, която измами света" от Николай Стоянов

Най-неясният момент в историята на Ружа е именно периодът 2012--2014. Няма нови дружества, а като управител на почти всички стари е назначена майка ѝ, Веска Игнатов. Собствеността на други е прехвърлена на съпруга ѝ Бьорн. Но с какво точно се занимава бъдещата Криптокралица и къде се пресичат пътищата ѝ със Себастиан Грийнууд, с когото ще стартира своята MLM криптосхема, не е известно. Въпреки множеството им публични изяви, съвместни събития, дирижирани интервюта и промоционални материали, никой от тях не е разказвал дори официална версия за запознанството им. А в началото на 2014 г. те се озовават на една и съща сцена в хотелска зала в Хонконг да промотират друга криптовалутна мултилевъл маркетинг схема, кръстена BigCoin.

В биографията на Себастиан Грийнууд белите петна са още повече. Но ако Ружа бързо се превръща в лицето на OneCoin, именно Себастиан е човекът, вкарал ноу-хау за мрежовия маркетинг. Преди общата им криптовалутна авантюра, той вече има опит с няколко други подобни схеми, тъй като се занимава с това поне от четири години.

Помните Бьорн Берке, нали? Човекът, който отхвърля предложението на OneCoin през 2016 г. да направи блокчейн. Той нарича Себастиан "професионален, сериен измамник".

Карл Себастиан Грийнууд е роден на 29 декември 1976 г. в Остермалм,- централният и най-скъп район на шведската столица Стокхолм. Детството му няма нищо общо с това на Ружа - той израства в сигурна среда и без ограничения. В една от промоционалните му биографии се разказва как обичал да играе с Lego, като винаги искал да построи най-впечатляващия замък.

Учи икономика в родния си град, но за разлика от отличничката Ружа, неговите оценки са посредствени. Има отличен само по спорт и по родния си английски (баща му е от Великобритания).

След това учи маркетинг и финанси в Лондон, има специализация в Berkeley College в Ню Йорк и стаж в Bloomberg Financial Markets. Назначен е в KPMG, където обаче не се задържа дълго.

Завръща се в родната Швеция, където работи в семейната PR агенция Greenwood Communications, управлявана отмайка му Лиза. Там вероятно е и първият му досег с мултелевъл маркетинг - фирмата обслужва клиенти като Oriflame.

Името му се появява около още няколко фирми - по едно време е изпълнителен директор на компания, която издава безплатно списание, посветено на случващото се в Стокхолм. Когато спира да излиза, Грийнууд опитва да препозиционира сайта му като бизнес търсачка.

Когато Себастиан се жени, двойката се мести в седемстайна вила на остров Нака в околностите на Стокхолм, която купува за 2.4 млн. крони. Четири години по-късно вилата е продадена на почти четворна цена, Себастиан се развежда, а постоянният му адрес вече е Сингапур.

До срещата си с Ружа Себастиан е натрупал значителен опит с няколко мрежови проекта като Unaico и SiteTalk. Те са две свързани помежду си схеми, базирани на тогавашната златна треска - социалните мрежи, само че комбинирани с пирамидални продажби и бонус схема за привличане на нови членове. Идеята е да се създаде нещо като онлайн хипермаркет, където да се предлагат всевъзможни услуги. А двигателите са няколко души от Швеция и Норвегия, които вече имат история от колабирали мултилевъл маркетинг схеми.

SiteTalk постепенно затихва, но Грийнууд вече не е част от нея. През 2013 г. заедно с Бьорн Томас основават Loopium, която би трябвало да предлага иновативен платежен инструмент. Когато работата не потръгва, Грийнууд и Томас преминават към следващия проект,Prosper Inc. Тук са копирани много от вече тестваните идеи - своеобразен онлайн холдинг от всевъзможни услуги. Този път обаче те са центрирани около финансите - собствена криптовалута BigCoin, която ще се търгува през собствена борса, ще се ползва през собствена платежна платформа и ще може да се инвестира в собствен фонд. А в добавка - още чат платформа, онлайн игри, онлайн университет и магазин. И зад всичко това, естествено, стои бонусна схема за привличане на нови членове.

Много от нещата, които дистрибуторите на OneCoin по-късно ще използват, се виждат още тук. Създателят е известен, а не анонимен хакер. Рекламният слоган е The Future of Money (Бъдещето на парите), който по-късно без особена креативност ще се превърне в ползваното от OneCoin The Future of Payments (Бъдещето на разплащанията).

Все още в Youtube могат да се видят видеа от събития на SiteTalk или BigCoin. Мащабът на златните години на OneCoin е недостижим, но надъханите речи, лексиката и дори конкретни фрази са едни и същи. Непременно става дума за "революция" и за "следващо ниво", за нечувани продукти и уникални възможности, съчетани с периодични загрявания на публиката с: "Готови ли стеее?"

През лятото на 2014 г. Ружа Игнатова и Себастиан Грийнууд заемат каквото могат, доразвиват го, на места го опростяват и така се ражда OneCoin. Новият проект е не само духовен наследник на предишните им начинания, а и буквален. И двамата използват вече регистрираните си дружества и ги пренасят в новото начинание.

Замразените дотогава български компании на Ружа на бърза ръка се прекръстват. Появяват се Big Pay, One Payments, One Services, One Network Services, One Life.

Естествено, това е само началото на фирмената империя на OneCoin. През годините ще бъдат ползвани още десетки, а може би и стотици нови и стари дружества с различни цели - за придобиване на имоти, за придвижване и пране на пари, за влагането им в бизнеси.

Започва и трансформацията на самата Ружа. Вече въоръжена с практически неизчерпаеми средства, тя бързо се обгражда с лукса, за който всичките ѝ познати са единодушни, че е бил основен двигател за нея.