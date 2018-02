© Associated Press

С 13 милиона думи, изписани в есета, речи, мемоари и трудове и една Нобелова награда по литература, Уинстън Чърчил е една от най-цитираните исторически личности. Биографичният филм за него "Най-мрачният час" фокусира портрета си именно върху четирите седмици през май 1940 г, в които новоназначеният министър-председател вдига бойния дух на британците с три от най-известните си речи.

"Той мобилизира английския език и го хвърли в битка", ще каже по-късно за него президента Джон Кенеди (открадвайки цитата от журналиста Едуард Мороу). Самият Чърчил е добре известен с любовта си към остроумните лафове, които често му се приписват, дори когато са чужди цитати. Днес, в епохата на интернет мемовете и социалните мрежи обаче Чърчил направо е шампионът по мъдрости, които не е произнесъл. Ето

седем "вдъхновяващи мисли", които не са на Уинстън Чърчил

1. Ако вървиш през ада, не спирай

Размислите за трудните времена, разбираемо, са най-много сред фалшивите цитати на Чърчил. Но

две авторитетни книги, посветени на реалните цитати на британския държавник - Finest Hour: The Journal of Winston Churchill и Churchill by Himself: The Definitive Collection of Quotations, уточняват, че цитатът най-вероятно не е негов и не се намира "никъде из 50-те милиона думи, написани от и за Чърчил".

2. Успехът се състои в това да вървиш от една грешка към друга, без да губиш ентусиазъм

Отново Churchill by Himself класира този цитат сред доста съмнителните изрази на британския министърпредседател, като редакторът, историкът Ричард Лангуърт отбелязва, че другата половина от интернет приписва цитата на Ейбрахам Линкълн.

По време на войната предложили на Чърчил да спести от бюджета за култура, но той отказал с думите "За какво тогава се бием"?

Анекдотът живее в безброй варианти - по Си Ен Ен, Би Би Си, а също и БНТ, но за съжаление е измислен. Според Ричард Лангуърт обаче цитатът може да е произлязъл от две реални случки.

През 1938 г. в свое парламентарно изказване Чърчил посочва, че "...Изкуствата са от основно значение за завършения живот на всяка нация. Държавата има дълг към себе си да ги поддържа и насърчава." По-късно през войната той отказва да евакуира платната от Националната галерия на сигурно място в Канада. Думите му, според дъщеря му, са: "Нищо не бива да се изнася. Скрийте ги в пещери и зимници. Ще ги бием!"

© Associated Press

4. Няма такова нещо като добри данъци

Ако предният цитат е любим на ляво ориентираните хора, то този е споделян понякога отдясно. Действителният цитат обаче е... "Данъците са зло - необходимо зло, но все пак зло, и колкото по-малко имаме, по-добре."

5. "Ако не си либерал на 25, нямаш сърце. Ако не си консерватор на 35, нямаш мозък

Мисълта не е на Уинстън Чърчил, но не е и на Джордж Бърнард Шоу, както погрешно я цитира преди време Цецка Цачева. Сайтът Quotes Investigator я е проследил до 1875 г. във Франция, където в книга на писателя Жюл Кларети е приписана на френски юрист и учен на име Анселм Поликарп Батби.

6. Докато истината си обуе панталоните, лъжата е обиколила половината свят

Дори Чърчил е употребил този цитат, той не е негово дело. Според една част от интернет, той е изречен от Марк Твен през 1919 г.; по това време обаче Твен вече е мъртъв от 9 години. Ричарт Лангуърт проследява цитата до държавния секретар на Франклин Рузвелт Кордел Хъл, но Quotes Investigator го надминава, откривайки вариации на мисълта от 18 век в текстове на Джонатан Суифт и Томас Франклин.

7. Най-добрият аргумент срещу демокрацията е петминутен разговор със средностатистическия избирател

Зрителите на "Най-мрачният час" биха се озадачили, предвид сцената, в която Чърчил се допитва до общественото мнение в лондонското метро. В действителност, според Международното чърчилово общество, и двете не могат да се припишат на Чърчил. Той се е возил на метрото само веднъж в живота си и със сигурност не решил съдбата на Европа по време на петминутно пътуване. Казал е обаче - цитирайки неизвестен автор - че "демокрацията е най-лошата форма на управление, освен всички други, които са пробвани от време на време".

