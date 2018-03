Над 100 кинодейци искат промяна в "порочните практики" при финансирането на филми

© Мая Стефанова

Над 100 известни кинодейци настояват за пореден път за спешни промени в Закона за киноиндустрията и "порочните практики" при разпределянето на средствата за кинопроизводство у нас. В отворено писмо, адресирано до министъра на културата, парламента и Националния филмов център, те изразяват недоволството си, че исканията им, изложени още през юли миналата година, са "отминати с мълчание и бездействие".

Под писмото стоят имената на Стефан Командарев, Виктор Божинов, Мартичка Божилова, Росица Вълканова, Камен Калев, Адела Пеева, Тонислав Христов, Ралица Петрова, Илиян Метев, Теодор Ушев, Самуел Финци и още десетки актьори, режисьори, продуценти, монтажисти и автори на филмова музика, които де факто представляват лицето на съвременното българско кино.

"Категорично се обявяваме против порочните практики при оценяването и разпределянето на средствата за филмопроизводство и настояваме за незабавна промяна както на принципите, по които се съставят художествените комисии, така и на начина, по-който се провежда самата процедура на оценяване", смятат подписалите. Те настояват за четири спешни реформи тази посока, като на първо място промяна в механизма, по който се избират художествените комисии и Националния съвет за кино към НФЦ.

Към момента на това става чрез квоти от различните авторски сдружения в киноиндустрията - което според дейците води до създаване на "кухи асоциации с фантомна членска маса" с цел доминация на едни или други интереси в комисиите. Една от възможностите за гарантиране на по-голяма независимост, съществуващи и в Европа, е това да става чрез жребий, посочи пред "Дневник" режисьорът Камен Калев. "Силно се надяваме, че този път препоръките ни за промени в Закона за филмовата индустрия и в устройствения правилник на ИА НФЦ ще бъдат взети под внимание", отбелязват авторите, които търсят и по-широка подкрепа на исканията си чрез онлайн петиция.

В интервю за "Дневник" през декември, скоро след като бе назначена, новият директор на Филмовия център Жана Караиванова се съгласи с голяма част от исканията на режисьорите и се ангажира със свикването на работна група. "В следващите няколко месеца тя ще бъде спокойно обсъждана и изяснявана и се надявам, че ще стигнем до проект, който удовлетворява и гилдията, и държавата", посочи тя." "Дневник" не успя да открие г-жа Караиванова за коментар на настоящото писмо.

Ето исканията на киноиндустрията:

1. Отпадане на квотния принцип на сдруженията при съставяне на художествените комисии и синхронизиране на закона с правната норма на Европейския съюз за държавните субсидии, според която членовете трябва да са "независими експерти" и да не представляват определена организация. Това е посочено в Official Journal (Държавен вестник) of the European Union - RULES FOR SUBMISSION OF PROPOSALS, AND THE RELATED EVALUATION, SELECTION AND AWARD PROCEDURES:

(1) An independent expert is an expert who is working in a personal capacity and in performing the work, does not represent any organisation. (Извадка от декларация на Искра Димитрова до НСК и до Изпълнителния директор на ИА НФЦ от 10.09.2013 г.)

2. Основната част от регулациите и правилата за финансиране, в това число и цялата процедура по оценяване, начините за сформиране на художествени комисии, разпределението на средствата между отделните категории филми, процедурата по отчитане и т.н. да бъдат поместени в Устройствения правилник на Национален Филмов Център. Максималното опростяване на Закона за филмовата индустрия цели по-лесното и бързо нанасяне на промени в контекста на динамично променящата се среда.

3. Да се гарантира държавна подкрепа на поне 15 игрални пълнометражни филма на година и съответната индексация в производството на документално и анимационно кино.

4. Настояваме Министерство на културата и ИА НФЦ в най-кратък срок да сформират работна група от независими експерти, която да изготви проект за реформа, основан върху принципите, изложени в двете ни отворени писма, както и за личната ангажираност на г-н Банов с неговото прокарване и изпълнение.

С УВАЖЕНИЕ:

1 Стефан Командарев – кинорежисьор

2 Тонислав Христов – кинорежисьор

3 Илиян Метев – кинорежисьор

4 Павел Г. Веснаков – кинорежисьор

5 Ралица Петрова – кинорежисьор

6 Светослав Драганов – кинорежисьор

7 Камен Калев – кинорежисьор

8 Весела Данчева – режисьор и продуцент на анимационни филми

9 Иван Богданов – режисьор на анимационни филми

10 Димитър Коцев–Шошо – кинорежисьор

11 Мина Милева – кинорежисьор

12 Весела Казакова – кинорежисьор

13 Виктор Божинов – кинорежисьор

14 Драго Шолев – кинорежисьор

15 Росица Вълканова – продуцент

16 Иглика Трифонова – кинорежисьор

17 Петър Крумов – кинорежисьор

18 Борислав Колев – кинорежисьор

19 Станислав Тодоров-Роги – кинорежисьор

20 Мартичка Божилова – продуцент

21 Слава Дойчева – актьор и кинорежисьор

22 Поли Ангелова – продуцент

23 Николай Тодоров – кинорежисьор

24 Катя Тричкова – продуцент

25 Христо Симеонов – кинорежисьор

26 Ясен Григоров – кинорежисьор

27 Божина Панайотова – кинорежисьор

28 Ваня Райнова – продуцент

29 Светослав Стоянов – кинорежисьор

30 Мария Ландова – сценарист и продуцент

31 Майя Виткова-Косев – режисьор и продуцент

32 Милко Лазаров – кинорежисьор

33 Веселка Кирякова – продуцент

34 Петър Вълчанов – кинорежисьор

35 Кристина Грозева – кинорежисьор

36 Антон Бакарски – оператор

37 Александър Станишев – оператор

38 Теодор Ушев – аниматор и режисьор

39 Ивайло Минoв – кинорежисьор

40 Вера Шандел – продуцент

41 Константин Божанов – кинорежисьор

42 Цветодар Марков – кинорежисьор

43 Елица Петкова – кинорежисьор

44 Крум Родригес – оператор

45 Надежда Косева – кинорежисьор

46 Иван Марков – сценарист

47 Димитър Стоянович – сценарист

48 Лъчезар Аврамов – кинорежисьор

49 Андрей Паунов – кинорежисьор

50 Андрей Кулев – кинорежисьор

51 Ася Кованова – режисьор на анимационни филми

52 Милена Андонова – кинорежисьор

53 Тома Вашаров – кинорежисьор, режисьор по монтажа

54 Димитър Сарджев – кинорежисьор

55 Владимир Петев – кинорежисьор

56 Любомир Младенов – кинорежисьор

57 Иван Бърнев – актьор

58 Маргита Гошева – актриса

59 Мария Карагьозова – кинорежисьорка

60 Елица Георгиева – кинорежисьорка

61 Mария Станишева – кинорежисьорка и продуцентка

62 Невена Андонова – сценарист и продуцент

63 Стефан Денолюбов – актьор

64 Мариан Вълев – актьор

65 Кирил Паликарски – оператор

66 Елена Мошолова – кинопродуцент

67 Юлиян Табаков - режисьор и сценограф

68 Юлиян Атанасов – оператор

69 Калина Вутова – режисьор на анимационни филми

70 Петър Дундаков – композитор

71 Зорица Коцева – режисьор по монтажа

72 Мира Сталева – дистрибутор, продуцент, организатор София Филм Фест

73 Ирмена Чичикова – актриса

74 Самуeл Финци – актьор

75 Филип Тодоров – продуцент

76 Калоян Димитров – композитор

77 Нели Димитрова – сценарист

78 Ваня Николова – сценарист

79 Иво Паунов – композитор

80 Рали Ралчев – оператор

81 Ирина Китова - кинорежисьор

82 Руслан Грудев-Роко – режисьор по монтажа

83 Кеворк Асланян – кинорежисьор

84 Розалия Димитрова – кинорежисьор

85 Момчил Божков – звукорежисьор

86 Стефан А. Щерев – актьор

87 Борис Десподов – кинорежисьор

88 Адела Пеева – документален режисьор

89 Григор Лефтеров – режисьор

90 Асен Владимиров - сценарист и продуцент

91 Сотир Гелев – продуцент и режисьор

92 Нина Алтъпармакова – режисьор по монтажа

93 Кръстьо Ламбев – продуцент

94 Симеон Венциславов – сценарист

95 Ирини Жамбонас – актриса

96 Стефания Колева – актриса

97 Лиза Шопова – актриса

98 Андрей Гетов – кинорежисьор

99 Йоана Александрова – режисьор на анимационни филми

100 Лъчезар Велинов – продуцент на анимационни филми

101 Елена Стоянова – художник костюми

102 Михаил Билалов – актьор

103 Виктор Стоянов – композитор

104 Николай Михайлов – режисьор и аниматор

105 Найден Николов – режисьор и аниматор

106 Стела Павлова – продуцент