Америка под светлините на прожекторите в Пловдив

Протестна салса и хип-хоп, модерен балет под съпровода на индърстръл музика, съживени митове от Карпатите, мултимедиен солов пърформанс по Ницше и още танцови спектакли, заедно с отворени класове за професионалисти и любители - всичко това събира "SPOTLIGHT: USA". Събитието ще бъде между 26 и 28 март в Пловдив и се организира от American Dance Abroad и One Dance Week.

"Националната платформа на САЩ за съвременен танц не е просто първото мащабно културно събитие за годината в Пловдив, а безпрецедентна представителна селекция зад граница на най-доброто от американската танцова сцена и то в България. Девет разнолики по стил и каузи танцови компании, избрани от международно жури, ще превърнат Пловдив в горещата точка на съвременните изпълнителски изкуства в Европа. Трупите и хореографите ще се представят не само пред българска публика, но и пред международни гости от повече от 30 държави по света - директори на театри, фестивали и културни институти от Европа, Азия и Латинска Америка, пристигащи за събитието", обясняват организаторите на "SPOTLIGHT: USA".

Официалното откриване на 26 март (20 часа) е с "Буйна вода" на компанията от Лос Анджелис Contra-Tiempo. Трупата връща салсата към нейните корени като социален танц и използва хип-хоп, вокали на живо и препратки към пиесата на Шекспир "Бурята", за да прикове вниманието към някои от най-големите световни проблеми.



Сушата, експлоатацията на природата, икономическото подчинение са сред темите, засегнати в спектакъла на хореографа и специалист по градски латино танци Ана Мария Алварез. Специална звукова среда в залата ще създаде усещане на порои и природни бедствия, за да ни напомни, че водата не е ресурс за прахосване и инструмент за подчинение, а безценно право за живот.

На 27 март от 20 часа пак в Дом на културата "Борис Христов" е "Индустриален балет" от Сиатъл, вдъхновен от ранните Nine Inch Nail и младежкия порив към свобода и независимост. Организаторите го представят като "дръзко съчетание от модерен балет и индъстриъл концерт на живо, мащабната продукция на хореографа Кейт и музикантите на Джони Гос е широко аплодирана от критиците и заслужава да се види най-малкото, за да ни зареди с бунтарска енергия".



На 28 март програмата завършва с " Принципите на несигурността" , формулирани от превратностите на историята, абсурдите на живота и изненадите на смъртта, но най-вече от остроумието на художничката Майра Калман и въздействащата хореография на Джон Хегинботам. "Този спектакъл от Ню Йорк изследва смисъла да съществуваме на този свят, но по сатиричен и забавен начин. Точно каквото са илюстрациите на Майра Калман в нейните книги, кориците за The New Yorker и колонката й във в. New York Times".

На Голяма сцена в Драматичния театър в три поредни дни (от 17 часа) ще се състоят три спектакъла – шест жени от различни поколения ще съборят масовите стандарти за женското тяло в "Усещане/Объркване" (26 март); трима танцьори ще се превърнат в "Пазители на красотата" (27 март); преди на 28 март хореографът Кристин Бонанси да изобрази със солов танц и мултимедия разрушителната страна на човека по Ницше в "Толкова човешко".

Камерната зала на Драматичния театър приема "една приказна лична история, разказана с впечатляващи визуални ефекти и костюми" в "Цвете скелет" (27 март, 15:30). Преди това там ще се представи спектакъла "Заден двор", създаден в сътрудничество с култовия американски хореограф – импровизатор Стив Пакстън. В следобедните часове на 26 март пред Дома на културата "Борис Христов" с вход свободен са възродените карпатски "Други митове" на Джона Бокеер.

Още за събитието, програмата и покупка на билети може да прочетете тук.

На 23 март, петък, в ДНК класове по импровизация и техники от съвременния танц ще проведат хореографите Меган Бридж и Джона Бокеер. Трите майсторски класове ще се проведат в неделя, 25 март, в Dance Station, Пловдив. Ще ги водят Тани Холт, която ще представи техники за импровизации, и младата Кейт Уолик.