Дневник публикува откъс от излязлата през юни книга на журналиста Евгения Атанасова - Тенева - "Кристо, Владо, Росен и плаващите кейове" (издание на "Книгомания"). Това е част от главата "Кристо и парите":

Кристо е откровен и директен, когато говори за пари. Той не заобикаля темата, не философства излишно, не омаловажава значението им, не се оправдава. Например с натъртване и усмивка казва за финансирането на "Плаващите кейове": " О, парите, това е много важен въпрос. Всички наши проекти се финансират от нас. Нашите пари, не пари на банки, наши собствени пари. Те идват от продажбата на оригиналните произведения на изкуството, които правя с ръцете си. Аз нямам помощник. Всичко върша сам – малки скици, големи рисунки, умалени модели. Продаваме ги на най-големите музеи, галерии и колекционери по света и с тези пари се плащат проектите."

При разговорите с него или при публичните му изяви никога не съм забелязала да изпитва дискомфорт, да намира противоречие между духовното и материалното в изкуството. Заедно с Жан-Клод са формулирали ясно отношението си по този въпрос. Така са установени и ангажиментите между тях за изкарването и управляването на парите, докато тя е жива.

Сега, когато е без дългогодишната си спътница, Кристо изповядва същите принципи. Екипът от съмишленици му помага да ги реализира. Има едно изречение, което Кристо обича да повтаря. Той казва: "Аз съм образован марксист и използвам капиталистическата система докрай." То трудно може да бъде разбрано от хора, които не са живели в страна с комунистически режим на управление. Такава е била България, от която Христо Явашев е избягал като студент. Държава без частна собственост, с планова икономика и равни доходи, в която да си предприемчив или наследник на имотна фамилия е опасно и наказуемо. Невръстният Христо обаче е живял и в друго време и то също е запечатано в спомените му.

Това е времето, когато в родното му Габрово фамилиите на индустриалците развивали града и търгували със света. Тогава, в средата на 40-те години собственият му баща построил малка фабрика, в която искал да произвежда препарати за обработка на текстил. Съдружник в нея била и майка му, а старите им фирмени доклади, запазени в архивите, са образцови счетоводни документи. Кристо знае и как предприятието им било взето от комунистическата власт още преди да заработи напълно. Първо им били отнети работните помещения. Година по-късно, със заповед на министъра на икономиката, семейството му било изхвърлено на улицата от пристройката към фабриката, където живеели. Напуснали я, оставяйки цялата си покъщнина.

Някъде в съзнанието на Кристо е запечатан и споменът за следващата година, която баща им прекарал в затвора. Бил обвинен, че умишлено е унищожил социалистическа продукция, защото пиян работник похабил плат по време на неговата смяна. Анани, най-големият от трите момчета, ми е разказвал как с Кристо, хванати за ръка, преминавали пред прозорците на килията, за да ги види баща им. Той и до днес никога не повдига тази болезнена тема пред брат си, страхува се да извика този спомен, за да не го разстрои.

Обвиненият в "саботаж на производството" Владимир Явашев бил принуден да напусне родният за децата им Габрово и да отведе семейството си в друг град. Четиринайсетгодишният Христо заминал между два учебни срока, още преди да е завършил гимназията. Набеденият му родител успял да си намери работа, защото бил високо квалифициран професионалист. Семейството обаче живеело много скромно. От новия град, Пловдив, Христо пише до най-близкия си приятел Драго (Драган Немцов) в Габрово, че в града "има големи развлечения, но нямаме материални средства, та затова сега съм вкъщи – рисувам глави, етюди" (писмо на Кристо до Драган Немцов, 1951 г., Пловдив).

Младият художник още тогава имал точно и прагматично отношение към парите. Драган му изпратил 2400 лева стари пари (около 240 днешни, или една пета от тогавашната средна месечна заплата, която била 12 327 лева), за да му купи книги по изкуство и репродукции от окръжния град. Христо проучил цените на всяка книга, открил разлика в стойността им в различни книжарници и направил най-изгодния за приятеля си подбор. Изпратил му пълен отчет. Допълнил сумата със свои 295 лв. и общо за парите успял да купи 4 български книги, 3 съветски и пет репродукции. Пише му, че за всички е получил разписка с изключение на един албум, за който не могли да му издадат фактура.

Година по-късно Христо рисувал усърдно часове наред всеки ден след училище в кръжока по изкуството в Пловдив. Едновременно се подготвял сериозно за матури в гимназията. Чувствал се

отговорен и длъжен да помогне на семейството си

което било "материално недобре". Захванал се заедно с художника от Народния куклен театър Б. Ахчийски да направи художествено оформление за детска пиеса. "Ходя почти всеки ден в театъра, работата е много, а излизането на пиесата се бърза. Времето, с което разполагах извън всичко това, го използвах за рисуване, училище и пр. Знам, че ти, най-близкият и едничък приятел, ще ме разбереш, още повече, като знаеш, че ходя и на курсове" (Писмо на Кристо до Драган Немцов, 1951 г., Пловдив). Христо пише на Драго, че иска да пътува през лятото до родното Габрово, което се намира само на стотина километра, но не знае дали вкъщи ще имат достатъчно средства.

Още на 17 години, след посещение на обща художествена изложба в София, студентът знаел, че има и изкуство, което се прави не по вдъхновение: "Повечето работи са плакатни. Може би това е от бюрокрацията, която съществува не само у нас. Само бюрокрацията създава онова, което ще ти кажа по-долу: всичките картини може би с малки изключения (на по-младите) са създадени "парà да пада". В тях трябва непременно да има влакове, станове, комини, скели, нарисувани така, както се полага за дадената сума. В картините трябва да има виолетово, червено, оранжево наред с лазурносиньо. Трябва да има хубави хора, с очи "изблещени", устни красиви, тела лигави – всичко това го иска пàрата" (писмо на Кристо до Драган Немцов, 1951 г., Пловдив).

Когато през 1953 г. Христо от първия път е приет в Художествената академия в София, той не се отдава на безгрижен студентски живот. Живее скромно, настанен в столицата при близка приятелка на майка му в една стая с нейния син. Освен че рисува постоянно и по време на упражнения и в квартирата си, той винаги има и работа, близка до заниманията му, за да си помогне финансово. Един от начините бил да търси подходящи локации за филмови продукции.

Когато след трети курс тръгнал сам на път, за да не се върне никога обратно в България, Христо купил билета си с пари, които майка му взела назаем. Амбициран да не й остане длъжник, той се погрижил тя да получи негов хонорар за сценография от Кукления театър в Пловдив.

Животът на емигрант бил тежък тест за характера на 21-годишния студент.

За всичко Христо трябвало да разчита само на себе си

Семейството му в България нямало възможност да му помага финансово. В първите години те по негово искане му изпратили само малко от неговите дрехи, храна и рисунките, които му били важни, за да се представя пред света.

И в Прага, и във Виена, временни спирки, преди да достигне Париж, Христо не спирал да работи. Не се срамувал призори да товари и разтоварва камиони с щайги зеленчуци, да мие чинии, както ми е казвал: "вършех всякаква работа, нямах никого, бях съвсем сам". Макар да пише за себе си до приятеля си Драго че "е много срамежлив", постепенно, на всяко място, благодарение на академичните си умения и художнически талант, създал мрежа от клиенти. Рисувал портрети на тях и техните семейства. За първите контакти му помогнали стари емигранти – приятели на баща му. С ведрия си характер и талант за рисуване, той създал и нови полезни познанства.

В Париж му хрумнало му, че салонът на фризьорите на висшето общество – Рене Буржоа и Жак Десанж, с които случайността го срещнала, е добро място за предлагане на портретите му пред светските дами. Рисуването на техните деца също се оказало доходоносно, а и отнемало по-малко време. По този начин се запознал и със семейството на Жан-Клод. Нейната майка го поканила първо да нарисува неин портрет, а после и на цялото семейство.

По това време всяка изкарана монета била разчетена – за квартира, за билети за театър, концерти и кино. Христо не жалел пари да се дообразова и навакса пропуските в познанията си. Съзнавал, че след годините в България, където допирът до световното изкуството бил внимателно подбиран и максимално ограничен от системата, това било абсолютно необходимо, ако иска да се самоизгради като творец, да се състезава за своето място в културния живот. В Париж, когато срещнал Жан-Клод, той бил беден художник. Рисувал портрети за пари, за да се изхранва, а след това неуморно експериментирал в ателието новите си търсения, специфично своето, което ще подписва с "Кристо". Новите му познати от елитни семейства били единодушни, че той знае много и излъчва интелигентност и благородство, въпреки че си броял стотинките. Дъщерята от генералско семейство Жан-Клод не случайно изоставила фамилната къща, съпруга и роклите си "Шанел", за да заживее с младия художник.

Жан-Клод казва: "Никога не сме имали пари, но не сме били бедни."

Младата двойка бързо се научава как да се справя с малкото, което има. Да платят наема, да имат за храна, за материали на Кристо. Той преценява, кога трябва да търси поръчки за портрети и кога може да откаже.

Ентусиазмът на Кристо е заразителен. Жан-Клод споделяла нищетата, преодолявали я с изобретателност, особено след раждането на сина им Кирил. Тя бързо се научила, че трябва да премълчи, когато открие опакован поредния предмет вкъщи, дори да са любимите й обувки. Веднъж, когато Кристо отказал ангажимент за портрет, който можел да плати наема за четири месеца, от устата й излязло укорителното "глупави пакетажи". Отговорът му бил толкова недвусмислен, че тя разбрала – ако Кристо трябва да избира между нея и изкуството си, не тя ще е печелившата." (Christo and Jeanne-Claude: A Biography, Burt Chernow). Макар че в началото на 60-те години неговите "пакетирани" обекти вече намират публика и почитатели в европейски галерии, Кристо отива за последен път да рисува портрети в Швейцария, за да спечели пари за пътуване до Ню Йорк през 1964 г.

Кристо и Жан-Клод сами се учат от общуването с хората на изкуството и от срещите с първите критици, колекционери и галеристи. Началните млади и наивни години в този свят с нови правила ги привикват да не повтарят грешките си. Хазяин в Париж изхвърлил складирани опаковани пакети и консервни кутии, след като Кристо и Жан-Клод просрочили плащането на наема. Случило се галеристи да не споделят за продадени работи, да не им върнат ранни творби с думите, че са унищожени. Тогава на автора и спътницата му дори не хрумвало, че трябва да имат снимка на всяко произведение, да ги предоставят на галерията със списък, да поискат разписка. По-късно през годините видели не една творба, която мислели за изчезнала, да се продава на търгове. Някои откупили обратно. Уроците от този период ги превърнали в изрядно документиращи всяко свое произведение.

Жан-Клод била не само влюбена, но и умна жена. Тя бързо схванала, че ще бъде до Кристо не само ако подкрепя изкуството му, но и ако стане част от него. Любовта, която изпитвали един към друг, енергията на младостта, трудностите, през които преминали заедно, сами, без подкрепа от семействата си, направили съюза им здрав и устойчив. Жан-Клод си извоювала правото да е не само спътник, но и сътрудник и съавтор. Полека, с женска интуиция и усет станала човекът, който освобождава твореца от по-прагматичната работа – преговори, плащания, продажби. Малките проекти станали големи, тежестта и отговорността на финансовите ангажименти – също.

Съюзът Кристо и Жан-Клод изработил свои ясни финансови принципи

Тя с гордост говори за себе си като за жена, която "не иска с парите си да купува диаманти, а да прави проекти" (Жан-Клод на пресконференция в музея Метрополитън, 2005 г.).

Изкуството на Кристо и Жан-Клод и моделът, който възприемат, за да го реализират, е странна спойка между утопично-идеалното и материално-рационалното. Проектите, които правят, по техните думи са само "за радост и красота" и "нямат никакъв смисъл", но за сбъдването им се създават цeли работещи предприятия и ясна финансова система.

Отношението им към парите е здраво изградено върху философията верую на Кристо – тотална свобода от всякакви зависимости. Изповядва я в младостта си – за малките неща, развиват я с Жан-Клод в работеща система по време на творческата зрялост. И днес, когато развива проекти за десетки милиони, Кристо не прави компромис с това.

"Нямаме никакви спонсори. Знаете това е добър бизнес за някои. Всеки проект е с авторски права, запазена марка, никой не може да го комерсиализира, нито с изображения, нито с продукти, ако някой се опита, нашите адвокати – БАМ – ще го спрат" – казва Кристо, докато "Плаващите кейове" все още се носят върху водите на Изео и казвайки БАМ, удря енергично с юмрука на едната си ръка отворената длан на другата. Звучи толкова просто, но всички се чудят как става. Кристо не пази в тайна модела им, разказва го с удоволствие като изобретател.

© Калин Иванов Откриването на "Плаващите кейове", езерото Изео, 2016 г. - авторът на книгата с Кристо.

Когато отиват да заживеят завинаги в Ню Йорк, през 1964 г., той вече има зад гърба си няколко успешни изложби в Европа, акцията на ул. "Рю Висконти" в Париж, добил е името на обещаващ артист. Поводът да пристигнат във все по-привлекателния за артистите град е поканата на Лео Кастели да участва в изложба с още трима автори в неговата популярна галерия на 77-а улица. Свободният дух на Ню Йорк допада на двойката.

Кристо не случайно натъртено повтаря: "Ние не емигрирахме в САЩ, ние емигрирахме в Манхатън, Ню Йорк"(Кристо – лекция "Градски проекти", Брюксел, 2017 г.). И двамата усещат, че в Америка ще имат повече възможности отколкото в познатата им парижка среда. Това означава да започнат наново – да преговарят с галерии, да създадат контакти, да имат продажби, за да могат да работят и живеят. Американската журналистка Барбара Роуз си спомня как в студен зимен ден в годината на пристигането им Жан-Клод я поканила на вечеря във все още ремонтиращата се къща (списание Interview, 10.03.2014 г.). С нея бил и Франк Стела. Роуз смята, че се е озовала в новия им дом по препоръка на Лео Кастели, защото говорела френски. Тогава и двамата домакини почти не знаели английски. За вечеря Жан-Клод сервирала филии бял хляб с кетчуп. Новодошлите творци обаче били толкова ентусиазирани, чаровни и вдъхновяващи, че всички им простили ужасната храна. Още тогава на присъстващите било ясно, че двамата ще бъдат част от артистичния живот на Ню Йорк, а също и че ще правят нещата по свой специфичен, различен начин.

От първите години до наши дни Кристо и Жан-Клод бранят своята самостоятелност. Не се обвързват с договори с нито една от големите галерии. За разлика от повечето съвременни имена в изкуството те никога не направили и своя собствена галерия. Не дали изключителни права на никой от мощните арт дилъри да ги представлява и така да има контрол върху произведенията, да влияе по един или друг начин на творческия им процес.

Вместо това през годините

двамата се превръщат в най-големите колекционери на своето изкуство

Кристо казва: "Това е най-голямото ни богатство". В Базел, Швейцария, имат склад – "пещерата със съкровищата", както я нарича кураторът пазител Джоузи Крафт. В нея са събрани творбите на Кристо още от ранните, направени в края на 50-те и 60-ге години на ХХ век. Вероятно съдържа повече от 1000 експоната. Имат и по-малко хранилище в Ню Йорк. Кога, какво, колко и на каква цена да продават в най-голяма степен е тяхно решение, съобразено и с това, което пазарът може да понесе. Свързано е и със спешността, с която им трябват парите, с размера на нужната сума. Посрещат колекционери или представители на музеи и търговци най-често на същия адрес в СоХо, където живеят от 1964 година.

Тук са били и всички мои срещи с Кристо. В приемната няма нищо излишно – фотьойл, канапе и малка масичка, отрупана с албуми, рисунки от проектите на Кристо по стените, няколко от ранните работи – опаковани консерви и предмети във витрини. Кристо се появява с изцапани от бои ръце и дрехи. От цвета на петната може човек да се досети, кой проект е рисувал допреди малко. Разбирам колекционерите – макар тук, в аурата на ателието, да купуват по-скъпо, за тях е вълнуващо преживяването да се запознаят лично с артистите. Това добавя друга, нематериална стойност към произведенията. Големите сделки понякога са придружени от чаша вино за тост.

Според Кристо и Жан-Клод най-добрите им работи могат да се купят именно тук, директно от студиото, защото това са нещата, които предпочитат да пазят за себе си. Артистите обясняват по-високите цени при тях, отколкото на вторичния пазар и казват, че това е защото трудно се разделят с най-впечатляващите произведения. Според Жан-Клод: "Един творец не създава шедьоври всеки ден. Така че ако търсиш нещо с не толкова високо качество, купуваш на търг.

Ако искаш по-добра творба – купуваш директно от нас. Ние държим най-доброто за себе си

(Harvard Business School, Christo and Jeanne-Claude: The Art of the Entrepreneur, Felda Hardymon, Josh Lerner, Ann Leamon, rev: August 7, 2006).

Те не обичат да продават притиснати от обстоятелствата. Имало и случай, когато спешно и отчайващо им трябвали пари. Така е докато правят "5600 кубически метра пакет" за изложението "Документа" в Касел през 1968 г. Невъзможността да вдигнат въздушната скулптура ги изправя пред нови технически решения и извънредни харчове. Необходими са спешно пари в брой, за да не се провалят. Жан-Клод с ужас си спомня, че тогава се съгласили да се разделят с произведенията на Кристо за половината от стойността им, само за да получат сумите веднага. Пожелали си никога повече да не изпадат в подобна ситуация (Harvard Business School, Christo and Jeanne-Claude: The Art of the Entrepreneur, Felda Hardymon, Josh Lerner, Ann Leamon, rev: August 7, 2006).

През годините те не само продават, но и купуват обратно творбите, които се появяват в аукционните къщи. Всички техни големи колекционери са информирани, че ако решат да се разделят с някоя от работите на Кристо, които притежават, артистите са първите вероятни купувачи. Те участват в търгове и наддават наравно с другите заинтересовани от тяхното изкуство, като на практика регулират цените на своите произведения. Докато е жива, Жан-Клод го прави лично. Тя знае кога да се състезава агресивно и кога си струва да се откаже, без да инвестира много. Участието си обяснява така: "Обикновено купуваме наши произведения от аукциони по две причини. Или първо, защото сме ги продали отдавна евтино и съжаляваме и сме готови да дадем повече, за да ги имаме обратно. Или второ, ако цената е много ниска. Няма да е добре, ако вторичният пазар се наводни с работи на Кристо, защото това ще повлияе на цените на първичния. Не бихме искали и цената да скочи прекалено високо..." – казва тя (Harvard Business School, Christo and Jeanne-Claude: The Art of the Entrepreneur, Felda Hardymon, Josh Lerner, Ann Leamon, rev: August 7, 2006).

Кристо и Жан-Клод продават произведенията си, за да могат да реализират проектите, които са на дневен ред. Затова и когато се сравнява тяхното годишно ниво на продажби с други артисти, то може да изглежда сравнително по-ниско. В повечето случаи това означава, че такова е било тяхното желание.

Когато с Кристо

говорим за уникалния им начин на финансиране

той ми обяснява – "Колекционерите са пословично лоши платци. Те искат да имат произведението щом кажат, че го купуват, но никога не дават парите веднага. Често пъти това става на вноски или с голямо закъснение"(интервю пред автора, 2014 г., Ню Йорк).

Докато са в период на получаване на разрешение или технически проби, артистите обикновено успяват да покрият разходите с приходите от продажбите. Когато подготвителният период до разрешаване на проекта се проточи много дълго през годините, набъбват и цифрите. По-активната част от реализирането на проекта обаче, изисква постоянен паричен ресурс за материали и най-вече за плащането на заплатите на стотиците наети работници, които очакват парите си в края на всяка седмица. Това се оказва едно от най-скъпите пера. Кристо казва: "На тях ние не можем да кажем, че господин още Х не ни е платил и затова и те няма да получат пари" (интервю пред автора, 2014 г., Ню Йорк). "Може би ще се учудите, но най-скъпата част от проектите обикновено е трудът, плащането на работещите. Не е за вярване, но по време на "Чадърите" дневните надници на всички бяха около половин милион долара." (Кристо – лекция "Градски проекти", Брюксел, 2017 г.).

Това е причината артистите да потърсят банките като партньор, който има доверие в тях. Да ги увлекат в бизнес взаимоотношения в подкрепа на изкуството, като запазват пълната си независимост. Още през 60-те години Скот Ходс, адвокат на Кристо и до днес, посъветвал двойката да регистрират своя корпорация, която да продава произведенията им, да подписва документите, да реализира проектите, да прави разплащания. Фирмата кръстили с българските инициали на Кристо – Христо Владимиров Явашев – Christo Vladimirov Javacheff corp, или както той я нарича CVJ corp. Регистрирали я в Уилмингтън, щата Делауер, където процедурите и условията били най-благоприятни. За всеки нов проект артистите правят нова под-корпорация със същото наименование, която действа оперативно за реализирането – подписва договори с институции, назначава служители, плаща заплати.

Така под тази форма е направена още "The Valley Curtain", "Завесата в долината" в Колорадо (1970–1972) .

Продадените рисунки за проекта увеличават капитала на дъщерните корпорации

представляват своеобразни акции, инвестиция в построяването му. Изкуствоведът Лъчезар Бояджиев наблюдава, че "Дефакто, C.V.J. превръща символичния капитал (и основен авоар) на корпорацията – таланта на Christo, в кеш, в реални пари; корпорацията "надарява" всяка рисунка с двоен статут – и на произведение на изкуството, и на финансов инструмент".

"Когато корпорацията прави проект в Германия, основаваме германска корпорация, както за Райхстага, когато правим проект в Япония и Калифорния, беше японско-американска корпорация, сега имаме италианска корпорация "Плаващите кейове" с уникална директорка – Марчела Ферари. Тази корпорация строи проекта, но парите идват от Си Ви Джи корпорацията, където пък идват от продажбите на произведения. Всякакви произведения, не само от "Плаващите кейове" от 50-те, 80-те, и разбира се рисунките, скиците, колажите на "Плаващите кейове." - обяснява Кристо. (Кристо пред медии при откриването на "Плаващите кейове", юни 2016 г., Италия).

Един от ранните им опити да мотивират инвестиции в проекта си е от 1969 г., когато опаковат австралийския бряг. Тогава в играта са въвлечени само колекционерите. Кристо и Жан-Клод продали 15 произведения на един от своите ценители на силно намалена цена и му подарили едно. "Когато имаш нужда от пари, си принуден да продаваш по-евтино" – коментира горчиво Жан-Клод и споделя, че той по-късно продал 14 от тях.

Този модел артистите променят през 1983 г., когато започват "Обградените острови" в Калифорния. Тогава

за първи път въвличат във финансирането и банките

Така във всеки следващ мащабен проект изкуството на Кристо става гаранция за получаване на кредитна линия при добри условия. Авторът обяснява, че това не е точно заем, а нещо като "стендбай кредит, пари, които при нужда могат да имат на разположение". Първият кредит им отпуска Citbank. "Това не е тайна" – казва Кристо. Той не се притеснява да назовава имената на банките, въпреки че не е длъжен да го прави. Точните бизнес отношения, разписани в договорите, по никакъв начин не се намесват и не поставят изисквания към изкуството му.

"С Julius Baer и Liechtenstein Global Trust правихме "Чадърите", Deutsche Bank партнира на "Опакованият Райхстаг", "Портите" и "Плаващите кейове" са направени с Credit Suisse. От Credit Suisse сега имаме 10 милиона долара стендбай и рентата е само 1120 долара. За една година ние заемаме пари и плащаме рента. Това ни дава свобода да не продаваме повече, отколкото искаме, за да построим проекта. И такава е историята на всички проекти. Това са чисто финансови отношения. Могат да бъдат забелязани само с факта, че имаме повече посетители от Креди Суис, дошли да видят Плаващите кейове." (Кристо пред медии при откриването на "Плаващите кейове", юни 2016 г., Италия).

Кристо говори с лекота, но всъщност убеждаването на банките да отпуснат значителни суми за изкуство съвсем не е толкова лесна задача, дори когато финансирането се иска от името на световноизвестни артисти.

Процесът винаги е придружен с аргументиран бизнесплан

Торстен Лиля, колекционер на Кристо и Жан-Клод, пръв ги нарича "предприемачи", през 80-те години. Тогава чувствителната към квалификации Жан-Клод се обижда. Все пак тя възприема неговото оправдание, че "предприемачи са хора, които имат начинание" и това я успокоило. (Harvard Business School, Christo and Jeanne-Claude: The Art of the Entrepreneur, Felda Hardymon, Josh Lerner, Ann Leamon, rev: August 7, 2006).

Години по-късно синът на Торстен, инвестиционен банкер работещ в Швейцария, им помогнал да намерят партньор за "Портите". В продължение на една година той се обърнал с искане към 23 банки. Накрая достигнал до гъвкава новаторска формула, която привлякла банка от групата на Credit Suisse. От нея получили 10 милиона долара кредитна линия. Гарант за нея били произведения на Кристо на стойност 60 милиона долара, заключени в специален депозит в Базел.

За по-голяма сигурност на банката в механизма били въвлечени и нейни желаещи клиенти. Те участвали в него с нещо като "абонамент" за част от сумата на стойност 250 000 долара. По време на действието на сделката тези клиенти получавали бонус към своите средства в допълнение към каквито и да било погашения в сметките на банката. На тях било предложено да изберат от каталог с 40 страници рисунки на Кристо и в случай на фалит на артистите по право да могат да купят желани от тях картини на 1/3 от аукционната оценка. Нещо повече, през цялото това време клиентите на банката имали възможност да станат собственици на картина на Кристо с 30% отстъпка от фиксираната през август 2004 г. стойност. (Harvard Business School, Christo and Jeanne-Claude: The Art of the Entrepreneur, Felda Hardymon, Josh Lerner, Ann Leamon, rev: August 7, 2006).

Нито един от проектите не довел до несъстоятелност артистите предприемачи. Те винаги успявали да върнат заема от банката и лихвата, независимо че понякога процесът на покриване на заема бил дълъг. За възстановяване на баланса от "Опакованият Райхстаг" им трябвали цели осем години.

Повече от 20 години след реализирането на мащабния проект

продължава и финансовия живот на творбата

През 2016 г. германският милиардер Ларс Виндхорст откупи документалната изложба за Райхстага за 10 милиона евро. Тя съдържа пълната информация за целия път към творбата – близо 400 експоната – рисунки, скици, колажи, снимки, кореспонденция. Купувачът я предостави да бъде изложена в Бундестага за 20 години. Попитах го дали за него това е инвестиция или друг вид сделка. Той ми отговори: "Разбира се, че не гледам на колекцията като на инвестиция. За мен това е привилегия да направя нещо за Берлин. Удоволствие е да помогна да се запази тази невероятна сбирка и да бъде достояние на германската публика" (интервю на автора с Ларс Виндхорст, 2017 г., Берлин). От сделката е доволен и Кристо. Той признава, че сумата е дала сериозен финансов тласък за реализирането на "Плаващите кейове" на езерото Изео. Освен част от историята на изкуството колекциите са значителен източник за финансиране на проектите.

Артистите притежават такива документални изложби за всички реализирани проекти. Те също имат своите потенциални купувачи – музеи и културни институции. Кристо е признателен, че след сериозни усилия Жан-Клод е успяла да продаде експозицията за "Бягащата ограда" на американската музейна институция "Смитсониън". Той казва, че една от задачите му преди да си отиде от този свят е да намери собственици и на документалните колекции за останалите проекти.

През 2014 г., още преди Кристо да започне проекта "Плаващите кейове", разговарях в Ню Йорк с арт дилър, предпочел да остане анонимен, който притежава произведения на артиста. Уточнява веднага, че ги е купил, "защото го харесва, а не като инвестиция". От своята гледна точка на търговец на произведения на изкуството откровено казва: "Неговият, техният модел е уникален, никой друг не прави нещата по този начин. От друга страна, това е спирачка на неговия пазар. Затова и цените са неадекватни спрямо приноса му към изкуството. Той е обогатил езика на изкуството и затова ще остане в учебниците. Новаторството му е сравнимо или по-голямо от това на Джаспър Джоунс, Роушенбърг, Уорхол, но се продава на по-ниски цени. И това не е защото е жив. Живи са и Джеф Кунс и Деймиън Хърст, които се продават много по-скъпо. Има и други, които днес продават на високи цени, но утре няма да са в книгите. В това отношение неговият модел е най-големият му приятел и най-големият му враг. Той сам слага спирачки, като не оставя продажбите в ръцете на дилърската мрежа.

Но това го прави най-свободен от всички

Може да прави каквото си иска, или да не го прави."

Според артпредприемача при купувачите на Кристо действа основно емоционалният момент. От 1999 г. до момента, в който говорим през 2014 г., растежът на цените на Кристо е горе-долу колкото инфлацията за периода, 20-30%, т.е. няма резки скокове. Тази тенденция продължава и до днес. Тоест хората, които го купуват, не го правят с цел инвестиция...

