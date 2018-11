Тази вечер Still Corners ще забавят въздуха в Sofia Live Club

1 / 2

Британското синтпоп дуо Still Corners ще представи втория си албум Slow Air тази вечер, 19 ноември, в Sofia Live Club. Това е и първата среща на групата с българската публика.

Still Corners са създадени през 2007 г. от вокалистката Теса Мъри и продуцента и музикант Грег Хюз. През 2010 г. групата издава два сингъла - Don't Fall in Love и Wish, които се продават със скорост от седемстотин бройки дневно. Именно това се превръща в причината да бъдат забелязани от лейбъла Sub Pop, работил през 80-ге години с известни гръндж банди като Nirvana, Soundgarden и Mudhoney. По този начин те стигат до записването на първия си албум Creatures of an Hour.

Докато настъпи моментът за работата по втория им албум, те вече са сменили фокуса си от музиката от 60-те към звука на 80-те. А специално за записа на третия си албум Still Corners се местят от Лондон на брега на морето. Докоснати от специфичния цвят на водата, те кръщават албума Dead Blue.

За звукозаписа на последния си албум Slow Air Still Corners сменят познатия декор на Лондон с Остин, Тексас. Това се отразява и на музиката, която носи атмосферата на американския юг, а песен им Don’t Fall in Love от албума влезе в саундтрака на най-новия сериал на "Нетфликс" – "Невинните".

Освен с музиката си дуото ще се опита да грабне публиката и със специфична атмосфера, включваща приглушено осветление и прожекция на ноар филми.

Концертът е днес, 19 ноември, от 21.00 часа в Sofia Live Club, а билетите са на цена от 30 лв.