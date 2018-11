България се завръща официално на Венецианското биенале през 2019 г.

© facebook.com/Labiennaledivenezia

България ще участва на 58-ото издание на Международната изложба на изкуство - Венецианско биенале, което ще се проведе между 11 май и 24 ноември 2019 г. Миналата седмица правителството е одобрило участието на страната, се казва в съобщение на сайта на Министерството на културата, публикувано преди няколко дни.

В средата на ноември министърът на културата Боил Банов утвърди Статут за национално участие на страната в престижното културно събитие, с което се регламентират необходимите процедури при подготовка на участието на България в голямата международна изложба.

С този документ се цели участието на страната ни там да се превърне в трайна практика, за което да има регламентиран ред на избор на организаторите и участниците в него, както и механизъм за определяне на финансова рамка. С него се утвърждава и че задължително трябва да има конкурс за кураторски проект, какъвто скоро ще бъде обявен на сайта на Министерството на културата чрез отворена покана.

"Това е онези редки случаи, в които хората от долните нива казват: "Браво, администрацийо, свършила си си работата!", коментира днес в предаването "Култура.БГ" на БНТ1 Яра Бубнова, настоящ директор на Националния музеен комплекс – Националната галерия, където тя гостува заедно с Весела Ножарова, която през 2007 г. е куратор на националното участие на България там.

"Статутът е важен за нас, тъй като ние толкова отдавна не участваме, че може би са се позабравили някои обстоятелства", допълни Бубнова.

"Доколкото аз разбирам, засега не се планира участие в архитектурното биенале във Венеция по една много специфична причина. В България се оказа, че архитектурата и държавата нямат нищо общо", каза още тя. По думите на Ножарова за архитектурата в страната ни отговаря Министерството на регионалното развитие, но Архитектурното биенале е не по-малко важно, защото то се редува с другото на всеки две години.

Тя допълни, че утвърждаването на националното участие на България на международната изложба и необходимостта от подготовка на българска изложба там на всеки две години ще повлияе положително на изкуството тук.

Последното национално участие на страната през 2011 г. стана повод за скандал заради неясната процедура на избор на участниците в него. Тогава в сайта на събитието се появи информация, че България ще бъде представена от художниците Павел Койчев, Греди Асса, Хубен Черкелов и куратора Джордж Лукас, без да е ясно как, кога, от кого и по каква процедура е бил избран този куратор.

Тогава на въпрос от 19 представители на различни културни институции в страната министерството отговори, че е помогнало единствено логистично на тримата автори и нито е определяло, нито е предлагало, нито е журирало, нито е финансирало, нито е включвало в каквато и да било своя програма участието на художниците на биеналето през 2011 г., както и че участието е било подкрепено от частни дарители. Остана неясно как тогава участието е отговорило на изискванията за национално участие, според които е необходимо ясен ангажимент от страна на упълномощената държавна структура.

Венецианското биенале е единственото мащабно културно събитие, в което се участва на национален принцип. То е мултидисциплинарно и повече от 120 години е сред най-престижните културни институции в световен мащаб. Разделено е на две части - кураторска и национални представяния. Организира се от частна структура със свои собствени правила, строги изисквания за участие и финансови рамки. Тя се обръща към отделните държави с покана към съответната институция, която отговаря за културата. Тя има свободата да определи начин, по който да излъчи свои представители за участие там.

Международната изложба за изкуство представлява своеобразен анализ на състоянието на визуалните изкуства по отношение пазара на изкуствата, мобилността на колекции и автори, обучения на професионалисти, междукултурното измерение и обмяна на опит.

Мотото на предстоящото през 2019 г. събитие е May You Live In Interesting Times ("Да живееш в интересни времена") и негов куратор ще е Ралф Ругоф.