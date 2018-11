"Аларма пънк джаз" престава да съществува след концерт на Тоби Драйвър тази вечер

© Аларма пънк джаз Тоби Драйвър

Тоби Драйвър от групата Kayo Dot ще е главният изпълнител на концерта, който ще е последният в десетгодишната история на "Аларма пънк джаз". В прессъобщението за събитието се казва, че "концертът на 29-и е финал на 2018 г., на масираните чествания на 10-годишен юбилей и въобще - на цяла една творческа епоха". А в края на прессъобщението публиката е поканена с думите: "Заповядайте. Този концерт е последният ви шанс да станете част от 10-годишната история на "Аларма Пънк Джаз"!"

През годините фестивалът е осъществил десетки концерти, а тяхната точна бройка не е известна, защото по думите на човека, който стои зад "Аларма пънк джаз", Цветан Цветанов (културен журналист и музикален редактор в БНР), към 2011 г. той е престанал да води своята лична статистика за броя на гостувалите покрай фестивала в България музиканти. Инициативата нямаше постоянна сцена и се осъществяваше както в Първо студио на БНР, така и на други локации в София и България. В същото време инициативата разполагаше с време в ефира на БНР.

Тази вечер от 21.00 часа на сцената на MIXTAPE 5 основният изпълнител ще бъде Тоби Драйвър от групата Kayo Dot, който пристига в София с новия си албум They Are The Shield. Песните в албума са интересен жанров хибрид между баладите от предишния солов албум на Тоби Драйвър Madonnawhore (2017) и последното засега издание на групата му Kayo Dot - Plastic House On Base Of Sky (2016).

За европейското си турне, от което е част и софийската дата, Тоби Драйвър (глас, китара, миди-клавиатури) е сформирал своеобразна супергрупа, в която участват: Тимба Харис (цигулка), Чарли Шмид (барабани) и Ник Хъдсън (клавишни). They Are The Shield е издание на финландския постметъл лейбъл Blood Music.

Преди на сцената на MIXTAPE 5 да излезе Тоби Драйвър, публиката ще бъде подгряна с два солови сета - на Ник Хъдсън и на превъплъщението на Чарли Шмид - Del Judas.

Под сценичното си алтер его Del Judas Чарли Шмид се отказва от барабаните и се превръща в певец с китара, който според органицаторите на тазвечершния концерт навява "асоциации с филмите на Дейвид Линч и с песните на Крис Айзък и Джони Кеш".

Тази вечер вратите на MIXTAPE 5 ще се отворят в 21.00 часа, а концертът започва точно в 21.30 часа.