100-годишнината на "Баухаус" ще бъде отбелязана в София с поредица от събития

Тази година се навършват 100 години от основаването на движението "Баухаус". И докато до момента събитията по този повод, организирани от "Гьоте институт" в България, бяха концентрирани в Пловдив и Варна, сега те се пренасят и в София. През следващите месеци предстоят редица лекции, турове, обиколки. Интересуващите се от историята на най-влиятелната немска школа през 20-и век ще могат да видят и мобилна изложба, съобщават от "Гьоте институт".

Школата "Баухаус" е създадена във Ваймар, Германия, и цели да размие границите между изкуство, театър, танц, архитектура и дизайн. Водещи в нея са идеите за нова функционалност и нов поглед към света, а влиянието на движението може да се открие и до днес в съвременната архитектура и дизайн.

И докато естетиката на "Баухаус" се простира в различни точки от целия свят, събитията, които "Гьоте център" предлага на публиката, са посветени и на влиянието на движението в България.

На 20 март ще започне лекционният цикъл "100 години "Баухаус". В пет лекции архитектите Любинка Стоилова и Анета Василева от България и Изабел Бауер от Германия, както и изкуствоведът Избел Вюнше (също от Германия) ще въведат всички желаещи в "Баухаус" и основните му аспекти и идеи. Тематиката ще е широка - от историята на школата преди и след Втората световна война, през влиянието в България и в изящните изкуства, до ролята на жените. Всички лекции ще се проведат в "Гьоте институт", ще са с вход свободен и ще бъдат или на български, или с осигурен превод на български.

След този въвеждащ лекционен цикъл програмата "100 години "Баухаус" ще продължи с пътуващата изложба "Баухаус имагиниста" на "Гьоте институт". Мащабният изследователски проект е дело на Марион фон Остен и Грант Уотсън. Неговото начало е поставено през 2018 г., а той се занимава с "Баухаус" и връзката му с различни авангардни течения по цял свят, със занаятите, политиката, популярната култура.

Изложбата представя хиляди документи, архивни материали и съвременни намеси и е разгърната в оригиналния си вид в Haus der Kulturen der Welt ("Къщата на световните култури") в Берлин. С помощта на "Гьоте институт" тя обикаля по цял свят в мобилен вариант, за да достигне до възможно най-много хора. София ще бъде нейна първа спирка в региона на Югоизточна Европа след премиерата на пътуващия формат на изложбата в Атина.

Балетът Triadisches Ballett на Оскар Шлемер, чиято премиера е през 1922 г. в Щутгарт, се превръща в най-популярния авангарден танцов спектакъл за времето си и помага за разпространяването на естетиката на "Баухаус".

"Баухаус имагиниста" ще бъде открита на 10 май в "Гьоте институт". Тя ще може да бъде видяна до края на месеца и ще бъде съпътствана от филмови прожекции, тематични турове и детски работилници.

От март до края на годината в "Гьоте институт" ще може да бъде разгледана и специална колекция с книги за движението, предоставена от Франкфуртския панаир на книгата. Друга атракция ще бъде виртуалната разходка на сградата на "Баухаус" в Десау (градът, в който се намира школата от 1925 до 1932 г. - бел. ред.).

До края на годината предстоят още събития в Русе и други градове в страната, както и детски работилници и издаване на детски "Баухаус" карти на София и Пловдив с партньорите от "Детска архитектурна работилница".

Лекционен цикъл "100 години "Баухаус"

20.03., 18.30 часа - Въведение в "Баухаус", част 1

"Баухаус" и новият артистичен дух на Европа на ХХ век"

Лектор: Любинка Стоилова

27.03., 18.30 часа - Въведение в "Баухаус", част 2

How Bauhaus is Your House?

"Интернационализация и глобализация на модернизма през втората половина на ХХ век.

Българската архитектура между глобалните влияния и идеологията."

Лектор: Анета Василева

10.04., 18.30 часа - "Баухаус" и България

Архитектурен модернизъм преди и след Втората световна война

Регионалният прочит на едно глобално движение. Български архитектурни истории,

проекти и реализации

Лектори: Любинка Стоилова и Анета Василева

16.04., 18.30 часа - "Баухаус" и изкуствата

Нови подходи в художественото образование и практика

Лектор: Изабел Вюнше (Германия)

18.04., 18.30 часа - "Баухаус" и жените

Студентки по архитектура в "Баухаус" - възможности и трудности на едно необикновено

следване

Лектор: Изабел Бауер (Германия)