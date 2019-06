Многообразието от сценични форми е водещо във фестивала "Етюди и приятели"

© Фондация Постерът на фестивала

Четвъртото издание на фестивала "Етюди и приятели" започва днес и ще се проведе до 30 юни в "ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс" и галерия "Етюд". Събитието продължава поредицата танцови концерти на Фондация "Етюд", които имаха за цел представят разнообразието на жанровите и творчески подходи чрез кратки хореографии, съобщават организаторите.

Фестивалът води началото си от 2016 г. и представя нови и утвърдени български артисти, които живеят както в България, така и в чужбина. В течение на времето многообразието продължава да е водещо за концепцията на "Етюди и приятели". Тази година фестивалът предлага силно международно участие, а след някои от представленията са планирани срещи с публиката.

В програмата влизат прожекции на документалния филм за балерината Фео Мустакова, както и на селекцията от кратки експериментални танцови филми на Зорница Стоянова. На 29 юни в галерия "Етюд" ще бъде открита съвместна изложба на Ани Колиер, Лиляна Дворянова и Галина Борисова, която ще може да бъде видяна и след закриването на фестивала на 30 юни.

"Етюди и приятели" ще започне днес с представлението "НЕ-ВИДИМ" на Зорница Стоянова в "ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс" от 19.30 часа. В него тя се превръща в бежанец, който иска да стане част от американската мечта. Така се хвърля поглед към разочарованието от западния свят въпреки фантастичното, красиво, но в крайна сметка измамно пътешествие до "обещаната земя".

В 12-те фестивални дни се открояват и гостуването на хореографа и оперен тенор Джон Скот със спектакъла Heroes. В него той използва германски герои от операта - от "Фиделио" на Бетовен, през "Валкюра" и "Зигфрид" на Вагнер и "Вълшебният стрелец" на Вебер. В представлението Джон Скот работи със сътрудника на Джонатан Бъроуз - Матео Фарджон.

В програмата на "Етюди и приятели" се отличават още шведската хореографка Гун Лунд и съвместната работа на американката Лорън Уорхол Колдуел и българката Ани Колиер Hello. I like you. Now, agree with me. Българското участие се допълва от Ива Свещарова и Вили Прагер с "Произведени за щастие", Деница Дикова с Voyager. А в "Методът на г-жа Лидия (в разговор със самата себе си)" Галина Борисова работи заедно с Лидия Стефанова, за да отведе публиката в един свят на изолацията и обмисляне на несбъдналите се събития в живота.

Пълната програма на фестивала може да бъде намерена тук.