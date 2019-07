Garbage и Dead Can Dance в Пловдив: старите герои имат какво още да кажат

© Емил Казаков, Hills of Rock

Неделя вечер в Пловдив беше всичко друго, но не и айляк – две големи имена в музиката, със значителна популярност в България, свириха на различни локации в града.

Австралийското експериментално дуо Dead Can Dance напълни докрай Античния театър, а срещата им с българската публиката може да се опише без уговорки като дългоочаквана – Брендън Пери и Лиза Джерард са посещавали България поотделно (Джерард записа албум с "Мистерията на българските гласове" и оттогава регулярно е на турне с тях, направи и концерт с диригента Йордан Камджалов), но най-сетне са тук заедно. Концертът им е част от краткото турне, отбелязващо цялостния им творчески път от 1980 г. до наши дни и съвпадна с 60-ия рожден ден на Брендън Пери.

Междувременно Garbage закриха новото издание на тридневния фестивал Hills of Rock, част от който бяха още значително "по-тежките" Whitesnake, Disturbed, Children of Bodom – така, може би най-разпознаваемото име в програмата излезе пред доста различна от обичайната си аудитория, но я спечели, въпреки контраста с другите хедлайнери и спорното качество на звука. Сетлистът може и да се е оказал предизвикателство за тези, които свързват Garbage единствено с хитовете им от 90-те. Репертоарът им включваше песни от всичките им албуми, последният от които, Strange Little Birds, излезе преди три години. В сетлиста беше и най-скорошния им сингъл до момента – No Horses от 2017 г., чийто текст рисува дистопично бъдеще на беззаконие и насилие. Отношението им към наболелите проблеми днес намери място и между песните.

"Съвремието отправя все по-опасни знаци към младите жени. Но жените имат сила, имат значение, отвъд ролите им на майки или сексуални партньори. Те са ценни сами по себе си. Искам всички жени, които виждам в публиката тази вечер да разберат, че могат да направят всичко, което поискат в живота си", каза Шърли Менсън точно преди изпълнението на I Think I'm Paranoid. До голяма степен, тя самата е пример за живот отвъд поставените от обществото рамки като изпълнителка, намерила популярност след като навършва 30, а на 52 години продължава да излъчва изключителна енергичност от сцената. Единственият минус беше липсата на барабаниста Бъч Виг (през годините оставил отпечатък и като продуцент на Nirvana, Smashing Pumpkins, Sonic Youth) заради възстановяване от операция. Нов албум от Garbage се очаква през 2020 г., а междувременно може да чуете Шърли Менсън в най-новото й амплоа – водеща на подкаста The Jump.

"Защо не се видим отново през 2021", попита реторично тя от сцената и подсказа, че надали ще са нужни още 25 години чакане за изява в България. Въпреки редките им турнета със сигурност няма да мине и много време, докато Dead Can Dance (изначално повлияни от българската народна музика) гравитират отново наоколо, дали заедно или поотделно.