В номинациите за наградата "Букър" няма изненади

© Associated Press Маргарет Атууд

Каква е най-голямата изненада в номинираните за "Букър" в дългата листа? Това е, че за пръв път от години няма изненади, пише "Гардиън" по повод на 13-те претенденти за наградата, които бяха обявени преди два дни. Повечето от тях са отдавна наложили се автори, а един от тях е спечелил "Букър"... Преди почти четири десетилетия.

Романът "Кихот" на Салман Рушди (именно той взема наградата през 1981 г. за романа си "Среднощни деца" - бел. ред.) представлява пътешествие през Америка, вдъхновено от класическия роман на Сервантес "Дон Кихот". Той ще бъде публикуван след месец, като това е позволено от регламента на наградата.

Джанет Уинтерсън също се заиграва с класиката с Frankissstein - смесица от романтизъм и новите технологии. Нейната книга изследва въпроса за половата идентичност. Дебора Леви получава третата си поредна номинация за The Man Who Saw Everything.

Но може би най-голямото име в момента е Маргарет Атууд The Testaments - продължението на "Разказът за прислужницата". Романът ще бъде публикуван на 10 септември, а действието в него се развива 15 години след края на първата книга. Наративът се води от три женски персонажа, но това е и всичко, което журито издава за дългоочакваното произведение.

При обявяването на номинациите председателят на тазгодишното жури Питър Флорънс каза: "Ако имате възможност да прочетете една книга тази година, опитайте се да промените това и прочетете всичките тези 13 романа. Сред техните автори има дебютанти, но има и номинирани за Нобелова награда и всеки един от тях има шанс да спечели "Букър". Тези автори ни предлагат радост и надежда. Те са взискателни, забавни и имат на какво да ни научат. Наистина – прочетете всички тези 13 книги."

Ето и останалите писатели и техните романи от дългата листа с номинации за наградата "Букър":

Кевин Бери (Ирландия) – Night Boat to Tangier

Оинкан Брейтуейт (Великобритания, Нигерия) – My Sister, The Serial Killer

Луси Елман (САЩ, Великобритания) – Ducks, Newburyport

Бернардин Ейваристо (Великобритания) – Girl, Woman, Other

Джон Ланчестър (Великобритания) – The Wall

Валерия Луизели (Мексико, Италия) – Lost Children Archivе

Чигози Обиома (Нигерия) – An Orchestra of Minorities

Макс Портър (Великобритания) – Lanny

Елиф Шафак (Великобритания, Турция) –10 Minutes 38 Seconds in This Strange World