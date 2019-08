Ирини Жамбонас взе "Сърцето на Сараево" за най-добра актриса

Актрисата в кадър от предишния филм на Стефан Командарев "Посоки"

Актрисата Ирини Жамбонас взе наградата "Сърцето на Сараево" за най-добра актриса за ролята си в най-новия филм на Стефан Командарев "В кръг" по време на 25-ото издание на фестивала, съобщиха от екипа на лентата.

В мотивите за избора си журито, председателствано от шведския режисьор Рубен Остлунд (носител на "Златна палма" от Кан за филма му "Квадратът" - бел. авт.), посочва "за дълбоко и многопластово изпълнение, за детайлност и прецизност, на което не можем да не повярваме".

© Екипът на Връчването на наградата за Ирини Жамбонас

"Изключително щастлива съм от това признание. Работата със Стефан Командарев винаги е голямо предизвикателство за нас актьорите. Приемам тази награда като награда за целия актьорски състав", коментира Жамбонас.

Голямата награда за най-добър игрален филм, чиято парична стойност се изразява в 16 хил. евро, получи босненско-холандска копродукция Take Me Somewhere Nice, която разказва за момиче, което напуска Холандия и се връща в родната Босна, за да се види с болния си баща, когото никога не е срещала.

"В кръг" бе удостоен и с още една от общо шестте награди в категориите за игрално кино - отличието Cineuropa, което се дава за "изключително постижение в европейската аудио-визуална култура. Филмът се отличава не само с безспорните си артистични качества, но и промотира идеята за европейски диалог и интеграция".

Филмът направи световната си премиера на 18 август в рамките на фестивала и бе посрещнат с позитивни отзиви, включително в специализираните издания за кино като "Варайъти".

© Екипът на "Най-голямото признание е, че всички, които са гледали "Посоки", споделиха, че с "В кръг" сме постигнали още по-добър филм и сме надградили успеха на предишния", споделя Командарев.

"В кръг" е вторият филм от планираната трилогия след реализацията на "Посоки". Той разказва историите на три двойки патрулиращи полицаи в нощна София. По примера на първия филм и тук епизодите са снимани в един кадър за по-голямо въздействие и автентичност.

В лентата освен Ирини Жамбонас участват Павел Попандов, Асен Блатечки, Иван Бърнев, Васил Василев–Зуека, Стефан Денолюбов, Стоян Дойчев, Герасим Георгиев–Геро, Николай Урумов, Анастасия Ингилизова и Ованес Торосян.

Оператор е Веселин Христов, сценаристи - Симеон Венциславов и Стефан Командарев, а продуценти - Стефан Командарев и Катя Тричкова за "Арго Филм".

Премиерата на "В кръг" в българските кина е на 8 ноември.