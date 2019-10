Деветте живота на Мик Харви

© LJ Spruyt

Понякога музикалните легенди не идват с шум и не свирят в големи зали: Мик Харви, китаристът на Пи Джей Харви и дългогодишна част от Nick Cave and The Bad Seeds, ще бъде на сцената на Mixtape 5 във вторник, 29 октомври. До него ще бъдат китаристът Джей Пи Шилоу, басистът Глен Луис и бившият барабанист на Sonic Youth Стив Шели.

Малко предистория: Мик Харви е роден през 1958 г., отрасва в Мелбърн, а в самото начало на 80-те музиката го води първо към Лондон, а после Западен Берлин, който започва да приютява музикантите, които не намират себе си в познатия формат. През 1983 г. той и Ник Кейв, преди това членове на The Birthday Party, основават Nick Cave and The Bad Seed, а в средата на десетилетието в групата присъства Хюго Рейс, многократно свирил в България през последните години.

© Peter Milne Историята на групата и музикалния ъндърграунд в Мелбърн беше обект на изложбва в Western Australia Museum

През следващото десетилетие Мик все по-често се отдава на самостоятелни проекти и композиране на филмова музика, а през 2009 г. окончателно напуска групата. Работата му с Пи Джей Харви продължава през годините, а експерименталното записване на последния й албум (The Hope Six Demolition Project), вдъхнови документалния филм A Dog Called Money - в момента той е по кината във Великобритания, а миналата година направи българската си премиера на So Independent.

Това, което винаги съпътства албумите на Мик Харви, е концепцията. Той има три албума с кавъри на едно от най-знаковите имена във френската музика през ХХ век, Серж Генсбур, съответно с преведени от самия него на английски (и в един случай на немски) текстове. "До известна степен е несъзнателно, но винаги съм правил тематични албуми. Мисля, че помага песните да гравитират около една основа и да звучат като част от цялостна работа", казва той пред "Дневник". Това изисква и съответната концентрация: "Когато записвам се старая да съм далеч от всичко, което може да ме разсея. Трябва човек да пази целостта на идеите си всеки външен шум може да им навреди."

Последният му проект е The Fall and Rise of Edgar Bourchier and the Horrors of War, където песните (по изненадващо слушаем начин) разказват за поет, изпратен да се сражава в Първата световна война. "През годините често се е случвало да чета документални книги за историята около събитията през Първата световна война. Темата винаги ме е интересува." Голяма част от текстовете са посветени на чувството на дезориентация, пост-травматичен стрес, понятието за добро и зло, загубата на дома. Дали Мик влага нещо от номадските си години в това? "Колкото и объркан да те оставя едно дълго турне, не бих искал да сравнявам двете неща – не може да се сравни с травмите, които носи едно военно преживяване."

Той идва в София малко след като светът усилено говори за бившата му група - след напускането му, Nick Cave and The Bad Seeds уловиха ново поколение слушатели с последните си албуми, а най-новият, Ghosteen излезе внезапно и ще бъде последван от турне през 2020 г. "Не се дистанцирам от това, което правят сега, винаги ми е интересно да чуя новите им неща. Но ми направи впечатление, че групата е вече невидима в записите - звучи ми като 99% Ник Кейв и Уорън Елис, без намеса от другите. Имам чувството, че напускането ми ги направи по-смели в решенията си и ги провокира да отидат в различна посока, въпреки че щеше да е хубаво това да не е нужно, за да се случи."

© LJ Spruyt

Мик Харви изглежда като нестандартно амбициозен композитор във време, в което албумите губят важността си и комерсиалната си стойност. Чувства ли се като изчезващ вид? "В крайна сметка, като артист, работата ти е да направиш нещо, което чувстваш като важно сам за себе си, но индивидуалните компоненти на това, което създаваш, също да имат стойност. Аз не мога да контролирам как хората слушат музиката ми, така че просто съм щастлив, че тя продължава да намира пътя си към хората все още."

Мик Харви и Джей Пи Шилоу гостуват в България по покана на "Аларма". Билетите са в системата на EPAY Go. Преди концерта, от 19 ч. в малката зала на Mixtape 5, публиката ще види неокласическият проект Nocktern на Стоимен Стоянов и композиторката Анна Бо, която ще представи новия си миниалбум.