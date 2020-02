Роман на Здравка Евтимова беше публикуван в САЩ

© Велко Ангелов

Романът "You Can Smile on Wednesdays" ("Може да се усмихваш в сряда") от Здравка Евтимова беше публикуван в началото на февруари в САЩ от издателство Fomite Books. Това съобщи самата тя пред "Дневник", като уточни, че в България книгата е публикувана от издателство "Жанет-45" през 2015 г. със заглавие "Една и съща река". През същата година става и роман на годината в конкурса на фонд "13 века България".

Заглавието на английски е избрано от стихотворението "Човекът от отсрещната страна" на българската поетеса Силвия Недкова. Тя е дала съгласието си, а Евтимова е превела стихотворението й на английски и с издателя Марк Естрин са решили точно това да бъде заглавието на книгата.

Това е четвъртата книга на българската писателка, публикувана от издателство Fomite Books. През 2012 г. излезе сборникът й с разкази "Carts and Other Stories" ("Стари коли и други истории"), през 2015 - романът "Sinfonia Bulgarica", а през 2017 г. - романът "In the Town of Joy and Peace" ("В града на радостта и мира").

Общо в САЩ са публикувани осем книги на Здравка Евтимова.