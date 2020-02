Берлинале празнува 70-годишен юбилей с връщане към политическите си корени

© Pablo Ocqueteau, Berlinale 2019

Какво означава свободата в условия на диктатура? Как трима души опитват да си върнат контрола над живота от социалните мрежи? Това са два от въпросите във филми на тазгодишния Международен филмов фестивал в Берлин.

Програмата на фестивала бе описана като изследване на артистични и политически теми, завръщане към основите на създаването му по време на Студената война, описа я новият директор Мариете Рисенбеек.

Сред осемнадесетте филма, борещи се за "Златната мечка", е руският DAU. Natashа, в който актьорите са заснети да живеят в дългосрочна симулация на Съветския съюз по времето на Йосиф Сталин. Иранският режисьор Мохамад Расолуф няма да може да присъства на премиерата на своя There Is No Evil, защото е в затвора по обвинения в антиправителствена пропаганда.

Британският актьор Джеръми Айрънс, който ще председателства журито, ще трябва да избира между филми, които включват белгийско-френската драма Effacer l'historique ("Изтрий историята") за социалните мрежи и Berlin Alexanderplatz на Бурхан Курбани - преразказване на класическия германски роман от 1929 г. със западноафрикански бежанец като главен герой.

Участник е и гръцкият филм "Пари" на иранския режисьор Сиамак Етенади, сред чиито копродуценти е българската компания "Чучков брадърс". В лентата се разказва за 40-годишната иранка Пари, търсеща своя син, който е отишъл да учи в Атина и е изчезнал. Етенади е роден в Иран, но живее и работи в Гърция. В сайта на Берлинале неговата работа е определена като "пример за съвременното транснационално кино".

"Пари" е копродукция, в която освен Гърция и България участват още Франция и Холандия. Това е пълнометражният дебют на Етенади, а неговата световна премиера ще бъде именно в Берлин.

Водещ на откриващата церемония днес ще бъде актьорът Самуел Финци. В новината за избора на Финци в сайта на Берлинале не се споменава нищо за българския му произход. Описано е, че започва кариерата си още по време на следването си и че отрано се свързва с режисьори, които имат силно влияние върху европейската театрална сцена и екрани. Отбелязани са също дейностите му на "всички големи немскоезични, но и редица европейски сцени" както в киното, така и в телевизията. "Самуел Финци е един от най-търсените театрални и филмови актьори в немскоезичния свят, спечелил множество награди за работата си", допълва още текстът, който откроява и неговите актьорски качества.

"Като европеец за мен е огромна чест да бъда част от един от най-важните филмови фестивали в света. Щастлив съм от възможността да бъда част от Берлинале 2020 по повод неговата 70-годишнина и неговото ново начало", допълва Финци в официалното изявление.