Световният художник, който рисува с тела на сцената, идва в Пловдив

"Без съмнение Димитрис Папайоану е един от четиримата най-значими хореографи в света."

Това пише френският вестник Le Figaro през юни тази година. Преди три седмици в Париж беше френската премиера на новия спектакъл на Димитрис Папайоану "Напречна ориентация", а след седмица ще бъде британската - в легендарния лондонски театър Sadler's Wells.

Преди това обаче ще могат да го гледат и българските зрители - в четири представления (9, 10, 11 и 12 октомври) в Пловдив като част от годишното издание на фестивала One Dance Week.

Към представянето на Папайоану в медиите често пише

"най-успешният художник в новата история на световната сцена за изпълнителски изкуства"

Всъщност той наистина е учил за художник и вероятно затова сравнението, дори и да звучи неочаквано, е подходящо - хореографът рисува на сцена с човешки тела. И казва "невъзможно е да лъжеш с движения".

А продукцията "Напречна ориентация" ("Transverse orientation") е разказ за човечеството - дезориентирано и разкъсано от противоречия.

"В природата напречната ориентация се използва от някои насекоми като молците. Те се движат, като следват под специален ъгъл отдалечен източник на светлина за своя ориентация. И могат да летят по права линия само ако поддържат постоянна ъглова връзка с ярка небесна светлина. Небесните обекти обаче са толкова далече, че дори и след като молците изминат големи разстояния, промяна в ъгъла между молеца и източника на светлина на практика няма", е част от обяснението зад идеята на спектакъла.

Папайоану и екипът му вече репетират в Пловдив за премиерата в събота вечер, а още един факт прави продукцията важна - тя има и български копродуцент.

"One Dance Week е част от престижния лист от копродуценти на "Напречна ориентация" заедно с великани като Onassis Stegi, Атина Théâtre de la Ville, Париж, Festival d'Avignon, Biennale de la danse de Lyon 2021, Dance Umbrella / Sadler's Wells Theatre, Лондон, Grec Festival de Barcelona, Holland Festival - Amsterdam, Luminato (Toronto) / TO Live, New Vision Arts Festival (Hong Kong), Ruhrfestspiele Recklinghausen, Saitama Arts Theatre / ROHM Theatre Kyoto, Stanford Live / Stanford University, Teatro Municipal do Porto, Torino danza и много други", изрежда списъка на всички, заради които продукцията е възможна, Асен Асенов, директор на Фондация "Едно за култура и изкуства", която организира танцовия фестивал.

Той добавя още няколко "най" към представянето на продукцията - "продукцията с най-много копродуценти, и то от почти всички континенти", "вероятно най-мащабната продукция, създадена от независима танцова компания в света на съвременния танц за 2021 г." и "първият съвременен танцов спектакъл, който ще бъде представен 4 поредни вечери в театър с 500 седящи места в България, за което Асенов казва "да, не се е случвало преди" за това изкуство.

"Важното е, че фестивалът поставя Пловдив и България на световната културна карта. И за първи път всички тези световни институции ще изпишат името на България, когато представят продукцията на Папайоану по целия свят. Нашата мисия винаги е била включването на страната ни в европейските и световни културни процеси и достъпът на българската публика до качествена съвременна световна култура.

Днес сме щастливи да дадем нашия скромен принос за това включване", коментира още той.

"Напречна ориентация" ще бъде представена от 9 до12 октомври в Дома на културата "Борис Христов", Пловдив, от 20 часа. Още в програмата на фестивала - тук.

Организаторите уточняват, че достъпът до спектаклите ще става с валиден цифров ковид сертификат на ЕС. QR кодът върху сертификата ще бъде сканиран на входа преди проверката на билетите.