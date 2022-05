"Тренинг за чувствителност": изложба на Гьоте-институт съпътства Габровското биенале

© Facebook/Intro To Sensitivity Training

На 18 май, два дни преди откриването на 25-ото Габровско биенале на хумора и сатирата, Гьоте-институт ще представи съпътстващата изложба "Тренинг за чувствителност" (Sensitivity Training).

Събитието е в партньорство с Музея на хумора и сатирата (Габрово) и започва от 18:30 часа в сряда, в галерийното пространство на института на ул. "Будапеща" 1 в София. Изложбата е предистория и въведение в една от общо трите изложби, част от Габровско биенале, а неин куратор е Олав Вестфален.

© Martin Runneborg, Гьоте институт Олав Вестфален

25-тото издание на Габровското биенале поставя акцент върху темата "Икономия на средствата". То ще бъде посветено на екологични и икономически проблеми - намаляващите природни ресурси и бързо свиващото се поле на грешка, в което се намираме като цивилизация, изправена пред социален и екологичен катаклизъм.

Експонатите във "встъпителната" изложба в Гьоте-институт използват средствата на хумора и сатирата, като представят най-различни художествени подходи - от карикатура и гротеска, до емоционално натоварени и психологически сложни форми. По този начин "Тренинг за чувствителност" е своеобразен анонс на част от темите и модалностите на по-голямата биенална изложба.

Кой участва в изложбата

Публиката в София за първи път ще се срещне с част от творчеството на Олав Вестфален чрез неговите карикатури. Това се случва много преди да го помолят да бъде художник-куратор на Биеналето. В Гьоте-институт Вестфален излага карикатурата What our village needs now is a Biennial от 1999 г. заедно с още четири, които е публикувал в различни списания за изкуство през годините.

© Olav Westphalen, Гьоте институт Олав Вестфален, карикатура, 1999 г.

В основата на творбите му е фантазията, че светът на изкуството има свои собствени смешни страници, където може да бъде осмиван подобаващо. Това, разбира се, не е точно така. Обикновено изкуството трябва да поддържа фасада на пълна сериозност, за да оправдае съществуването си.

В "Тренинг за чувствителност" Кашя Фудаковски показва Word Count ("Броене на думи"), серия от кратки видеоклипове на живо, основани на хипотезите, че в бъдеще човешката реч ще бъде нормирана, за да се избегне екологична катастрофа. В маниера на комедията на високите идеи, разчитайки на старателно преследвана погрешна логика, тя разиграва различни сценарии на също толкова ужасяващи бъдещи

събития в търсене на комедия.

На Биеналето Фудаковски ще направи премиера на най-новия епизод от поредицата - стоп-моушън анимация за Габрово. В нея тя с обич пресъздава някои от най-любимите места в града: скулптурата на Рачо ковача, Дома

на хумора, както и някои котки без опашки.

© Гьоте институт Кадър от "Броене на думи" на Кашя Фудаковски

Друг участник в изложбата е Лаура Пиентка. Тя е скулптор и керамик. В Габрово ще инсталира обширна система

от тръбопроводи, наподобяващи течащи канализационни тръби.

За изложбата в София Пиентка е избрала по-ненатрапчива творба. На стената е залепена една-единствена дума - "Oops", чийто букви са направени от гледжосана глина. Една от буквите очевидно се е плъзнала на пода, оставяйки след себе си петно. Balancing Act (2020) е едновременно детска шега и типографски шамар.

Дотук всичко е миловидно. В един по-мрачен аспект, обаче, петното препраща към размазани изпражнения, едно сравнително често срещано явление от ранното детство, което се обвързва с аутизма или с емоционалното пренебрегване от страна на родителите, а в по-късна възраст е симптом на сериозно психическо заболяване.

То дори напомня за "мръсните протести" от 70-те години на ХХ век в Северна Ирландия, по време на които пленени членове на ИРА намазват килиите си в знак на протест срещу условията в затвора.

© Laura Pientka Balancing Act (2020)

А ето какво казват за "Тренинг за чувствителност" самите организатори на изложбата:



"Ако си мислите, че "разбирате" тази изложба, значи напълно пропускате смисъла. Ако не го разбирате, погледнете отново. Шарл Бодлер описва как гротескната или "абсолютната" комедия може жестоко да преобърне представите ни за реалността и мястото ни в нея. Други комедийни методи постигат също толкова дълбоки ефекти с по-сдържани средства. Художниците в тази изложба използват и двете стратегии, както и редица други. Това, което ги обединява, е отказът им да подредят бъркотията на живия опит. Тук, поне веднъж, системите, вярванията и мненията

имат ниска стойност; егото и идентичността също са подкопани. А знанието? Тук навлизаме в сивата зона на несигурността и удивлението..."



Изложбата "Тренинг за чувствителност" можете да посетите между 18.05 и 17.06 в "Гьоте-институт България" на ул. "Будапеща" 1 в София.