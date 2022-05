Танцовият пърформанс "IN C" на Саша Валц ще има българска премиера в "Топлоцентрала"

Едно от най-новите арт пространства в София - "Топлоцентрала", ще представи първата си продукция - "IN C", по хореография на Саша Валц и музика на Тери Райли.

Събитието се организира в партньорство с "Гьоте-институт България" и ще се проведе в два поредни дни - 27 и 28 май от 19.30 ч. Пърформансът е под ръководството на хореографа Орландо Родригез (Sasha Waltz & Guests), който работи с 12 селектирани български танцьори в продължение на четири месеца преди официалната премиера.

© Топлоцентрала Кадри от репетиционния процес на "IN C" в "Топлоцентрала".

В края на ноември 2021 г. "Гьоте-институт България" представи за първи път у нас легендарния танцов пърформанс "Алея на космонавтите" на Саша Валц. Събитието бе откриващо за новото пространство за независима арт сцена "Топлоцентрала". Половин година по-късно то отново става домакин на спектакъл по хореография на именитата танцовата компания с най-актуалната ѝ работа.

Премиерата на "IN C" се случва онлайн в Берлин през март 2021 г. и от тогава пърформансът е изнасян на различни сцени по света, последната от които е в Ню Йорк.

Саша Валц е хореографка, танцьорка и режисьорка с голямо международно влияние. Тя създава концепцията на последния си танцов пърформанс под влиянието на пандемията от коронавирус, която принуди творците да преосмислят художествената продукция и театъра в контекста на дигиталния свят.

© Топлоцентрала

Именно заради ограничителните мерки, които бяха наложени на културния сектор, Валц решава да приложи дистанционна видеохореографска система, която да ѝ позволи да общува с танцьорите от своята трупа, разпръсната по целия свят.

Самата музикална композиция "IN C" на Тери Райли пък е създадена през 1964 г. и бележи началото на минималистичната музика по време на експериментално освобождаване в това творческо поле.

Хореографът ѝ Орландо Родригез е роден през 1974 г. в Каракас, Венецуела. Прави първите си артистични стъпки едновременно в театъра и в танца. Понастоящем е изпълнител и хореограф на свободна практика в Европа, работи в Берлин и си сътрудничи с партньори от Германия, Италия, Франция, Венецуела, Румъния и САЩ.

От 2009 г. има различни ангажименти със Sasha Waltz & Guests в Берлин, като изпълнява и сътрудничи в много проекти по целия свят. Най-скорошното му партньорство със Саша Валц е в създаването на "IN C".

""IN C" е динамична игрова система, съставена от 53 фигури на движение за структурирана импровизация с ясни правила и закони. Дължината на парчето и броят на музикантите и танцьорите са променливи. "In C" е демократична партитура, защото дава свобода на отделните танцьори в ансамбъла: един пърформанс за това да изразиш своята индивидуалност в група, а не просто да си част от нея като отделен индивид" , споделя самата Саша Валц.