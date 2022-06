New Stages Southeast: международен фестивал за нова драматургия в София

© Плакат на събитието

За втора поредна година "Гьоте-институт България" организира международния фестивал за нова драматургия New Stages Southeast. Събитието се провежда между 9 и 12 юни, а фокусът му тази година е върху актуална драматургия от региона на Югоизточна Европа.

В рамките на 4 дни фестивалът ще предложи серия от сценични четения, пърформанси, уъркшопи и дискусии на пет различни локации в София.

Специално за форума в България пристига едно от обещаващите имена в немската драматургия - Мария Милисавлйевич, която ще проведе своя уъркшоп с драматурзи от Босна и Херцеговина, Гърция, Хърватия, Кипър и България. В програмата със сценични четения в "Топлоцентрала" попадат и два текста на участници в уъркшопа, а именно "Вакуум" на Ася Кръсманович (Босна) и "Без мен" на Стефан Иванов.

New Stages Southeast ще бъде домакин и на ежегодното издание на платформата "ПроТекст" на Организация "36 маймуни", в което ще бъдат представени нови български пиеси, избрани от международната мрежа за съвременна драматургия EURODRAM.

Селектираните през 2022 г. автори от България са Боян Иванов, Алексей Кожухаров, Екатерина Георгиева и Стефан Кръстев, като към тях от селекцията за преводни пиеси се присъединява и "Синият вагон" на най-известния естонски драматург Андрус Кивиряхк, която ще може да бъде чута в Swimming Pool.

В програмата присъства и драматургичен текст на един от най-популярните млади немскоезични драматурзи - Томас Кьок (Австрия), чиято пиеса "И всички животни крещят" ще бъде представена като сценично четене с режисьор Василена Радева в Природонаучния музей в София на 11 юни.

Резидентната програма за драматурзи и театрали "Радар София" ще предложи на публиката два пърформанса - I Hate Theater на сръбските артисти Милена Боговац и Югослав Хаджич, както и I Will Close the Sky So You Could Breathe на украинката Дария Пугачова.

Друг акцент в програмата е дискусията на тема "Независимата сцена и нейните пространства: форми на съществуване" с участници Атанас Маев, Галин Попов, Цветелина Йосифова, Мира Тодорова, Младен Алексиев, Ясен Василев и модератор Ангелина Георгиева, която ще включва независими артисти и представители на културни институции.

Програма на фестивала

9.06 (четвъртък)

"Топлоцентрала", зала 2 (Black box)

19.30 ч.

USER

от Боян Иванов, Алексей Кожухаров

режисура: Боян Иванов

В селекцията на "ПроТекст"

10.06 (петък)

"Топлоцентрала", зала 2 (Black box)

19.00 ч.

Без мен

от Стефан Иванов

Пърформанс-четене

режисура: Димитър Илиев

Селекция: уъркшоп на New Stages Southeast

(със субтитри на английски език)

20.30 ч.

I Hate Theater

Пърформанс на Милена Боговац и Югослав Хаджич (Сърбия)

Резидентна програма на "Радар София"

ТР "Сфумато", Камерна зала

19.00 ч.

Кратка пиеса за любов

от Стефан Кръстев

режисура: Ованес Торосян

Драматично-куклен театър "Иван Радоев", гр. Плевен

В селекцията на "ПроТекст"

11.06 (събота)

Борисова градина, Братска могила

12.00 - 21.00 ч.

I Will Close the Sky So You Could Breathe

Пърформанс на Дария Пугачова (Украйна)

Резидентна програма на "Радар София"

Swimming Pool

18:00 ч.

Синият вагон

от Андрус Кивиряхк (Естония)

Пърформанс-четене

режисура: Благой Бойчев

В селекцията на "ПроТекст"

Природонаучен музей

20:00 ч. и 21:30 ч.

И всички животни крещят

от Томас Кьок

режисура: Василена Радева

12.06 (неделя)

"Топлоцентрала", зала 4 (Студио)

12.00 ч

Drama Pact уъркшоп - четене на пиеса на Олга Кочанова

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

14.30 - 15.30 ч.

Панел 1, зала 4

Как пишем драматургия - разговор с Мария Милисавлйевич

16.30 - 18.00 ч.

Панел 2, зала 1

Независимата сцена и нейните пространства: форми на съществуване

Дискусията е с участието на Младен Алексиев (театрален режисьор, съосновател на Асоциация за свободен театър и "АСТ фестивал"), Ясен Василев (драматург и танцов критик, съосновател на "Радар София"), Цветелина Йосифова (съосновател на Център за култура и дебат "Червената къща"), Атанас Маев (директор на "Дерида денс център"), Галин Попов (съосновател на ТАМ - пространство за изкуство и култура, Велико Търново), Мира Тодорова (артистичен директор на ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс, НДК). Модератор ще бъде Ангелина Георгиева.

"Топлоцентрала", зала 2 (Black box)

18:30 ч.

Вакуум

от Ася Кръсманович (Босна)

Пърформанс-четене

режисура: Люба Тодорова

(със субтитри на английски език)

20.15 ч.

Свободно падане

от Екатерина Георгиева

режисура: Траяна Минкова

В селекцията на "ПроТекст"

Официални партньори и домакини на фестивала са "Топлоцентрала", Природонаучен музей, Swimming Pool и ТР "Сфумато". Партньори: "Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура - 36 маймуни", "Драма пакт София", "Радар София" и Panic Button.