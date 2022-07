Награди за най-добър документален филм в три категории раздаде "Родопи филм фест"

© РИФЕ Кадър от филма "Кодокуши" на режисьора Енсар Алтай от Турция, спечелил Специалната награда на журито за пълнометражен документален филм

В неделя вечерта двете журита на второто издание на Международния документален "Родопи филм фест" връчи награди на победителите в конкурсната програма на кинофорума в Смолян. Те бяха съставени от Валеска Гризебах, Владимир Краминер и Джеки Стоев за късометражни и пълнометражни филми и от Цветан Драгнев, Светослав Драганов и Кейт Ванович за програмата за среднометражни документални филми.

Освен тях бяха връчени и награди в програма "Ново българско документално кино", както и специалните "Награди на публиката" в трите категории, за които всички посетители на фестивала можеха да гласуват за филма, който най-много им е харесал. Ето и списък с победителите.

© Мария Иванова, РИФЕ Владимир Краминер, Валеска Гризебах и Джеки Стоев награждават Енсар Алсай за филма му "Кодокуши"

Късометражен документален филм

Най-добър филм - "Гордея се с теб" (Proud of you) с режисьор Йенс Шанце, Германия, 2020 г. и "Водата е живот" (Water is life) с режисьор Анъл Гьок, Турция, 2020 г.

Специална награда на журито - "Воин" (Voin) с режисьор Гаел Буканд, България - Франция, 2020 г.

Специален диплом "Особен поглед" - "Водата е живот" (Water is life) с режисьор Анъл Гьок, Турция, 2020 г.

Среднометражен документален филм

Най-добър филм - "Островитяните" (The Islanders) с режисьори Максим Фор и Адам Пулизе, Франция, 2021 г.

Награда "Особен поглед" - "Музика за филм" (Music for a film) с режисьор Павлина Иванова, България, 2021 г.

© Мария Иванова, РИФЕ Френските режисьори Максим Фор и Адам Пулизе спечелиха приза за най-добър среднометражен документален филм за "Островитяни"

Пълнометражен документален филм

Най-добър филм - "Терикони" с режисьор Тарас Томенко, Украйна, 2022 г.

Специална награда на журито - "Кодокуши" (Kodokushi) с режисьор Енсар Алтай, Турция, 2020 г.

Специален диплом "Особен поглед" - "Нашето тихо местенце" (Our quite place) с режисьор Елица Георгиева, Франция - България, 2022 г.

Награда "Особен поглед" - "Терикони" с режисьор Тарас Томенко, Украйна, 2022 г.

© РИФЕ Кадър от филма "Терикони" на режисьор Тарас Томенко от Украйна

Награди в програма "Ново българско документално кино"

"Отново съм тук" с режисьор Поли Генчева, 2021 г.

"Срещу течението на времето" с режисьор Димитър Сарджев, 2020 г.

"Златан Дудов - чужд сред свои" с режисьор Михайло Коцев, 2020 г.

© Мария Иванова, РИФЕ Част от журито, оценявало програмата за среднометражни документални филми - Кейт Ванович и Цветан Драгнев

Награди на публиката

Международен пълнометражен документален филм - "Воев" (Voev) с режисьор Биляна Кирилова, България, 2022 г.

Международен среднометражен документален филм - "Съдбата на скитника" (Тhe destiny of a bum) с режисьор Ана Китанова, България, 2021 г.

Международен късометражен документален филм - "Презиме" (Middle name) с режисьор Вивиен Форсанс, Канада, 2021 г.