Над 50 музиканти на 3 сцени ще участват в тридневен фестивал на Бузлуджа

© Плакат на събитието

От 19 до 21 август OPEN BUZLUDZHA 2022 ще изненада феновете на фестивалния живот с много музика и богата дневна програма с културни събития, спортни състезания, туристически обиколки, работилници и много други. Тридневният фест ще се проведе на поляната при хижа "Бузлуджа".

Хедлайнери са P.I.F., "Уикеда", "Керана и космонавтите" и Държавна опера Стара Загора, като освен тях фестивалът дава поле за изява на 20 млади групи и над 30 диджеи, сред които: Nikeca, Miroslav Ivanov & R.S. Riverman, Magnetic Spacemen, Cool Den, The Lefties, Спални места, People of Maha, Electric Roxy, AttaXic, Lucky Number Nick, Daa Seed, Nana & The Gang и много други.

Заедно с тях към каузата на събитието "Ти си ключът. Отвори Бузлуджа", целяща отварянето на монумента на Бузлуджа за посетители, се присъединяват партньори и съмишленици, които създават пъстра и любопитна дневна програма. Културни и природни изживявания ще дадат възможност на всеки посетител да открие богатствата на дестинация "Бузлуджа". А екскурзоводите от CoolTour ще разкажат част от тайните на комплекса с турове около монумента.

© Организаторите

Програмата на феста предлага и беседа за Хаджи Димитър, проведена от Национален парк-музей "Шипка - Бузлуджа". По време на фестивала на съседния връх Шипка ще се проведат честванията за 145 години от шипченската епопея, създавайки възможност за комбиниране на двете събития.

Концентрацията на културно наследство в региона е фокус на фестивала. Като част от голямата картина на българската архитектура от социализма "Ново архитектурно наследство" ще проведе игра #bgsocarch. Музей "Искра" ще организира велопоход "Treasure hunt в света на траките" и демонстрация "Налей си роза". Етнографски музей "Етър" ще предложи работилниците "Цветя и кукли от беленица" и "Гайтанена украса". В културната програма ще се включи и Музеят на хумора и сатирата - Габрово.

© Организаторите

Фестивалът ще бъде съпътстван и от природни изживявания, провокирайки посетителите да опознаят отблизо красотата на Централен Балкан. Спортен клуб iRun, създатели на маратона "Трявна ултра", ще организират състезание по бягане. А туристическо дружество "Орлово гнездо" ще предложи възможност за кратки походи с водач, както и състезание по планинско ориентиране. "Небесносиньо" ще представят преживяването "Горска баня" и работилница за местни билки.

Други събития са майсторски клас по музикално продуциране, фотографска работилница "Цианотипия", конна езда и огнено шоу ще са част от атракциите на фестивала. Богатата музикална и културна програма е насочена както към възрастни, така и към деца, като за всички семейства с деца вече има и промоционален семеен билет. Фестивалът предлага и промоционален групов билет 6+1. Всички опции за закупуване на билети можете да видите тук.

Събитието предлага и съпътстващ фотоконкурс "Различната Бузлуджа", който набира оригинални кадри на монумента до 31 юли. Най-добрите снимки ще се превърнат в картички на фестивала.

Казусът "Бузлуджа"

Гигантският бетонен паметник, който мнозина оприличават на НЛО, построен, за да прослави комунистическото управление на страната, е оставен да се руши, след като тоталитарният режим пада през 1989 г. Паметникът е построен в чест на Бузлуджанския конгрес, проведен на същото място през 1891 г. На конгреса е учредена Българската социалдемократическа партия, за чиито наследнички се считат БКП и нейната приемничка БСП.

През 2020 г. екип от реставратори от пет европейски университета започва работа, за да защити една от най-големите модернистични мозайки в Европа, докато България решава съдбата на спорния паметник. Зад плана стои българският архитект Дора Иванова, чиято фондация спечели безвъзмездни средства от американската фондация "Гети" за изготвяне на план за опазване на изоставения паметник и неговите извити сложни мозаечни панели. През 2018 г. монументът бе включен в списъка на седемте най-застрашени обекта на наследство в Европа от организацията за културно наследство Europa Nostra.

© Организаторите

Паметникът е държавна собственост и се управлява от Областна администрация - Стара Загора. Всяка година той привлича няколко хиляди посетители, а проучване, цитирано от "Проект Бузлуджа", показва, че 94% от чуждестранните посетители биха искали да платят входна такса, ако бъде опазен.