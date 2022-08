Arctic Monkeys пристигат за първо шоу в България след два концерта в Истанбул

© Raph_PH, Wikimedia Arctic Monkeys в Royal Albert Hall през юни 2018 г.

В последните дни в социалните мрежи зачестиха публикации с приблизително следния текст: "Търся два/три/четири билета за Arctic Monkeys." Концертът на популярната британска инди рок група в Бургас е утре (12 август), но билети за най-голямото музикално събитие на годината за България няма още от... броени часове след пускането им в продажба през есента на миналата година.

Така наречената "фенска истерия" по гостуването на актуалните британски музиканти съвсем не е случайна. Група от подобен ранг, която да не е в поне предпенсионна възраст, не е свирила на живо в България далеч преди замирането на концертния живот в началото на 2020 г. заради пандемията. А Arctic Monkeys са любима група на хора от широк възрастов диапазон - от 20- до 50-годишни.

Допълнителен интерес към събитието добавя и фактът, че самата група не е изнасяла шоу на живо от доста отдавна. Концертът им в Истанбул на 9 август беше първият им от повече от три години насам - последно свириха пред публика през април 2019 г.

© Vedran Metelko, Wikimedia Arctic Monkeys на InMusic Festival през юни 2013 г.

Заклетите фенове на британците от съседните страни със сигурност също са изпаднали в еуфория при новината за гостуването на групата на Балканския полуостров и са се опитали да се снабдят с билет за някоя от по-близките концертни дестинации.

Кои са Arctic Monkeys

В настоящия състав на групата са Алекс Търнър (вокали, китара), Джейми Кук (китара), Ник О'Мали (бас китара, беквокали) и Мат Хелдърс (барабани, перкусии и беквокали). Бивши членове са Анди Никълсън (бас китара, беквокали) и Глин Джоунс (вокали, китара).

Arctic Monkeys се формира в английския град Шефийлд през 2002 г. Първият албум на групата - Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (2006), се превръща в най-бързо продадения дебютен албум в историята на британската музика, подобрявайки постижението на Definitely Maybe на Oasis.

arctic monkeys is real again im so happy pic.twitter.com/r7EQnBjf0b — ᴀᴅᴀ 🪩 // HYPE FOR AM NEW ERA (@cooffeepls) August 9, 2022

Следват още пет албума: Favourite Worst Nightmare (2007), Humbug (2009), Suck It and See (2011), AM (2013) и Tranquility Base Hotel & Casino (2018), както и множество сингли и концертни записи.

За разлика от единствения концерт за България в Бургас в Истанбул групата изнесе два, в две поредни вечери - на 9 и 10 август. Там Arctic Monkeys отбелязаха завръщането си на живо със сетлист от 21 изпълнения, включващ редица песни от AM, Favourite Worst Nightmare и Humbug.

Сетът включваше и първото изпълнение на живо на парчето им Potion Approaching от 2011 г. насам. По време на двата концерта в Истанбул обаче четиримата британци не изсвириха нови песни.

Фенове заляха социалните мрежи с публикации, коментиращи шоуто на живо, а някои дори пуснаха пълния списък с парчетата, изпълнени от групата на живото им шоу.

What a fucking setlist that is from Arctic Monkeys tonight 👏 pic.twitter.com/nFdUQ3iQXk — Mainly Oasis 🎸 (@mainlyoasis) August 9, 2022

След концерта в Бургас Arctic Monkeys ще гостуват още в Румъния, Унгария, Хърватия, Чехия, Холандия, Белгия, Швейцария и Франция. След това групата ще бъде хедлайнер на британския фестивал Reading & Leeds 2022 на 27 и 28 август.

Графикът на предстоящото им турне за 2022 г. също включва и концерти в Испания, Португалия и Ирландия през следващия месец, като групата ще прекоси океана за две фестивални дати в САЩ, последвани от гостувания в Мексико, Южна Америка и Австралия.