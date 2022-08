Българска компания ще копродуцира сръбски сериал за убийството на Зоран Джинджич

© World Economic Forum, Wikimedia Зоран Джинджич на Световния икономически форум в Давос през 2003 г., малко преди убийството му

Хърватската продуцентска компания "Други План" (Drugi Plan) и българската "Агитпроп" ще се включат в снимките на драматичния сериал "Сабя" (Sabre), съобщи изданието Variety.

Двете фирми са обявили новината на филмовия фестивал в Сараево, където филмите "Лоша кръв" (Bad Blood) на This and That Productions и "Тишината" (The Silence) на Drugi Plan бяха отличени сред най-добрите балкански драматични сериали, борещи се за наградите "Сърцето на Сараево". Те бяха раздадени на церемония в босненската столица в неделя вечерта.

Политическият трилър "Сабя" разказва за убийството на сръбския премиер Зоран Джинджич през 2003 г., а негов продуцент е белградската компания This and That Productions. В сериала, създаден от Горан Станкович и Владимир Тагич, ще участва сръбско-датската актриса Даница Чурчич, позната на международната публика с главната си роля в психологическия трилър на "Нетфликс" The Chestnut Man, в който играе репортер, разследващ шокиращо убийство.

Филмът "Сабя" беше представен за първи път в Сараево преди три години по време на форума за съфинансиране на CineLink Drama, където беше обявен за най-добър драматичен проект. Миналата година сериалът участва в международната програма за сценарий и развитие на Midpoint TV Launch, която помага на създателите на сериали да развият идеите си в продаваеми проекти.

© Matija, Wikimedia Гробът на Зоран Джинджич в Белград

Сериалът разглежда покушението над бившия сръбски премиер и сериозните политически последици от този акт през очите на трима герои - репортер, полицейски инспектор и млад престъпник.

Действието на "Сабя" се развива през 2003 г., когато Сърбия се бори за излизането си от кървавото десетилетие на преход в бивша Югославия. Шокиращото убийство на премиера на страната е повратна точка за целия балкански регион и най-вече за нововъзникващите демокрации на страните от бивша Югославия.

Копродуцирането на сериала от страна на българската "Агитпроп" пък ще предостави възможност на "Сабя" да бъде първата международна копродукция, която ще се възползва от новия фонд на Българския национален филмов център за подкрепа на телевизионна драма, обяви на събитието българският продуцент Мартичка Божилова от "Агитпроп".

"Сабя" е продуциран от Снежана ван Хауелинген за This and That Prodctions и копродуциран от Небойша Тараба и Миодраг Сила за Drugi Plan, и Мартичка Божилова за "Агитпроп", с подкрепата на сръбската обществена телевизия RTS, Българския национален филмов център и програмата "Творческа Европа" - МЕДИА.