Zaz, The Cardigands, Kosheen и още звезди пристигат във Велинград за ARTE Feastival

© Feast Team Плакат на фестивала

Популярната френската певица Zaz, Емир Кустурица с The No Smoking Orchestra, The Cardigans, Джон Нюман, Систър Блис от британските електронни легенди Faithless, Bomfunk MC'S, S.A.R.S. и други познати и любими на меломаните имена ще се съберат на една сцена във Велинград за второто издание на ARTE Feastival между 26 и 28 август.

За да няма риск посетителите да изпуснат любимите си артисти в трите дни на мащабния фестивал, организаторите от Fest Team качиха окончателната програма по зони, дни и часове на официалния сайт на събитието.

Освен музика (Music Stage), програмата на ARTE Feastival предлага още цял куп занимания и забавления на гостите си.

© Feast Team Програма на Music Stage

На Chef's Stage своите кулинарни шедьоври ще представят Лео Бианки, Иван Звездев, Атанас Балкански, Август Попов, Савина Николова, Даниела Динева, Ваня Иванова, Валентина Вълкова и Виолина Маринова. Водещ на кулинарната програма, за втора поредна година, ще бъде Игор Дамянов.

© Feast Team Програма на Chief's Stage

В Comedy & Cinema Club публиката ще забавляват Христо Шопов, Христо Гърбов, Филип Аврамов, Владислав Карамфилов-Въргала, Мария Сапунджиева, Ованес Торосян, Део, Диимитър Иванов-Капитана, Благой Бойчев, Надя Брайт и Моника Найденова.

© Feast Team Програма на Comedy & Cinema Club

В Kids Zone ще има арт занимания за деца, състезателни игри, танцови анимации, както и интерактивни шоута и научен клас, водени от Явор Денчев. В детската зона ще се погрижат за положителните емоции, въображението, любопитството и желанието за нови знания и умения на децата.

© Feast Team Програма на Kids Zone

Фондация "Четири лапи" също обяви, че се включва към програмата на фестивала. Участието на фондацията в семейния фестивал ще бъде със специална шатра с активности, фокусирани върху проблема с незаконната онлайн търговия на кучета. Шатрата ще очаква посетителите си в Международния ден на кучето - на 26 август, както и на 27 август.

© Фондация "Четири лапи"

Фестивалът предлага еднодневни и тридневни билети, както и билети за къмпинг зона. Децата до 10-годишна възраст влизат безплатно, а децата между 11 и 17 години - със специален пропуск на цена 50% от стойността на билетите за възрастни.