Кои са претендентите за "Златен лъв" на започващия днес кинофестивал във Венеция

© labiennale.org Пенелопе Круз във френския филм L'Immensita

Започващият в сряда 79-и международен филмов фестивал във Венеция както винаги предлага програма, пълна с интригуващи заглавия. Събитието ще продължи до 10 септември, а американската актриса Джулиан Мур е председател на международното жури, което ще определи кои продукции ще си тръгнат с награда от един от най-престижните кинофоруми в света.

Селекцията и тази година е изключително силна. Дори само започвайки с това, че по време на фестивала ще се излъчат новите филми на Дарън Аронофски "Китът" (The Whale), на Лука Гуаданино "Кости и всичко" (Bones & All) и на Мартин Макдона "Баншите от Инишерин" (The Banshees of Inisherin).

© labiennale.org Тейлър Ръсел и Тимъти Шаламе в "Кости и всичко"

Към тях се прибавя и носителят на "Оскар" Алехандро Г. Иняриту, който се завръща във Венеция с "Бардо (или Фалшивата хроника на шепа истини)" (Bardo (or False Chronicle of a Handful of Truths) - продукция на "Нетфликс", която по традиция е платформата с най-богат каталог от чуждоезични филми по време на сезона на наградите.

© labiennale.org "Бардо" на Алехандро Г. Иняриту

Това ще бъде третото участие на Иняриту на фестивала в Италия, след "21 грама" през 2003 г. и "Бърдман (или Неочакваната добродетел на невежеството)", който стана победител в категорията за най-добър филм през 2014 г. Няма как и новата творба на мексиканския режисьор да не бъде сочена за един от фаворитите във Венеция.

Друг филм на "Нетфликс" ще открие самия фестивал - "Бял шум" (White Noise) от Ноа Баумбах. Тъй като със същата продукция ще започне и филмовият фестивал в Ню Йорк, тя ще влезе в историята като първият филм, поставил началото и на двата престижни кинофорума.

© labiennale.org Адам Дайвър в "Бял шум"

Претендент за голямата награда във Венеция е и "Аржентина, 1985" (Argentina, 1985) на Сантяго Митре - съдебна драма, която разказва историята на двама адвокати, изправили се срещу военната диктатура в страната през 80-те години. С подкрепата на друг стрийминг гигант, Amazon Studios, филмът има шанс за приз във Венеция и в други категории, като например за оригинален сценарий.

© labiennale.org "Аржентина, 1985" на Сантяго Митре

Франция разполага с цял списък състезателни заглавия в програмата на фестивала във Венеция - "Атина" (Athena) от Ромен Гаврас, L'Immensita от Емануел Криалезе, "Децата на другите хора" (Les Enfants Des Autres) от Ребека Злотковски, "Нашите връзки" (Les Miens) от Рошди Зем и "Свети Омер" (Saint Omer) от Алис Диоп. Именно френски филм спечели "Златен лъв" за най-добър филм през 2021 г. - "Събитието" на Одре Диуан.

© labiennale.org Виржини Ефира в "Децата на другите хора"

Към всички тези заглавия могат да се добавят и TÁR на Тод Фийлд с Кейт Бланшет (в ролята на първата жена в историята, назначена за главен диригент на голям немски оркестър), англо-американската продукция "Вечната дъщеря" (Eternal Daughter) на Джоана Хог с Тилда Суинтън, както и "Синът" (The Son) - филм на Флориан Зелер с Хю Джакман и специалното участие на сър Антъни Хопкинс.

© labiennale.org Официалният плакат на събитието

От продукциите извън САЩ и Европа в състезателната програма участват два филма от силната кинематографска школа на Иран - "Шаб, Дакели, Дивар (Отвъд стената)" (Shab, Dakheli, Divar (Beyond The Wall)) на Вахид Джалилванд и "Няма мечки" (No Bears) на Джафар Панахи, както и японско-френската продукция "Любовен живот" (Love life) на Коджи Фукада.