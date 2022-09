Гурме фестивал за храни и напитки събира най-добрите заведения в София на едно място

© Цветелина Белутова Бакхус Bar & Snack Fest

И в двата дни на уикенда (10 и 11 септември) жителите и гостите на София ще могат да се насладят на изкушенията, които им предлага фестивала за храни и напитки Бакхус Bar & Snack Fest.

Събитието ще събере някои от най-добрите заведения и продукти в алеите на парка на НДК, в частта пред Кино Кабана. Това е първо издание за фестивала, който е част от календара на културните събития на Столична община.

Списание "Бакхус" е добре познато на широката аудитория с други два емблематични фестивала, наложили се през годините - StrEAT Fest и Fish Fest. Новото кулинарно събитие също ще предложи вкусни солени и сладки хапки, ресторанти с тематична кухня, занаятчийски десерти, български бири, винени барове, както и авторски коктейли, дело на някои от най-добрите миксолози и бармани в България. Целта на организаторите е да популяризират качествените храни и напитки, създавайки поле за изява за всички тях.

Коктейли и танци до НДК на нов "Бакхус" фест този уикенд

Важен детайл за събитието е, че то е изцяло безкешово, като идеята е по-бързото и хигиенично обслужване на публиката. Всеки посетител ще може да плаща с кредитна/дебитна карта или с дигитален портфейл.

Освен разнообразно меню, организаторите подготвят и богата културна програма. Ще бъде изградена сцена, на която в следобедните часове посетителите ще слушат музикални изпълнения на живо от близки и далечни страни, кратки образователни лекции на тема храна и характерни питиета.

А в неделя вечер гостите на фестивала ще станат свидетели и слушатели на дискусия, посветена на София, водена от екипа зад инициативата The Sofianer - конкурс, вдъхновен от кориците на легендарното списание The New Yorker, за илюстрации на автентичния и разнообразен лик на столицата и живота на софиянци. Разговорът има за цел да инициира обществен дебат за това в какъв град искаме да живеем.

Организаторите апелират всички да следят фейсбук страницата на събитието, където всекидневно се обявяват участници и се актуализира информацията.

Освен разнообразно меню, организаторите подготвят и богата културна програма

Възможно е предварително закупуване на онлайн билети с цел избягване на опашки - през системите на EVENTIM и Bilet.bg. Билети ще се продават и на място в дните на събитието с минимално оскъпяване.

Съорганизатор на фестивала е "Пазари Възраждане" ЕАД.