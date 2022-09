Документален филм спечели кинофестивала във Венеция за втори път в историята му

© Reuters Големият победител на фестивала във Венеция - американката Лора Пойтрас с филма "Цялата красота и кръвопролитието"

Вчера вечерта на церемония във Венеция бяха раздадени наградите в състезателната програма на 79-ия Международен филмов фестивал. В нея участваха 23 кинопродукции от цял свят.

Журито, председателствано от Джулиан Мур и съставено от Мариано Кон, Леонардо Ди Костанцо, Одри Диуан, Лейла Хатами, Казуо Ишигуро и Родриго Сорогойен присъди голямата награда "Златен лъв" на документален филм - "Цялата красота и кръвопролитието" на американската разследваща журналистка Лора Пойтрас.

Филмът разглежда кариерата на фотографката Нан Голдин, като преплита забележителната история за живота на активистката с разказ за нейната кампания за търсене на отговорност на семейство Саклер и фармацевтичната им компания за кризата с опиоидите в САЩ.

© Reuters Разследващата журналистка Лора Пойтрас

Това е едва вторият път в дългогодишната история на филмовия фестивал, често разглеждан като стартова площадка за кандидатите за "Оскар", в който голямата награда отива при документален филм.

Ето и пълният списък с награди:

ЗЛАТЕН ЛЪВ за най-добър филм:

СРЕБЪРЕН ЛЪВ - Голямата награда на журито:

СРЕБЪРЕН ЛЪВ за най-добър режисьор:

КУПА ВОЛПИ за най-добра актриса:

(All the Beauty and the Bloodshed)от Лора Пойтрас (САЩ)(Saint Omer)от Алис Диоп (Франция)за филма "Кости и всичко" (Bones And All) (САЩ, Италия)във филма "ТАР" (TÁR) на Тод Фийлд (САЩ)

© Reuters Кейт Бланшет спечели "Купа Волпи" за най-добра актриса за ролята си на първата жена в историята, назначена за главен диригент на голям немски оркестър във филма TÁR на Тод Фийлд

КУПА ВОЛПИ за най-добър актьор:

НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР СЦЕНАРИЙ:

във филма "Баншите от Инишерин" (The Banshees of Inisherin) на Мартин Макдона (Ирландия, Великобритания, САЩ)за филма "Баншите от Инишерин" (The Banshees of Inisherin) на Мартин Макдона (Ирландия, Великобритания, САЩ)

© Reuters Режисьорът Мартин Макдона

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ЖУРИТО:

НАГРАДА МАРЧЕЛО МАСТРОЯНИ

(Khers Nist)от Джафар Панахи (Иран)за най-добър млад актьор или актриса на:във "Кости и всичко" (Bones And All) (САЩ, Италия)