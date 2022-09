"София ДокуМентал" раздаде наградите си на най-смелите и обещаващи филми и проекти

© София ДокуМентал Наградената за най-добър режисьор Маруся Сироечковская и артистичният директор на "София ДокуМентал" Мартичка Божилова.

Състезателната програма на третото издание на фестивала за документално кино "София ДокуМентал" приключи. На 22 септември международното жури и форумът "Балкански документален пазар" раздадоха награди на най-смелите и обещаващи филми и проекти.

Награждаването се проведе в специално изграденото за фестивала поп-ъп кино под куполите на Ларгото на София.

Жените режисьори са специален акцент в програмата на "София ДокуМентал"

Тази година София Документал постави началото на форума "Балкански документален пазар" - първият в България международен форум за документалисти и професионалисти от индустрията. Част от програмата на този форум беше и публична презентация (пичинг) на проектите с ментор и модератор Роберт Зубер пред международно жури, състоящо се от Мартичка Божилова (България), Ветон Нуркулари (Косово), Анна Бертолет (България/Швейцария), Мриду Чандра (САЩ), Мария Лухуфвуд (Швеция), Лове Мартинсен (Швеция), Снежана Йовева (България) и Дагмар Остранска (Чехия).

© София ДокуМентал Награждаването се проведе в специално изграденото за фестивала поп-ъп кино под куполите на Ларгото на София.

Журито присъди следните награди:

НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ

SUNKEN, режисьор Димитрис Коцис, продуцент Мина Дреки, Гърция.

Награденият проект беше избран заради актуалността на темата, смелостта, творческия подход и стил, които ще променят жанра на документалното разследване.

НАГРАДА НА ЛАЙТДОКС

BLUEBERRY DREAMS, режисьор Елене Микаберидзе, продуцент Елене Маргелашвили, Грузия/Франция/Белгия.

Швейцарският разпространител Лайтдокс за първи път присъжда наградата на жена режисьор със завладяващ артистичен подход към една история за регионален конфликт и как вярата на обикновените хора е засегната от него.

НАГРАДА НА ЧЕШКИЯ ЦЕНТЪР

THEY TOOK OUR NAMES, режисьор Айсел Кючуксу, продуцент Асбьорн Келструп, Дания/ България

Награденият проект е дълбоко лична история за непознато събитие. Той показва силно и въздействащо как документалните филми могат да ни помогнат да си спомним миналото, за да имаме по-добро бъдеще. Историята има силен международен потенциал и прекосява границите.

Филм за убийството на журналиста Ян Куцияк открива фестивала "София ДокуМентал"

НАГРАДА НА ДОК ЛАЙПЦИГ

THE GODS MUST BE MISTAKEN, режисьор Якоб Крезе, продуценти Марина Гъмзи, Якоб Крезе, Словения/Германия.

Награденият проект има дълбоко лична гледна точка към история, отразяваща глобалната реалност. Новаторската работа с материали от миналото придава човешка плътност на събитията, на които всички сме били свидетели.

Международното жури на София ДокуМентал 2022 в състав Ваня Ямбрович (Хърватия), Ветон Нуркулари (Косово) и Ксения Шиманска (Украйна) присъди:

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА - "КРАСОТАТА НА ЗВЯРА" на Анна Немеш (УНГАРИЯ)

Журито отличава унгарската режисьорка за оригиналния подход към темата за телесното съвършенство. В този филм чрез комбинацията от въздействащи визуални наблюдения и интимни изповеди публиката е изправена пред факта, че усещането за себеосъществяване и смисълът на живота никога не произтичат от физическото съвършенство. Тази сложност на човешката природа е представена във филма нежно и същевременно прецизно.

Маруся Сироечковская

НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР РЕЖИСЬОР - МАРУСЯ СИРОЕЧКОВСКАЯ за "Как да спасиш мъртъв приятел", копродукция на Швеция, Норвегия, Франция и Германия.

Един мъчителен, но дълбоко разтърсващ филм за получена и изгубена любов, за красотата и нещастието да си млад и за едно цяло поколение, което изглежда безнадеждно и изгубено в страна, която режисьорката с право нарича "Депресирана федерация". Сниман в продължение на 12 години под формата на видео дневник и обогатен с естетиката на пънка, филмът е знак за идването на един обещаващ нов глас в документалното кино.

© София ДокуМентал Фестивалът за документално кино продължава до 28 септември

Международният филмов фестивал "София Документал" продължава до 28 септември 2022 г., като зрителите могат да се насладят на още документални заглавия в Дом на киното, Чешки център и Люмиер. Пълната програма и часовете на прожекциите може да видите тук.