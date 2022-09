"Театър на чудесата" предлага среща с изкуствен интелект и научен експеримент на живо

© Театър на чудесата Плакат на събитието

За втора поредна година "Театър на чудесата" ще представи на софийската публика поредица от изключително актуални за съвременното глобално общество теми, разказани на езика на науката и изкуството. Мултижанровият фестивал ще се проведе в София от 27 до 30 октомври в "Топлоцентрала".

Тестване на живо на изкуствен интелект, дискусия на актуалната тема за постмодерната медийно-информационна среда и начините, по които тя манипулира обществото, и практическо ателие за най-запалените любители на "научния сторителинг" са само част от атрактивните теми на събитието.

Акценти от програмата

На 27 октомври от 18.30 ч. в зала 2 на "Топлоцентрала" столичани ще могат да гледат Improbotics - импровизирано театрално шоу, изпълнено с технологии и съдържащо научен експеримент на живо, базиран на теста на Тюринг.

© Peter Theunissen Improbotics

Действителен чатбот, базиран на изкуствен интелект, участва в шоуто и се опитва да се представи като човек, докато изпраща реплики до един от импровизаторите чрез слушалка. Трудното и забавно предизвикателство пред публиката е да се опита да намери физически и емоционален смисъл в реплики, генерирани от изкуствения интелект, които може въобще да нямат такъв.

Improbotics е разработена от компютърните учени Пьотр Мировски (Великобритания) и Кори Матюсън (Канада). Те са създатели на чатбот с изкуствен интелект, базиран на модели за това как функционира езикът. Този софтуер може да създава текст, като предвижда думи въз основа на всички използвани преди това. Чрез фина настройка на тези модели на субтитрите на повече от 100 000 филма Алекс може не само да генерира думи в изречения, но и да провежда диалози.

Трейлър на "Improbotics"

На 28 октомври от 19.00 ч. в Зала 1 на "Топлоцентрала" зрителите ще имат възможност да поразмишляват върху една вечна тема - тази за любовта. Това ще се случи чрез лекционния спектакъл So Is This Love? на д-р Катриен Шауброк и д-р Бен Верховен (Белгия). Любовта е дума, натоварена с много значения. Катриен и Бен изследват различни любовни връзки и какво точно означава любовта. Любовта приема много форми, които са субективни. Осъзнаването на този факт може да бъде както освобождаващо, така и много объркващо.

На 29 октомври от 10.00 ч. в Зала 2 на "Топлоцентрала" българските почитатели на креативния сторителинг ще получат възможност да се включат в изключително интересния уъркшоп "Creative Storytelling and Science Communication: Как да създадем и разкажем хубава и запомняща се история на научна тема" с автори добре познатите на родната публика Димитър Узунов и д-р Владимир Божилов.

Театралният режисьор и организатор на "Театър на чудесата" в България, познат и от лятната академия Summer Scriptwriting Base, Димитър Узунов заедно с популярния астрофизик и комуникатор на науката Владимир Божилов ще дадат на участниците практически инструменти за това как да създадат и разкажат пред публика завладяваща история на научна тема.

© Театър на чудесата Димитър Узунов и Владимир Божилов

Участниците ще се запознаят с различни формати за комуникация на науката и с основите на успешното създаване и разказване на истории. Ателието е предназначено за учени и любители на науката, учители и преподаватели, както и към всеки, който би желал да подобри комуникационните си умения.

Скоро ще излезе и пълната програма на фестивала, включваща продукции, които пристигат от световни научни изложения и иновативни формати, както и любопитни подробности за международните участници.

Фестивалът "Театър на чудесата" се организира в България от "Арте Урбана Колектив" в партньорство с RATIO и Регионален център за съвременни изкуства "Топлоцентрала" и с подкрепата на програма "Творческа Европа" и Национален фонд "Култура". "Театър на чудесата" е част от европейския проект CURIOUS.

Билетите за фестивала са на цени: пълен фестивален пропуск - 79 лв.; единичен билет - 15 лв.; дневен билет (за 29 и 30 октомври) - 29 лв. Билетите могат да бъдат закупени онлайн и на касите на "Топлоцентрала".