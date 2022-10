Джони Деп и Алис Купър забиват в София с "Холивудски вампири"

© Joker Media От ляво надясно - Джо Пери, Алис Купър, Джони Деп и Томи Хенриксен

Групата "Холивудски вампири" (Hollywood Vampires) ще свири за първи път пред българската публика на 12 юни 2023 г. в "Арена София". Известният повече като актьор Джони Деп, рок легендата Алис Купър и Джо Пери от "Аеросмит" ще изсвирят едни от най-големите рок хитове на всички времена, а към тях ще се присъедини и китаристът на "Алис Купър" Томи Хенриксен.

Концертът в София е част от европейското турне на групата, която се завръща на сцената след 3-годишна пауза. Тя трябваше да свири през септември 2021 г. в София, но концертът беше отменен.

Джони Деп, Алис Купър и Джо Пери създават "Холивудски вампири" в памет на рок звездите, починали през 70-те години. Техният сетлист включва едни от най-големите хитове на легендарни рок групи като The Who, "Лед Цепелин", "Моторхед", както и Дейвид Боуи. Групата ще изпълни и собствен репертоар от последния им студиен албум "Rise" (2019), който включва синглите "Heroes", "The Boogieman Surprise" и "Who's Laughing Now".

"Холивудски вампири" е създадена през 2015 г. и носи името на небезизвестния клуб на знаменитости, създаден от Алис Купър през 1970-те години. В него членуват рок величия като Джон Ленън, Кийт Мун (The Who) и Мики Доленц (The Monkees). "Холивудски вампири" имат издадени два студийни албума с участието на гост-музиканти от ранга на Пол Маккартни, Слаш и Брайън Джонсън от AC/DC.

Продажбата на билети започва на 4 ноември в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в други търговски обекти. От 2 ноември в продажба влизат и ексклузивни ВИП пакети за концерта.