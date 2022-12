Кристен Стюарт оглави международното жури на Берлинале 2023

© The Berlinale

Кристен Стюарт ще бъде председател на международното жури на 73-ия Международен филмов фестивал в Берлин през февруари.

"Кристен е един от най-талантливите и многопластови актьори на своето поколение. От Бела Суон до принцесата на Уелс, тя е дала живот на вечни герои. Млада, блестяща и с впечатляваща работа зад гърба си, Кристен Стюарт е идеалният мост между САЩ и Европа", казаха директорите на "Берлинале" Мариет Рисенбек и Карло Чатриан в разпространено от фестивала съобщение.

Актьорската кариера на Кристен Стюарт започва още през 1999 година, когато е едва на 9-годишна възраст. Само три години по-късно тя участва заедно с Джоди Фостър в "Паник стая". Нейният международен пробив идва със сагата "Здрач" в пет части (2008-2012) и нейното вампирско превъплъщение. През 2010 г. тя присъства на Берлинале с независимата продукция Welcome to the Rileys (реж. Джейк Скот). Същата година тя получи наградата Orange Rising Star за най-добър новодошъл на BAFTA.