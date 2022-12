Още за "Златен глобус": "Баншите от Инишерин" оглави тазгодишните номинации

Извънредна новина Най-важните новини в момента, в който се случват - директно в имейла Ви.

Комедийна драма на Мартин Макдона "Баншите от Инишерин" (The Banshees of Inisherin) оглави тазгодишните номинации за "Златен глобус".

Церемонията по връчването на 80-годишните награди "Златен глобус" ще се състои на 10 януари в Бевърли Хилс.

Продълженията на "Аватар" и "Топ Гън" са номинирани за "Златен глобус"

"Баншите от Инишерин" получи осем номинации в понеделник. Продълженията на "Аватар" - "Природата на водата" и "Топ Гън" ще се изправят срещу "Елвис", "Семейство Фабелман" на Стивън Спилбърг, и историята на манипулативния диригент "Тар, за голямата награда за най-добър драматичен филм, съобщи "Ройтерс".

В класацията се нареждат още "Всичко навсякъде и наведнъж", "Вавилон", "Стъклен лук: Мистерия от ножовете" и "Триъгълник на тъгата" ("Идиотският триъгълник").

Претендентките за приза за най-добра актриса в телевизионна драма са Ема Дарси за "Домът на дракона", Лора Лини за "Озарк", Имелда Стонтън за "Короната", Хилари Суонк за "Аляска дейли" и Зендая за "Еуфория".

Носителят на наградата за най-добър актьор в телевизионна драма ще бъде избран измежду Джеф Бриджис за "Старецът", Кевин Костнър за "Йелоустоун", Диего Луна за "Андор", Боб Оденкърк за "Обадете се на Сол" и Адам Скот за "Разделение".

Том Круз, Уил Смит и Дженифър Лорънс са част от звездите, които не получиха номинации за "Златен глобус".

За най-добра актриса в телевизионен сериал - драма - номинацията печели Имелда Стаунтън за ролята си на кралица Елизабет II в "Короната" (The Crown). Джонатан Прайс спечели номинация за най-добър актьор в поддържаща роля в телевизионен сериал - драма за ролята си на принц Филип.

В категорията номинация за най-добър режисьор ще се надпреварват: Джеймс Камерън с "Аватар: Природата на водата", Даниел Шайнерт, Даниел Кван за "Everything Everywhere All At Once", Баз Лурман за "Елвис", Мартин Макдона за "Баншите от Инишерин" и Стивън Спилбърг със "Семейство Фабелман" .

В категория най-добър сценарий за филм номинирани са: Тод Фийлд - TAR, Даниел Шайнерт, Даниел Кван - "Everything Everywhere All At Once", Мартин Макдона - "The Banshees of Inisherin", Сара Поли - "Жените говорят" и Тони Кушнер, Стивън Спилбърг - "The Fabelmans".

В категория най-добър филм - анимационен номинирани са: "Пинокио" на Гийермо дел Торо; "Inu-Oh"; "Marcel the Shell with Shoes On"; "Котаракът в чизми: Последното желание" и "Turning Red".

За най-добър чуждоезичен филм се борят Германия, Аржентина, копродукция на Нидерландия, Франция и Белгия, както и Южна Корея и Индия.

За най-добър драматичен сериал се борят "Обадете се на Сол", "Короната", "Домът на дракона", "Озарк" и "Разделение".