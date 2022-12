Бъкингамският дворец е готов за Коледа

© Reuters

Бъкингамският дворец е готов да посрещне Коледните и Новогодишни празници, публикувайки и първата кралска коледна картичка от управлението на крал Чарлз III.

Снимката на краля и кралицата консорт Камила е направена от Сам Хюсеин на игрите в Бреймар в Шотландия на 3 септември, пет дни преди смъртта на кралица Елизабет II и когато Чарлз все още беше принц на Уелс, уточнява "Ройтерс".

Тази Коледа ще бъде първата за кралското семейство без кралицата, която обикновено прекарваше ваканционния период в Сандрингам, нейното провинциално имение в провинциален Норфолк на около 100 мили северно от Лондон, припомня CNN.

На коледната картичка кралят е в профил, а кралицата гледа към него с усмивка. Крал Чарлз III носи бежов костюм с раирана вратовръзка, а съпругата му - зелена шапка и сако.

Междувременно принц Уилям и Катрин, също споделиха семейна снимка, чрез която изпратиха "слънчеви поздрави за Коледа".

© The Prince and Princess of Wales

Чрез Twitter профила на принца и принцесата на Уелс бе споделена семейна снимка под надслов "за тазгодишната коледна картичка". На нея са Уилям и Кейт заедно с принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.

Петимата се държат за ръце, всички облечени небрежно със спортни дънки, а децата - с шорти и маратонки. Кадърът е заснет от фотографа Мат Портеъс по-рано тази година в Норфолк, където семейство прекарва голяма част от времето си.