Филмовата академия обяви краткия списък със заглавия преди номинациите за "Оскар"

Американската филмова академия представи в сряда кратките списъци за наградите "Оскар" през 2023 г. в 10 категории, сред които документални и международни филми, както и за късометражен документален филм, грим и прически, оригинална музика, оригинална песен, късометражен анимационен филм, късометражен игрален филм, звук и визуални ефекти.

"Аватар: Природата на водата", "На Западния фронт нищо ново", "Елвис" и "Пинокио" на Гийермо дел Торо са сред филмите, които ще се класират в различните категории, пише The Hollywood Reporter.

Петнадесет международни игрални филма се класират сред заглавията от 92 държави и региони, които отговарят на условията. Списъкът включва "Близо" (Белгия), "Решение за напускане" (Южна Корея), "На Западния фронт нищо ново" (Германия), "Бардо" (Мексико) на Алехандро Иняриту и "Джойленд", с който Пакистан получава първия си филм в краткия списък за "Оскар". Международното участие на Индия е с Last Film Show.

Филмът "На Западния фронт нищо ново" (All Quiet on the Western Front) е включен и в краткия списък за грим и прически, музика, звук и визуални ефекти.

Тази година за участие в конкурса бяха допуснати 144 документални филма, а 15 от тях се класираха напред, включително All That Breathes, Fire of Love и Moonage Daydream, който попадна в краткия списък в категорията за звук. В списъка е и Navalny за руския опозиционен лидер Алексей Навални, както и музикалният документален Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song за един от най-великите музиканти на нашето време - Ленард Коен. Изненадващо е отпадането на документалния филм Good Night Oppy за марсохода на НАСА "Опортюнити".

Десет заглавия продължават напред в категорията "Грим и прическа" за 95-ите награди "Оскар". Общо пет ще са филмите, които ще се класират за официалните номинации. В листа със заглавията попадат "Аватар: Природата на водата", "Вавилон" с Брат Пит и "Елвис".

Петнадесет партитури се класират напред от 147 отговарящи на условията в категорията за оригинална музика. Списъкът включва няколко предишни носители на "Оскар", сред които петкратният носител на "Оскар" Джон Уилямс за "Фейбълмен" (с 53 номинации Уилямс е най-номинираният жив човек), Лудвиг Гьорансон за "Черната пантера: Уаканда завинаги"; Хилдур Гуднадотир за "Жените говорят" на Сара Поли (вторият ѝ филм, Tár, на Тод Фийлд, не премина през този кръг); и Александър Деспла за "Пинокио" на Гийермо дел Торо. The Hollywood Reporter уточнява, че "Пинокио" е бил допълнително номиниран за песента Ciao Papa и нейното звучене.

В категорията за най-добра песен членовете на музикалния клон на академията нареждат Риана, Лейди Гага и Тейлър Суифт. Индийският филм RRR влиза в късия списък заради енергичната си песен Naatu Naatu.

Късият списък на филмовата академия преди номинациите може да се види тук.

Гласуването за номинации започва в четвъртък, 12 януари 2023 г., и приключва във вторник, 17 януари 2023 г.

Номинациите за най-престижните награди в света на киното ще бъдат обявени във вторник, 24 януари 2023 г.

Церемонията по връчването на 95-ите награди "Оскар" ще се проведе в неделя, 12 март 2023 г., в "Долби тиътър" в Лос Анджелис и ще бъде предавана на живо по ABC.