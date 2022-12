Личностите, с които светът се сбогува през 2022 година

© Дневник

В последния ден на 2022 г. отново е момент да отдадем почит и на знаковите имена от българския обществен и артистичен живот, както и на големите холивудски звезди и забележителните лица, които ни напуснаха. За съжаление през тази година освен в стари конфликти по света, терористични действия и бедствия, хиляди хора загубиха живота си и във войната на Русия срещу Украйна, която продължава и днес. Почит и за тях.

Сред онези, които починаха през последните 12 месеца бе и кралица Елизабет на 96 години, с което сложи край на най-дългото управление в британската история. Отидоха си личности като журналистите Нери Терзиева и Ясен Бориславов, писателя Антон Дончев, телевизионната водеща Анахид Тачева, илюзиониста Астор. В световен мащаб се сбогувахме с хора като Роби Колтрейн, Оливия Нютън-Джон, Рей Лиота, Кулио, Тейлър Хокинс, Дебора Джеймс, фронтменът на The Specials Тери Хол, звездата на Faithless Макси Джаз и много други. В самия край на годитата си отидоха кралят на футбола Пеле и един от най-прочутите британски модни дизайнери Вивиан Уестууд. Припомняме загубите хронологично:

Януари

Сър Сидни Поатие, първият чернокож актьор, отличен с "Оскар" за най-добра мъжка роля, почина на 94 години. Поатие, смятан за последната от големите звезди от Златната епоха на Холивуд, почина в първите дни на месец януари. Той бе отличен с награда "Оскар" през 1964 г. за играта си в "Lilies of the Field" (1963) на Ралф Нелсън по едноименния роман от 1962 г. на Уилям Едмънд Барет.

През 1974 г. кралица Елизабет II го обяви за рицар, през 2009 г. получи Президентския медал на свободата, най-високото гражданско отличие на САЩ. През 1999 г. Америкаският филмов институт го постави на 22-ро място в списъка с актьори "100 години... 100 звезди". Днес от този списък жива е единствено 88-годишната София Лорен.

Майкъл Лий Адей, американският певец Мийт Лоуф (на английски: Meat Loaf - прякор от детските му години), почина на 74-годишна възраст през януари, оставяйки след себе си хитове като "Бих направил всичко за любовта" (I Would Do Anything for Love).

Кариерата на Мийт Лоуф продължи шест десетилетия, през които продаде над 100 милиона албума по целия свят и участва в над 65 филма, между които "Боен клуб", "Фокус" и "Светът на Уейн". ''Bat Out of Hell'' остава един от 10-те най-продавани албума на всички времена.

Боб Сагет, американският комик, който стана първи водещ на шоуто "Най-смешните домашни видеоклипове на Америка" и бе звезда на телевизионния сериал "Пълна къща" през 80-те и 90-те години на миналия век, бе намерен мъртъв в хотелска стая във Флорида на 9 януари. Месец по-късно семейството му съобщи, че комикът е починал от травма на главата, причинена случайно.

Певицата Рони Спектър, вдъхновявала "Бийтълс" и "Стоунс", почина на 78-годишна възраст след кратка битка с рака. Тя бе част от момичешката група "Ронетс" и стана популярна с хитовете "Be My Baby", "Baby I Love You" и "Walking in the Rain".

Февруари

В първите дни на февруари Индия, втората държава с най-голямо население в света, бе в двудневен национален траур в памет на легендарната певица Лата Мангешкар. Наричана Славея на Индия, Мангешкар почина на 92 години в болница в Мумбай след като се разболя от COVID-19. За седем десетилетия певицата записва 30 000 песни на 30 езика, композира, продуцира и вдъхновява. В национална икона се превръща с работата си в Боливуд, където пее в над 1000 филма.

На 9 февруари, на 93-годишна възраст, почина певицата Ахинора Куманова, по-известна като Нора Нова. Тя е първата българка участвала в музикалния конкурс на "Евровизия", където представлява ФРГ, и влязла в западноевропейски класации.

Февруари се оказа черен и за британската рок и прогресив сцена. Битката с рака загуби фронтменът на "Прокъл харъм" Гари Брукър. В съобщение семейството му припомни музикалната кариера на Брукър и работата му с Ерик Клептън, Ринго Стар, Поу Маккартни и Джордж Харисън. Рок музикантът участва във филма на Алън Паркър "Евита" от 1996 година, където играе и Мадона.

Март

Носителят на "Оскар" и един от най-известните филмови актьори през 80-те години, Уилям Хърт, почина на 71-годишна възраст. През 2018 г. актьорът разкри, че е бил диагностициран с рак на простатата в терминален стадий и че има метастази в костите. Хърт спечели "Оскар" през 1985 г. за главна мъжка роля за изпълнението си във филма "Целувката на жената паяк" и има още три номинации за "Деца, забравени от бога", "Телевизионни новини" и "История на насилието".

През март си отиде дългогодишният програмен директор на Центъра за либерални стратегии (ЦЛС) Антоанета Приматарова. Тя бе посланик на България в Швеция, а от 1999 до 2001 г. бе посланик на страната ни към Европейския съюз и заместник главен преговарящ на България за присъединяването към Общността от 2000 до 2001 г. Приматарова е носител на наградата на Съюза на преводачите в България, на фондация "Артур Лундквист" за превод и разпространяване на шведската литература и култура в България (многократно през 1980-те и 1990-те години) и на почетен знак "Лаврова клонка" на Министерство на външните работи (2001 г.).

Барабанистът на Foo Fighters Тейлър Хоукинс почина внезапно на 50-годишна възраст. Музикантът бе намерен мъртъв в хотелската си стая в Богота, Колумбия, по време на турне на групата. Причината - наркотици.

Април

През април залезе усмивката на госпожа Ракел Ачмонек. Американската актриса Лиз Шеридан почина на 93-годишна възраст. Българската публика най-често я свързват с ролята на любопитната съседка от сериала "Алф", който продължава да се върти по един от комедийните канали у нас.

Памела Рук, която се превърна в икона на британската пънк рок сцена под името Джордан, почина на 66-годишна възраст. Тя бе най-известна с работата си със скандалната група "Sex Pistols" и бе модел на модната дизайнерка Вивиен Уестууд. В телевизионния сериал на Дани Бойл за "Sex Pistols" ролята на Джордан се играе от звездата от "Игра на тронове" Мейзи Уилямс.

Май

Най-известният български илюзионист Антраник Шаварш Арабаджиян - Астор почина на 15 май на 78-годишна възраст. Астор бе председател на Съюза на илюзионистите в България. В биографията си бе записал много награди, сред които "Златен Оскар от Международното братство на маговете за магическо изкуство (Питсбърг, САЩ, 1981), на "Купа на викингите (Норвегия, 1978), на годишна награда "Феномен" на едноименната асоциация (12 март 1999), на орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен (17 май 2007), на наградата на Съюза на артистите в България "Икар 2008" в категорията "Вариететно изкуство" за атрактивност и оригиналност на илюзионен номер "Али Баба" (27 март 2008).

Рей Лиота, прочут с ролите си в "Добри момчета", "Копланд" и "Ханибал", издъхна в съня си в Доминиканската република, където бил за снимки на филма "Опасни води". Актьорът бе на 67-годишна възраст. След малки роли в телевизията и киното, Лиота е номиниран за "Златен глобус" за изпълнението си в "Нещо щуро" от 1986 г. През 1989 г. влиза в образа на Хенри Хил в класиката на Мартин Скорсезе "Добри момчета". През лятото на 2021 г. актьорът бе в България за снимките на филма "1992", където играе в главната роля.

Музикалният свят загуби през май кийбордиста на Depeche Mode Андрю (Анди) Флетчър. Флетчър, който е един от основателите на групата и нейн мениджър, почина на 60 години. През 2002 г. създава свой собствен музикален лейбъл Toast Hawaii. През 2020 г. заедно с останалите от Depeche Mode, бе в писан сред легендите в Залата на славата на рокендрола. Въпреки липсата на Анди, през 2023 година Дейв Гаан и Мартин Гор ще издадат 15-и студиен албум, който носи името "Memento Mori", и който ще бъде подкрепен от едноименно турне.

Евангелос Одисеас Папатанасиу - музикантът, световно известен просто като Вангелис, издъхна на 79 години в болница във Франция, където бе лекуван от COVID-19. В биографията си гръцкият композитор на ню ейдж и електронна музика, записа над 50 албума, а допълнителна слава му донесе филмовата музика към Blade Runner (1982), Missing (1982), Antarctica (1983), The Bounty (1984), 1492: Conquest of Paradise (19992 ) и Александър (2004). Неговата музика е използвана и в документалната поредица на PBS от 1980 г. Cosmos: A Personal Voyage на Карл Сейгън. През 1980 г. той композира музиката за "Огнени колесници", за който печели Оскар за най-добра оригинална музика.

Юни

Известната журналистка Нери Терзиева почина на 2 юни в пловдивска болница на 70-годишна възраст.

"Името на Нери Терзиева е първият екранен знак, че в началото на 1990 г. България е свободна страна. С първата нейна поява и то централното време 20 часа, зрителят получава два шока наведнъж: първо е името, а секунди след него идва езикът. Той е обърнат изцяло към хората. Ясен е. Съдържа факти, подрежда ги по важност. Екранът за първи път проговаря на същия език, на който хората говорят помежду си", е едно от добрите обобщения за приноса й за журналистиката. Месец след кончината ѝ, Общинският съвет на Пловдив прие с пълно единодушие да бъде обявена за почетен граждани на Пловдив за изключителния ѝ принос към издигането авторитета и престижа на града в национален и международен мащаб.

Еталонът Нери

На 87-годишна възраст през юни издъхна един от най-богатите мъже на Европа - италианецът Леонардо дел Векио, издигнал се от сирак, отгледан в сиропиталище, до милиардер и основател на империя от луксозни брандове като Ray-Ban и Oakley. За историята на собственика на Ray-Ban може да прочетете тук.

Юли

Още в първата седмица на летния юли, настроението бе помрачено от новините отвъд Океана. Тогава почина актьорът Джеймс Каан, изиграл култовата роля на гангстера Сони Корлеоне във филма "Кръстникът". Той бе на 82-годишна възраст. За ролята си в "Кръстникът" Каан има номинации за наградите "Златен глобус" и "Оскар". През годините актьорът-ветеран е участвал в над 100 филма и сериала, а също и в театрални роли.

Няколко дни по-късно дойде още една тъжна вест, за кончината на актьора Тони Сирико от сериала "Семейство Сопрано", който почина на 79 години. Актьорът изигра симпатичния, но опасен гангстер Поли Уолнътс в сериала на HBO. Той бе и сред любимите актьорои на режисьора Уди Алън.

Питър Брук - един от най-талантливите и провокативни режисьори на следвоенна Великобритания, почина на 97 години. Кариерата на Брук преминава през пиеси на Шекспир, мюзикъли на Бродуей и кино, включително адаптация на "Повелителят на мухите".

В средата на 20-те си години питър Брук има репутацията на "ужасното дете" на британската сцена. Но през следващите десетилетия оставя своя отпечатък върху театъра, нарушавайки много установени правила. На 20-годишна възраст е назначен за директор на Birmingham Repertory Theatre. През 70-те години обръща гръб на английския театър и се премества в Париж, където основава експериментална театрална компания, наречена Международен център за театрални изследвания.

През юли, часове преди изборите в Япония, бе прострелян бившият премиер на страната по време на митинг. По-късно Шиндзо Абе почина, а извършителят заловен.

Първата съпруга на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп почина на 73-години от сърдечен пристъп и падане по стълбите, докато била в дома си в Манхатън. Ивана Тръмп се омъжва за Доналд Тръмп през 1977г. и двамата имат три деца - Доналд младши, Иванка и Ерик. Двойката се разделя през 1992г., като разводът им в продължение на месеци е най-обсъжданата светска новина в САЩ.

Август

Певицата Оливия Нютън-Джон, звезда от мюзикъла "Брилянтин", издъхна в ранчото си в Калифорния на 73 години. В годините тя няколко пъти бе диагностицирана с рак.

През дългата си кариера Нютън-Джон печели четири награди "Грами" и продава повече от 100 милиона албума. Един от най-големите ѝ хитове и до днес остава песента "Magic". За ролята си на Санди в "Брилянтин" (1978 г.), където си партнира с актьора Джон Траволта, получава наградата за любима филмова актриса - Награда на публиката.

На 12 август дойде новината, че животоподдържащите системи, които поддържаха американската актриса Ан Хечи, са изключени. Тя бе в мозъчна смърт след катастрофа с автомобил в Лос Анджелис. Ан Хечи стана популярна през 90-те години с филми като "Дони Браско" (1997), "Вулкан" (1997), "Шест дни, седем нощи" (1998), "Завръщане в Рая" (1998) и други.

Септември

На 8 септември, само два дни след като беше заснета да назначава своя 15-и министър председател, кралица Елизабет II - единственият монарх, когото повечето британци са познавали, и когото голяма част от останалия свят също смяташе за "кралицата" - почина в шотландския си дом от старост.

Преди настъпването на есента си отиде и актьорът Досьо Досев, който почина на 88-годишна възраст. Той бе сред основателите на театър "София", на сцената на който игра в продължение на 40 години, а в биографията си записа участие в повече от 70 филма и сериали, сред които "Песен за човека" (1954), "Мъже в командировка" (1969), "Князът" (1970), "Краят на песента" (1971), "Гневно пътуване" (1971), "Дубльорът" (1974), "Чуй петела" (1978), "Куршум за рая" (1992), "Пансион за кучета" (2000), "Подгряване на вчерашния обед" (2002), "Принцът и просякът" (2005), "Слънчево" (2013) и др.

През септември почина Хилари Мантел - най-продаваната британска писателка, известна най-вече със своята награждавана историческа трилогия "Вълци" (Wolf Hall). Тя бе на 70 години.

Още млад, на 59-годишна възраст, издъхна рапърът Кулио, чието истинско име е Артис Айви-младши. Една от най-известните песни на музиканта, носител на "Грами", е хитът "Gangsta's Paradise" от 1995 година.

Октомври

Популярният български писател Антон Дончев почина на 20 октомври на 92-годишна възраст след тежко боледуване. Най-известната творба на Дончев, академик на Българската академия на науките, е романът "Време разделно". Книгата излиза през 1964 г., а е филмирана през 1987 г., когато тече т. нар. възродителен процес на принудителна смяна на имена на българските граждани.

На 96-годишна възраст почина легендарната актриса Анджела Лансбъри. Тя доби световна популярност като писателката-детектив Джесика Флечър, главната героиня в сериала "Убийство по сценарий" (1984-1996), но през своята кариера, продължила почти осем десетилетия, е изиграла над 100 роли на екрана и още много на сцената. Лансбъри, която се превъплащава в майката на Елвис Пресли и г-жа Потс от Мери Попинс, през 2013 г. получи почетен "Оскар" от Американската филмова академия, а през 2014 г. кралица Елизабет II я обяви за дама командор на Британската империя за нейния принос в драматичното изкуство, благотворителността и филантропията.

Роби Колтрейн (рождено име Антъни Робърт Макмилън), актьорът изиграл Хагрид в поредицата за Хари Потър, си отиде на 72 години след влошено здравословно състояние. Във филмографията на шотландския актьор, комедиант и писател влизат заглавия от филмите за Джеймс Бонд - "Златното око" (1995) и "Само един свят не стига" (1999).

Сцената се прости и с певеца Джери Лий Луиз, който почина на 87-годишна възраст в дома си в Мемфис, Тенеси. Той бе от поколението рок бунтари, появили се през 50-те години на миналия век, като Елвис Пресли, Чък Бери и Литъл Ричард. Сред най-известните песни на Джери Лий Луиз са "Great Balls of Fire" и "Whole Lotta Shakin' Goin' On". Луиз беше приет в Залата на славата на рокендрола през 1986 г., стана носител на наградата за цялостно творчество на Академията за звукозапис през 2005 г., а на 86-годишна възраст влезе и в Залата на славата на кънтри музиката.

Ноември

Телевизионната водеща Анахид Тачева почина на 18 ноември на 82-годишна възраст. Тя бе дългогодишна водеща на новините на държавната телевизия, където започва да води емисия "По света и у нас" през 1962 г. Била е съпруга на актьора Коста Цонев. Покойният журналист Димитър Цонев е нейн син.

През ноември си отиде иранецът Мехран Карими Насери, живял 18 години на парижкото летище "Шарл де Гол" и със съдбата си вдъхновил създаването на филма "Терминалът" на Стивън Спилбърг. Освен във филма с Том Ханкс от 2004 г., сагата на Карими е залегнала в един френски филм и в една опера.

На 12 ноември дойде тъжната вест за кончината на Емануил Манолов - Бадема. 87-годишният музикант бе един от легендарните саксофонисти на българския джаз, работил с оркестрите на Еди Казасян и Леа Иванова, Васко Алипиев, Хорст Крюгер - секстет, Клаус Ленц. Свирил е в група "Макове" на Лили Иванова и като солист в Биг бенда на БНР под ръководството на Вили Казасян. Бил е и ръководител на оркестъра "Дикси Суинг".

На 63 години си отиде и Айрийн Кара, прочула се с песните към филмите "Fame" ("Слава") и особено с "Flashdance". Още с екранизацията на ("Слава") през 1980 г. и участието на Кара, филмът вдъхновява много млади хора да се занимават с танци, хореография и сценични изкуства. Наградата "Оскар" идва за нея през 1983 г., когато е отличена за най-добра песен за "Flashdance" от едноименния филм.

На едва 34-годишна възраст почина певецът и рапър Арън Картър. Той е по-малкият брат на Ник Картър от известната момческа група Backstreet Boys. Официална причина за смъртта на младия изпълнител с пет студийни албума зад гърба си, не бе оповестена, но в годините назад Картър говори за зависимостта си към дрогата.

Последният ден от месеца започна с вестта за смъртта на родената във Великобритания вокалистка, текстописка и клавиристка на групата "Флийтуд Мак" Кристин Маквий. Тя почина на 79-годишна възраст.

Британско-американската група "Флийтуд Мак", основана в Лондон през 1967 г., е продала над 100 милиона копия от записите си по света, което я прави една от най-успешните в историята.

Декември

Последният месец на годината започна с новината, че актрисата Кърсти Али е загубила битката си с рака.

71-годишната актриса бе добре известна на зрителите с ролите си в сериала "Бар Наздраве" и филми като "Виж кой говори". Тя е носителка на две награди "Еми". През 1982 г. участва в "Стар Трек: Гневът на Хана" и така попада в полезрението на критиците. През 1995 г. получава звезда на Алеята на славата в Холивуд.

Световноизвестният американски композитор на филмова музика Анджело Бадаламенти почина на 85-годишна възраст, оставяйки в историята творби като темата от сериала на Дейвид Линч от 90-те години на миналия век "Туин пийкс". За тази музика композиторът печели "Грами" за най-добро инструментално поп изпълнение през 1990 година.

На 74-годишна възраст починал един от най-големите треньори в българската лека атлетика - Георги Димитров. Бивш състезател в хвърлянето на копие през 70-те години на миналия век, Димитров работи в различни дисциплини в атлетиката. Най-голямото постижение в треньорска му кариера е олимпийската титла на Йорданка Донкова на 100 метра с препятствия от Сеул 1988. Под ръководството на Димитров Гинка Загорчева поставя световен рекорд на 100 метра с препятствия и печели световната титла.

53-годишният Синиша Михайлович не успя да вземе надмощие над левкемията, с която се бореше през последните години. В Сърбия Михайлович имаше най-много мачове за "Цървена звезда". След това кариерата му се насочи към Серия А. В италианското първенство има над 300 мача за "Рома", "Сампдория", "Лацио" и "Интер". За националния отбор на Югославия е изиграл 63 двубоя и има десет гола. Треньорската му кариера започна като помощник в "Интер" през 2006 г., а след това е водил "Болоня", "Сампдория", "Милан" и други.

Изтъкнатият български изкуствовед доц. д-р Ружа Маринска почина на 78-годишна възраст. Тя бе бивш директор на Националната художествена галерия през втората половина на 90-те години и дългогодишен преподавател по история на изкуството в Националната художествена академия и в Нов български университет.

Тъжната вест за кончината на Любинка Нягулова, която четеше новините по Българската национална телевизия (БНТ) през 70-те и 80-те години на миналия век, а впоследствие беше и преподавател, обучила стотици млади журналисти на правоговор, дойде на 20 декември.

Британците се сбогуваха с филмовия режисьор Майк Ходжис, който почина на 90-годишна възраст в Дорсет, оставяйки в биографията си филмите "Флаш Гордън" от 1980 година с участието на Орнела Мути, Макс фон Сюдов и музиката на "Куин", и "Хванете Картър" от 1971 година.

Музикалният свят загуби Максуел Фрейзър, по-известният като Макси Джаз вокал на британската електронна група "Фейтлес" (Faithless). Той бе на 65 години.

Faithless добиха известност с хитове като "Insomnia" и "We Come 1", а музиката им обиколи света още в годината на своето основаване през 1995 г. Макси Джаз пишеше песните, освен че бе основният вокалист. Започва с хип-хоп, зад гърба си има и кариера като джиджей.

На 58 години почина журналистът Ясен Бориславов. Той беше доктор по "История на българската журналистика", доцент и дългогодишен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация. Автор на книгите "Боб и метафизика. Кулинарно-исторически етюди", "Виното. Българска енциклопедия", "Българската журналистика между двете световни войни (1919-1939)", "Естествена история на българския смях", "Българският хумористично-сатиричен периодичен печат между двете световни войни".

Британският актьор Стивън Гриф, известен с ролята си на командир Травис в телевизионната поредица "Седморката на Блейк", почина на 78 години. Сред филмовите и телевизионни участия на Гриф бяха заглавията "Гражданинът Смит", "Доктори", "Възкръсналите", "Казанова" и "Спартан". Една от последните му роли бе на председател на британския парламент в телевизионния сериал "Короната" по "Нетфликс".

В предпоследния ден на годината родната сцена се прости с актрисата Адриана Андреева, която почина на 28 декември. Тя притежаваше един от златните гласове на българския дублаж и бе сред доайените на Народния театър "Иван Вазов", където прекарва почти три десетилетия от над половинвековната си творческа кариера. Гласът ѝ запознава българските зрители с герои от емблематични сериали и филми като "Синьо лято", "Птиците умират сами", "Богат беден", "Далас", "Малка къща в прерията", "Бар "Наздраве", "Наследството на Гулденбург". Дълги години озвучава и жълтото пиле в "Улица Сезам".

Легендата на бразилския и световен футбол футбол Пеле почина на 82-годишна възраст след дълъг престои в болница в Сао Пауло. Бразилецът е смятан за един от най-великите играчи, като оставя значима следа с головете си. След края на кариерата си Пеле остава известен като Краля на футбола. През 2000 г. ФИФА го определи за футболист №1 на 20-ти век. Спомен за Пеле - тук.

Новината за смъртта на 81-годишната модна дизайнерка Вивиан Уестууд дойде късно вечерта в последния четвъртък на годината. Уестууд си извоюва слава с бунтарски дух, пънк и ню уейв стил през 70-те години. След това десетилетия наред тя продължи да облича едни от най-известните модели и имена в шоубизнеса. Бунтарката бе обявена за дама през 1992 г. от кралица Елизабет, която я награди с Ордена на Британската империя. Но, винаги желаеща да шокира, Уестууд се появи в Бъкингамския дворец без бельо - факт, който тя доказа на фотографите с разкриващо завъртане на полата си.

В предпоследния ден на 2022г. си тръгна известната телевизионна журналистка Барбара Уолтърс.

В последния ден на годината, от Ватикана съобщиха за смъртта на бившия папа Бенедикт XVI, починал ден по-рано. Той беше на 95 години. Повече - четете тук.

Този списък е обширен, но не претендира за изчерпателен.