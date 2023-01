Заведи ме на концерт: музикални събития, които да не пропуснете през 2023

© Pexeles.com

По всичко изглежда, че 2023 година тръгна по ноти, след като и Мадона обяви турне, в което ще звучат хитовете й от 40 години музикална кариера. Celebration tour ще е и в Европа през есента. България не е в списъка, но големите европейски столици - да, а билетите вече са в продажба.

Много групи и изпълнители обявиха датите за летните си турнета и концерти още през 2022г. В рамките на от 1 до 3 часа полет може да планирате незабравими музикални преживявания, а в България също ще има какво да се слуша. "Дневник" представя кратка селекция без претенции за изчерпателност.

София - световна сцена на джаз музика с A to Jazz 2023

През лятото София ще се превърне за 13-а поредна година в сцена на джаз музиката с фестивала A to Jazz - едно от най-очакваните и посещавани събития през последните години.

За изминалото издание в трите фестивални дни, публиката е наброявала около 50 хиляди души, казва основателят и програмен директор на най-голямото културно събитие в столицата Петър Димитров. Изпълнителите за 13-ото издание все още не са анонсирани, но датите са потвърдени - A to Jazz Festival 2023 ще се проведе от 7 до 9 юли на поляните на "Южен парк" 2 в столицата.

EXIT 2023 - там, където се случват чудеса

Един от най-добрите летни музикални фестивали на Стария континент - EXIT, вече обяви първия хедлайнер, който ще се качи на Петроварадинската крепост в Нови Сад, Сърбия. Това е електро-пънк групата на всички времена - The Prodigy.

През 2023 г. фестивалът ще се проведе в дните от 6 до 9 юли, а мотото е "Вселената EXIT". Друга голяма звезда, която вече е потвърдила участие е осемкратният носител на "Грами" Skrillex. Афишът допълват рок сензацията Viagra Boys, както и дуото CAMELPHAT, Hot Since 82, LF SYSTEM, Vintage Culture и Indira Paganotto. Потвърдени са и изпълненията на The Toasters, Suzi Moon, Cockney Rejects, Human Rias, Mortal Kombat, Zoe Kida.

Midalidare Rock In The Wine Valley

За почитателите на по-тежкото звучене Midalidare Rock In The Wine Valley обяви първия си хедлайнер. Това е легендарната немска рок група Scorpions, която ще открие фестивала на 30 юни.

Третото издание на фестивала в долината на виното ще се проведе от 30 юни (петък) до 2 юли (неделя) 2023 г. "Щастливи сме, че можем да започнем именно със Scorpions, които нямат нужда от представяне. Истински легенди на рок музиката, които за първи път в България ще изпълнят песни от последния си албум "Rock Believer" и разбира се всички класики, които всички ние знаем и пеем", канят организаторите.

SPICE Music Festival за пети път в Бургас

Август традиционно е горещ, но в Бургас градусите се покачват още повече по време на музикалната еуфория, която носи SPICE Music Festival. През 2023 г. фестивалът празнува своята 5-годишнина и обещава незабравим първи уикенд на най-летния месец - датите са 4 - 5 август.

На бургаска сцена за втори път ще се качат SNAP!, C-Block и NANA. Заедно с тях в програмата на фестивала вече са вписани едни от най-любимите изпълнители на музиката от 90-те до днес - Alexia, Apache Indian, Culture Beat, DJ Quicksilver, S.T.S.B. FKA Fun Factory, Kate Ryan, Lucenzo, N-Trance, Paradisio, U96, както и специалното завръщане на "Гумени Глави".

Джони Деп и Алис Купър забиват в София през юни

Групата "Холивудски вампири" (Hollywood Vampires) ще свири за първи път пред българска публика на 12 юни 2023 г. в "Арена София". Известният повече като актьор Джони Деп, рок легендата Алис Купър и Джо Пери от "Аеросмит" ще изсвирят едни от най-големите рок хитове на всички времена, а към тях ще се присъедини и китаристът на "Алис Купър" Томи Хенриксен.

Концертът в София (шоуто бе отменено през 2021 г. - бел. авт.) е част от европейското турне на групата, която се завръща на сцената след 3-годишна пауза. Повече - четете тук.

Depeche Mode тръгват на световно турне "Memento Mori"

Членовете на легендарната британска рок и уейв група Depeche Mode издават нов албум и потеглят на световно турне през 2023 г. "Memento Mori" е 15-ият студиен албум на групата, който ще бъде подкрепен от едноименно турне в САЩ и Европа.

През май месец Анди Флетчър почина на 60-годишна възраст, но фронтменът Дейв Гиън и кийбордистът Мартин Гор обявиха, че смисълът за тях е да показват, че всеки трябва да живее всеки ден от живота си на макс. А да продължат да излизат на сцена, би било желанието на Анди.

Световното турне на Depeche Mode започва през месец март. В Европа първата дата е на 16 май в Амстердам. За някои от датите вече няма билети. Турнето ще приключи на 11 август в Осло, а едни от най-близките и изгодни до България места, са концертите в Италия, Румъния и Унгария.

Джеймс Хетфийлд и "72 seasons" от "Металика"

Още една легендарна група издава нов албум и тръгва на световно турне през 2023 година. Хеви метъл групата на всички времена - "Металика", обявиха продукцията "72 seasons", която излиза на 14 април и веднага след това започва световната обиколка. Турът ще обхване Европа и Северна Америка.

"72 seasons" е 12-ият студиен албум на "Металика" и първият от 2016 година насам. Той включва 12 песни, като една от тях - "Lux Aeterna" беше пусната наскоро. Хамбург на 26 и 28 май, и Мадрид на 12 и 14 юли са най-близките до България дестинации, за които почитателите на групата могат да се възползват.

Роджър Уотърс ще обиколи Европа с "This Is Not A Drill"

От 17 март в Лисабон започва турнето на съоснователя на Pink Floyd ("Пинк Флойд") Роджър Уотърс из Европа. Анонсът дойде на фона на турнето на Уотърс в САЩ и Канада по-рано през декември. В Милано, традиционно предпочитано място за феновете от България заради удобните полети и сравнително по-ниски цени от други части на Европа, има обявени четири дати. В Болоня Уотърс ще изнесе два концерта.

Уотърс еотдавна се забърка в нов скандал, изказвайки се за Украйна. Това доведе до отмяна на два от неговите концерти, които трябваше да се проведат в полския град Краков.

Иво Папазов-Ибряма празнува 70-годишен юбилей

В края на втория месец от новата година има едно събитие, което мнозина вече са отбелязали в календара си. Кларинетистът Иво Папазов-Ибряма, заедно със своя оркестър "Тракия", ще се качи за първи път на клубна сцена в София, за да отбележи своята 70-та годишнина. Ексклузивният концерт ще се състои на 26 февруари в Sofia Live Club.

Фотогалерия: Голямото балканско надсвирване

Иво Папазов има блестяща музикална кариера и е издал многобройни албуми, като два от тях през 89-та и 91-ва са продуцирани от самия Джо Бойд (продуцент на Pink Floyd, Джими Хендрикс и REM). През 2005 година Иво Папазов печели Световната музикална награда на BBC за принос в световната музика с албума си "Панаир / Fairground". Така Папазов е възхваляван от множество известни музиканти, а глобални медии като The Guardian, Songlines, The Washington Post и The New York Times, неведнъж са писали за него със суперлативи. Наричат го "българският Бени Гудман", "свръхестествен гений на кларнета", "най-великият кларинетист на Балканите".

През 2022 г. виртуозът на кларинета спечели специалната артистична награда на международния фестивал за world и електронна музика WOMEX. Призът се връчва от 1999 г. за изключителни постижения в музиката в световен мащаб, музикално съвършенство, социална значимост, въздействие и цялостен принос.

Още няколко предложения за музика във врачанския Балкан или в полите на Пирин. "Люти чушки", Pink и повече Роби Уилямс

За девета година Vola Open Air дава сцена за изява на некомерсиални творци от страната и чужбина. Изданието, планувано за 2023 година, ще се проведе в дните от 21 - 23 юли. И тук не е ясно кои са групите и изпълнители, които ще се качат на 1058 метра надморска височина на връх Околчица, но организаторите твърдят, че музиката няма граници и скоро ще го докажат.

Чака се програма и за Банско джаз фестивал, който през 2023 година ще има своето 26-о издание. Датите ще са от 5 до 12 август, а мястото е така добре познатия площад "Никола Вапцаров" в курортния град.

"По-добре това парти да започне" - гласи анонсът към американското турне на изпълнителката Pink, което ще се проведе между юли и октомври 2023 година. За съжаление, Европа не е в плановете на изпълнителката, която през февруари ще пусне деветия си студиен албум, озаглавен "Trustfall". Изпълнителката на "Just Give Me A Reason" и "Try," е озаглавено "Summer Carnival 2.0" и включва 22 концерта из цяла Северна Америка. В интервю пред "Good Morning America" изпълнителката обяви, че новият ѝ албум е най-добрият ѝ досега.

След дългия тур в Америка, групата "Red Hot Chili Peppers" ще се прехвърлят на Стария континент за 13 концерта през 2023г., сред които в Лисабон, Мадрид и Виена. В Лондон и в Глазгоу, на 21 и на 23 юли, ще е последната спирка от тура в Европа.

Роби Уилямс, който обяви, че тръгва на турне в Обединеното кралство и Ирландия, за да отбележи 25-годишнината от началото на соловата си кариера, ще обиколи и почти целия континент. Един от първите концерти е в Болония на 20 януари, след това Уилямс продължава обиколка на още 19 града. Той ще участва във фестивала Rockwave 2023 в Гърция на 1 юли. Юбилейният албум на изпълнителя носи заглавието "XXV", а на обложката той позира в стила на скулптурата "Мислителят" на Роден.

Шестнадесети албум ще издаде Кайли Миноуг, като още в началото на 2023 година певицата ще пусне сингъл. Пред британският вестник The Sun изпълнителката загатна, че след като не е успяла да направи диско турне, ще включи няколко диско парчета в новия си албум.

По-рано беше анонсиран самостоятелният концерт на метъл бандата Pantera на 26 май 2023 г. в столичната зала "Арена София". Босненската група DUBIOZA KOLEKTIV също идват за самостоятелно шоу, което ще се случи на 5 юли.

Вокалистът и основен автор на музиката на One Direction Луи Томлинсън ще е в България за своя първи концерт пред българска публика на 18 септември. Концертът в зала "Арена Армеец" е част от турнето на Луи по повод представянето на едноименния нов албум "Faith in the Future".

За всички събития - следете и организирайте програмата си със специалната рубрика "След 5".

